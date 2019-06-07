Орешкин выступил против контроля ЦБ над коммерческими банками

В банковской сфере должно быть больше частного бизнеса, считает министр экономического развития, задача властей — поддерживать конкуренцию, а не убивать ее

Максим Орешкин (Фото: Дмитрий Феоктистов / фотохост-агентство ТАСС)

Финансовый регулятор не должен владеть частными банками, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.

«У нас в последние годы большое огосударствление происходит в банковском секторе. Центральный банк у нас, так получается, главный пропонент (сторонник. — РБК) увеличения доли государства в экономике. Мы считаем, что банковская сфера — это сфера, где должно быть больше конкуренции и больше частного капитала», — заявил Орешкин.

Минэкономразвития рассмотрит идею Минфина ввести запрет не на любые покупки госбанками частных банков, а только по сделкам, которые ведут к ограничению конкуренции, отметил он. «Главная задача — как раз поддерживать конкуренцию на рынке, а не убивать», — подчеркнул министр.

В конце мая президент ВТБ Андрей Костин раскритиковал идею Минэкономразвития, предложив ограничить владение ЦБ банками пятью или семью годами.