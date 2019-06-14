ЦБ раскритиковал предложение ограничить для него сроки владения банками

Возможные ограничения для ЦБ по срокам владения санируемыми банками могут снизить цены на эти активы, заявила Эльвира Набиуллина. Регулятор будет вынужден «платить большой дисконт»

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Введение законодательного ограничения на владение Банка России акциями кредитных организаций вредно. Об этом журналистам заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил разработать меры, ограничивающие срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями коммерческих банков. «Например, пятью или семью годами», — сказал он, выступая с критикой законопроекта, который запретит государству покупать частные банки.

«Инвесторы будут предполагать, что, несмотря на конъюнктурные условия, собственник будет продавать актив. Это, конечно, приведет к тому, что давление на понижение цены этого актива будет возрастать. И мы вынужденны будем платить большой дисконт», — объяснила Набиуллина вред таких ограничений.

«У нас нет желания ждать блестящей [рыночной] конъюнктуры», — заверила она. Но «ни один разумный собственник» не продает активы при плохой конъюнктуре, отметила Набиуллина.

ЦБ в 2017 году через Фонд консолидации банковского сектора санировал «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. По оценке Fitch, доля госбанков в активах российской банковской системы составляет 67%. Банк России рассчитывает продать санируемые банки. Так, банк «ФК Открытие» (в собственности ЦБ находится 99,99% акций) должен быть готов к продаже к 2021 году, напомнила еще раз Набиуллина. При этом регулятор уже выставлял на продажу небольшие кредитные организации (речь идет о 99,9% акций Азиатского-Тихоокеанского банка, который также попал под санацию).