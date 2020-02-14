Минц связал уголовное дело против себя с претензиями к «Открытию»

Уголовное дело против семьи Бориса Минца связано с ее собственными претензиями к банку «Открытие», заявил РБК представитель бизнесмена. Ранее Минца и двух его сыновей заочно арестовали по делу о растрате

Борис Минц (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Уголовные обвинения в России «явно» направлены на «запугивание» основателя O1 Group Бориса Минца, его семьи и свидетелей, чтобы они отозвали свои требования, предъявленные банку «Открытие», сообщил РБК представитель Бориса Минца.

«Обвинения в России против господина Минца и его сыновей, Александра и Дмитрия, выдвинуты при подозрительных обстоятельствах, совершенно беспочвенны, и они полностью их отвергают», — сказал собеседник РБК. Он добавил, что уголовное преследование также является частью «продолжающейся кампании, развернутой его оппонентами в России».

«Господин Минц продолжит поддерживать собственные встречные требования и вместе с Александром и Дмитрием разобьет безосновательные обвинения в России и Великобритании», — заключил он.

В четверг, 13 февраля, Басманный суд Москвы заочно арестовал Бориса Минца, а до этого, в январе, его сыновей Дмитрия и Александра. Они с декабря 2019 года проходят обвиняемыми по делу о растрате (ст. 160 УК), возбужденному в сентябре 2018 года против экс-предправления «Открытия» Евгения Данкевича. Данкевич в международном розыске и находится в Израиле. Минцы — в межгосударственном (на территории стран СНГ) и живут в Лондоне.