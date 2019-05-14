В Минфине не увидели смысла в запрете государству покупать частные банки

В Минфине не увидели смысла в запрете государству покупать частные банки

Минфин не видит смысла в законопроекте о запрете государству покупать частные банки. Госдоля в банковском секторе резко выросла из-за санаций частных банков, а предложенные поправки санацию не ограничивают

Алексей Моисеев (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Минфин не видит смысла в разработанном Минэкономразвития законопроекте, который запрещает государству и связанным с ним структурам покупать частные банки, но оставляет Банку России возможность забирать банки на санацию.

«У нас основной способ увеличения госчасти — это УК ФКБС (Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора, через нее ЦБ санирует банки. — РБК). А там понятно, что, наверное, не предполагается изменение схемы. Соответственно, честно говоря, не вижу практического смысла в этом [предложении Минэкономразвития], скажем так», — сказал журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев (цитата по ТАСС).

В то же время Минфин обеспокоен тем, что доля государства в российской экономике и банковском секторе великовата, отметил Моисеев.

Минэкономразвития разработало поправки в закон «О защите конкуренции», которые запрещают государству приобретать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний, работающих в условиях конкуренции. Поправки согласованы с Минфином, ФАС и ЦБ, указано в паспорте документа.

Запрет распространяется на федеральные власти, Банк России, власти регионов, муниципальные и государственные банки, а также банки, 50% акций или долей которых прямо или косвенно принадлежат государству или ЦБ. Запрет не действует в двух случаях: ЦБ сможет приобрести частный банк или финансовую компанию, если тем необходима санация, а государство в лице РФ, субъекта РФ или муниципального образования сможет стать владельцем частного банка при принятии специального закона либо по особому распоряжению президента или правительства.