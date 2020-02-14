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Финансы ,  
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Минц связал уголовное дело против себя с претензиями к «Открытию»

Уголовное дело против семьи Бориса Минца связано с ее собственными претензиями к банку «Открытие», заявил РБК представитель бизнесмена. Ранее Минца и двух его сыновей заочно арестовали по делу о растрате
Борис Минц (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Уголовные обвинения в России «явно» направлены на «запугивание» основателя O1 Group Бориса Минца, его семьи и свидетелей, чтобы они отозвали свои требования, предъявленные банку «Открытие», сообщил РБК представитель Бориса Минца.

«Обвинения в России против господина Минца и его сыновей, Александра и Дмитрия, выдвинуты при подозрительных обстоятельствах, совершенно беспочвенны, и они полностью их отвергают», — сказал собеседник РБК. Он добавил, что уголовное преследование также является частью «продолжающейся кампании, развернутой его оппонентами в России».

Суд заочно арестовал Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд руб.
Общество

«Господин Минц продолжит поддерживать собственные встречные требования и вместе с Александром и Дмитрием разобьет безосновательные обвинения в России и Великобритании», — заключил он.

В четверг, 13 февраля, Басманный суд Москвы заочно арестовал Бориса Минца, а до этого, в январе, его сыновей Дмитрия и Александра. Они с декабря 2019 года проходят обвиняемыми по делу о растрате (ст. 160 УК), возбужденному в сентябре 2018 года против экс-предправления «Открытия» Евгения Данкевича. Данкевич в международном розыске и находится в Израиле. Минцы — в межгосударственном (на территории стран СНГ) и живут в Лондоне.

В британском суде раскрыли стоимость активов из траста семьи Минцев
Финансы

По версии следствия, летом 2017 года, незадолго до санации банка «Открытие» Данкевич, Минц и его сыновья совершили ряд сделок, которые привели к растрате 34 млрд руб. из банка. «Открытие» купило на такую сумму облигации «О1 Груп Финанс» (принадлежит O1 Group Бориса Минца), а O1 Group направила эти деньги на погашение кредитов в «Открытии», в обеспечение которых были заложены активы группы. В итоге банк лишился залогов и получил на баланс неликвидные облигации, считает «Открытие».

Стороны оспаривают эти сделки в английской юрисдикции. Компании Минцев подали иски к «Открытию» и «Трасту» в Лондонский международный коммерческий арбитраж (ЛМКАС) в 2018 году, а в 2019 году уже «Открытие» и «Траст» подали иск к Борису Минцу и сыновьям в Высокий суд Лондона. ЛМКАС не раскрывает информацию о заседаниях. В Высоком суде банки требуют с семьи Минца $700 млн, по иску заморожены их активы на $570 млн. Разбирательство в Высоком суде пока на начальном этапе. Ответчикам удалось заменить судебный запрет на распоряжение активами на личное обязательство об их неотчуждении. Но уже это ограничение Игорь Минц оспорить не смог, судья посчитал, что у «Открытия» и «Траста» обоснованный иск.

O1 Group пыталась судиться с «Открытием» в России, но успеха не имела. Претензии были связаны с «отказом» «Траста» и «Открытия» исполнять обязательства по выкупу акций в пользу принадлежавшего Минцам НПФ «Будущее».

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Финансы

В споре в Лондоне Борис Минц предъявил «Открытию» встречные претензии. Он считает, что «Открытие», «Траст» и Центробанк (ЦБ принадлежат оба банка) запустили кампанию с целью нанести ущерб. Свои потери Минц оценивает в $650–900 млн. Кампанию проводят сотрудники ЦБ и главы «Открытия» и «Траста» из-за «личной неприязни» к нему, говорилось в претензиях Бориса Минца, направленных в суд. Глава «Открытия» Михаил Задорнов в интервью «Ведомостям» отвергал обвинения в личных мотивах, отмечая, что временная администрация не могла не обратиться в правоохранительные органы, так как «Открытию» был причинен ущерб.

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Открытие», Борис Минц
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