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Финансы ,  
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Британский суд отказался разблокировать активы Минцев на $572 млн

Игорь Минц не смог снять блокировку его имущества. «Открытие» и «Траст» считают Бориса Минца и его сыновей мошенниками и требуют с них более $700 млн. Семья обвиняет банки в ущербе и незаконных действиях
Борис Минц (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Высокий суд Лондона рассмотрел заявление Игоря Минца об отмене блокировки его активов и оставил в силе обязательство о неотчуждении имущества в пределах $572 млн. РБК ознакомился с решением суда. Истцами в деле против Минцев выступают банк «Открытие» и банк непрофильных активов «Траст». Игорь Минц просил в том числе снять блокировку его доли в управляющей компании EG Capital Advisors (управляет активами семейного траста MF Trust) и его прав как попечителя семейного фонда.

Судья в своем решении пришел к выводу, что у истцов есть основания для обвинения ответчиков в мошенничестве, а также указал на то, что еще летом другой судья зафиксировал риск сокрытия активов. Он также отметил, что Игорь Минц как попечитель семейного MF Trust может управлять распределением активов в пользу других лиц. Игорь Минц возражал, что может делать лишь то, что ему укажут трасти (лица, представляющего интересы бенефициаров траста). Риска сокрытия активов нет, заявлял он.

«Это решение еще раз подтверждает нашу правоту в этом споре. Судья дал понять, что считает весьма вероятным такой вариант развития событий, при котором в случае разблокировки активов они будут спрятаны. Мы намерены не допустить этого и вернуть выведенные деньги», — сказал председатель правления банка Александр Соколов, чьи слова передала пресс-служба «Траста».

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Финансы

РБК направил запрос в Stephenson Harwood, представляющую интересы Игоря Минца.

  • В июне 2019 года «Траст» и «Открытие», которыми через Фонд консолидации банковского сектора владеет Центробанк, подали иск к владельцу O1 Group Борису Минцу, ответчиками по нему также выступают старший сын Бориса Минца Дмитрий и два младших сына, близнецы Александр и Игорь. Тогда же суд заморозил активы бизнесменов по всему миру в пределах $572 млн.
  • В июле оспорить это решение попытались Борис, Дмитрий и Александр Минцы, но их юристы выступили «без доказательств», следует из решения Высокого суда Лондона. Тогда им удалось добиться лишь более мягких обеспечительных мер — заморозку активов (WFO) суд заменил на обязательство об их неотчуждении (undertaking). WFO — это судебный запрет, который подразумевает запрет не только на отчуждение, но и на распоряжение активами.
  • Адвокат Игоря Минца в рамках судебного заседания тогда сообщил, что если заморозку активов по всему миру не удастся снять прямо сейчас, то он возьмет время на подготовку «полноценного выступления с доказательствами». В итоге слушания по его заявлению прошли в декабре.
  • Однако суд вновь отказал. Представитель «Траста» утверждает, что теперь ответчики смогут оспорить обязательство о неотчуждении имущества, только если произойдет существенное изменение фактических обстоятельств дела.

Замки под замком: какое имущество бизнесмена Бориса Минца арестовано
Фотогалерея 

Какие активы попали под блокировку

«Открытые медиа», ссылаясь на решение суда, писали, что Высокий суд заблокировал у Минцев восемь компаний в Великобритании, в том числе фирмы, владеющие отелями Elstree Moat House Hotel и Stoke-on-Trenton House Hotel, Bolton Moat House и DoubleTree by Hilton Cheltenham, а также поместьями Summerwinds, Montague House и замком Lethendy Tower. Конечным бенефициаром Lethendy является Mints Family Trust Бориса Минца, писал РБК в 2018 году. Все отели и сама Lethendy заложены банкам, свидетельствуют документы из британского реестра компаний.

Кроме того, под арест попали около 100 компаний, зарегистрированных на Кипре, в Люксембурге, на Каймановых Островах и Британских Виргинских Островах, а также счета в иностранных банках.

Претензии госбанков

«Траст» и «Открытие» обвинили Бориса Минца и его сыновей в мошенничестве и требуют с бизнесменов более $700 млн. Предметом разбирательства стали сделки, которые O1 Group проводила летом 2017 года с банком «Открытие» (контролировался Вадимом Беляевым) и Рост-банком (контролировался Бинбанком Микаила Шишханова). Летом «Открытие» и Рост-банк купили облигации SPV-компании «О1 Груп Финанс» на 57 млрд руб. В конце августа-сентябре 2017 года Центральный банк забрал на санацию сначала «Открытие» вместе с «Трастом», а затем Бинбанк вместе с Рост-банком. Новые владельцы попытались развернуть сделки, так как деньги, вырученные от продажи облигаций, O1 Group направила на погашение собственных кредитов в «Открытии» ($500 млн) и Рост-банке ($350 млн). По этим кредитам кипрские компании O1 Group Centimilia и Nori, а также Coniston (BVI) Александра Несиса заложили акции O1 Properties, владеющей московскими офисами класса А. Истцы предполагают, что семья Минцев знала о финансовых трудностях банков и провела «незаконное» высвобождение залогов через сделки с облигациями.

«Это была не простая операция с заменой кредитов на облигации, транзакции подразумевали движение больших денежных сумм через запутанную сеть компаний, чтобы не было очевидно, что деньги банков были использованы для погашения кредитов», — приводил судья аргументацию истцов.

Облигации «О1 Груп Финанс» с погашением в 2032 году и с небольшими купонными выплатами сами сотрудники «Открытия» называли «фуфлом» и «мусором», сообщал Forbes. По свидетельствам истцов, единственным человеком в банке, который поддерживал их приобретение, был экс-предправления «Открытия» Евгений Данкевич.

Уголовные претензии

Сделка с облигациями «О1 Груп Финанс» стала основой уголовного дела о растрате 34 млрд руб. из банка «Открытие». По нему проходят Борис Минц, его сыновья Дмитрий и Александр, а также бывший предправления «Открытия» Евгений Данкевич, последние трое заочно арестованы. Все фигуранты дела находятся за пределами России — семья Минцев в Великобритании, Данкевич в Израиле.

Что отвечает семья Минца

Бывший совладелец «Открытия» Беляев сам попросил O1 Group о помощи с ликвидностью, так как банк летом 2017 года находился в тяжелом финансовом положении, заявлял суду Борис Минц. Он утверждал, что не был погружен в детали сделки.

Сыновья Бориса Минца Дмитрий и Александр в своей позиции для суда отмечали, что они считали покупку бондов банками экономически целесообразной. Облигации заменили кредиты, которые могли потребовать дополнительного резервирования, были достаточно обеспечены и были выданы на компании без «выхода» на головную структуру O1 Group.

Кроме того, облигации можно было использовать для операций РЕПО и привлечения краткосрочной ликвидности. По словам истцов, бонды были выпущены на настолько «нерыночных» условиях, что трудно было поверить, что они способны генерировать денежные потоки. При этом для операций РЕПО использовались только 5% выпуска.

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Финансы

Сыновья Минца отмечали, что облигации предусматривали большую доходность, чем кредиты, и в случае с «Открытием» предполагали возможность их выкупа совладельцем банка «Открытие Холдингом». Холдинг дал согласие выкупить бонды с баланса «Открытие» по повышенной цене 22 декабря 2017 года. Сама O1 Group тоже готова была улучшить условия (повысить ставку) и выкупить облигации в ноябре 2017 года, если Московская биржа не согласовала бы изменение условий выпуска.

Наконец, ответчики обращают внимание, что никто из сотрудников банка не обращался с жалобой в ЦБ на действия руководства банка, а представители регулятора присутствовали на всех комитетах.

«Личная неприязнь»

Сами иски семья Минцев считает частью кампании по давлению на них, инициированной руководством ЦБ и главами «Открытия» и «Траста» Михаилом Задорновым и Александром Соколовым в том числе из-за «личной неприязни». Борис Минц вменил оппонентам «злоупотребление судебными разбирательствами» и неисполнение обязательств, что в итоге привело к потере им от $650 млн до $950 млн.

В частности, по мнению Минца, из-за кампании ЦБ и «Открытия» O1 Group в итоге не смогла расплатиться с Московским кредитным банком (МКБ), которому были заложены акции O1 Properties и финансовой группы «Будущее». МКБ уступил долги сначала своему акционеру — концерну «Россиум» Романа Авдеева, а тот передал Riverstretch Trading & Investments (RT&I) (ее крупнейший акционер — бывший топ-менеджер ГК «Регион» Павел Ващенко). В итоге RT&I забрала активы O1 Group за долги.

Задорнов в интервью «Ведомостям» говорил, что считает позицию Минца «фантастической.» «Я и коллеги унаследовали эту ситуацию и доведем ее до логического конца. Здесь нет и не может быть ничего личного — только факты», — подчеркивал он.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Борис Минц, «Траст», Высокий суд Лондона
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