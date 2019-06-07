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BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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Орешкин выступил против контроля ЦБ над коммерческими банками
В банковской сфере должно быть больше частного бизнеса, считает министр экономического развития, задача властей — поддерживать конкуренцию, а не убивать ее
Максим Орешкин (Фото: Дмитрий Феоктистов / фотохост-агентство ТАСС)

Финансовый регулятор не должен владеть частными банками, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.

«У нас в последние годы большое огосударствление происходит в банковском секторе. Центральный банк у нас, так получается, главный пропонент (сторонник. — РБК) увеличения доли государства в экономике. Мы считаем, что банковская сфера — это сфера, где должно быть больше конкуренции и больше частного капитала», — заявил Орешкин.

Минэкономразвития рассмотрит идею Минфина ввести запрет не на любые покупки госбанками частных банков, а только по сделкам, которые ведут к ограничению конкуренции, отметил он. «Главная задача — как раз поддерживать конкуренцию на рынке, а не убивать», — подчеркнул министр.

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В конце мая президент ВТБ Андрей Костин раскритиковал идею Минэкономразвития, предложив ограничить владение ЦБ банками пятью или семью годами.

«Я вообще считаю, что ЦБ не должен владеть коммерческими банками. Не может одна организация регулировать, надзирать и еще владеть активами — это неправильно», — прокомментировал Орешкин идею Костина.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Максим Орешкин, ЦБ, ПМЭФ-2019
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