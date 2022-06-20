Home Credit утратил контроль над российским банком

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Home Credit B.V. (дочерняя структура чешской инвестиционной группы PPF Group) сократила долю в российском банке «Хоум Кредит энд Финанс», а также в компании «Хоум Кредит Страхование» и микрокредитной компании «Купи не копи» до 49,5% и утратила контроль над ними, следует из данных реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

15 июня долю 1% в страховой и микрокредитной компаниях получил гражданин Грузии Авигдор Ярдени. На следующий день он же получил долю 0,9919% в банке.

Человек с таким именем выступал на конференции еврейской организации выходцев из СССР «Лимуд» на тему экономики (.pdf). Он состоял в праволиберальной израильской партии «А-Хазон», писал Apsny.ge. Издание называло его известным экономистом.

В конце мая группа Home Credit B.V. продала долю 49,51% в банке частным инвесторам. Председатель совета директоров СПБ Биржи Иван Тырышкин приобрел долю 9,91%. У Ибрагима Загидулина, Елены Мартыненко, Виолетты Чайки и Дмитрия Чемендрякова оказалось по 9,90%. Однако у Home Credit B.V. оставалась контрольная доля 50,49%.

Большинство новых совладельцев оказались партнерами Тырышкина по другим проектам. Он говорил, что Home Credit будет владеть своей долей компании в течение нескольких кварталов, чтобы обеспечить «аккуратную передачу компетенций».

В середине мая PPF Group и ее дочерняя структура Home Credit сообщили, что продадут банк и другие финансовые активы в России.