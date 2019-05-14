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Charter $440 (+18,46%) прогноз Deutsche Bank к 01.05.20 Купить
Энел Россия ₽1,2 (+11,27%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
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Финансы ,  
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В Минфине не увидели смысла в запрете государству покупать частные банки
Минфин не видит смысла в законопроекте о запрете государству покупать частные банки. Госдоля в банковском секторе резко выросла из-за санаций частных банков, а предложенные поправки санацию не ограничивают
Алексей Моисеев (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Минфин не видит смысла в разработанном Минэкономразвития законопроекте, который запрещает государству и связанным с ним структурам покупать частные банки, но оставляет Банку России возможность забирать банки на санацию.

«У нас основной способ увеличения госчасти — это УК ФКБС (Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора, через нее ЦБ санирует банки. — РБК). А там понятно, что, наверное, не предполагается изменение схемы. Соответственно, честно говоря, не вижу практического смысла в этом [предложении Минэкономразвития], скажем так», — сказал журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев (цитата по ТАСС).

В то же время Минфин обеспокоен тем, что доля государства в российской экономике и банковском секторе великовата, отметил Моисеев.

Минэкономразвития разработало поправки в закон «О защите конкуренции», которые запрещают государству приобретать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний, работающих в условиях конкуренции. Поправки согласованы с Минфином, ФАС и ЦБ, указано в паспорте документа.

Запрет распространяется на федеральные власти, Банк России, власти регионов, муниципальные и государственные банки, а также банки, 50% акций или долей которых прямо или косвенно принадлежат государству или ЦБ. Запрет не действует в двух случаях: ЦБ сможет приобрести частный банк или финансовую компанию, если тем необходима санация, а государство в лице РФ, субъекта РФ или муниципального образования сможет стать владельцем частного банка при принятии специального закона либо по особому распоряжению президента или правительства.

В настоящее время доля госбанков в активах российской банковской системы по расчетам старшего директора Fitch Александра Данилова составляет 67%. По данным президента Ассоциации банков России Георгия Лунтовского, этот показатель на рынке обслуживания частных лиц находится на уровне 70%, на рынке обслуживания юрлиц — 73%. Опрошенные РБК эксперты считают, что разработанные поправки существующую структуру рынка не изменят, просто не допустят усугубления ситуации.

ФАС выступила с предложением ограничить долю государства в банковском секторе еще полтора года назад — в сентябре 2017 года, когда заработала новая схема санации банков через ФКБС, предполагающая участие ЦБ в капитале банков. Менее чем за четыре месяца в собственность регулятора перешли три крупных частных банка — «ФК Открытие» (конец августа), Бинбанк (сентябрь) и Промсвязьбанк (декабрь). В начале 2018 года Банк России это предложение поддержал. В ЦБ отмечали, что разделяют озабоченность ФАС низким уровнем конкуренции на отдельных рынках и в отдельных регионах. В конце 2018 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила о поддержке инициативы ФАС в ответ на просьбу журналистов прокомментировать гипотетически возможную покупку банком ВТБ Альфа-банка. «Я прокомментирую это так: ЦБ поддержал инициативу ФАС о том, чтобы ограничить право госбанков на покупку частных банков», — говорила она.

В 2018 году из числа госбанков частные кредитные организации покупал только банк ВТБ. Он приобрел три региональных банка — «Возрождение» (с развитой сетью в Подмосковье), Саровбизнесбанк (Нижегородская область) и Запсибкомбанк (Тюменская область). Банк «Возрождение» у бывшего совладельца санированного Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева ВТБ купил по просьбе ЦБ, говорил глава госбанка Андрей Костин. Инициативу ввести запрет для госбанков на покупку частных в ВТБ не поддерживают.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Банки, Минфин, Минэкономразвития
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