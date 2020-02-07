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В британском суде раскрыли стоимость активов из траста семьи Минцев

Активы траста Mints Family Trust составляют от $300 млн до $400 млн, следует из документов британского суда. Госбанки «Траст» и «Открытие» требуют от Минца и его сыновей $700 млн
Игорь Минц, Марина Минц и Александр Минц (Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ)

Активы семейного траста основателя O1 Group Бориса Минца MF Trust составляют $300–400 млн, следует из решения Высокого суда Лондона, с которым ознакомился РБК. В суде Игорь Минц, один из сыновей бизнесмена и попечитель фонда, пытался оспорить блокировку своих активов, однако получил отказ.

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Госбанки «Траст» и «Открытие» обвиняют Бориса Минца в мошенничестве и требуют с бизнесмена и его сыновей $700 млн. Как считают истцы, банки «Открытие» и Рост-банк (входил в группу Бинбанка, который объединили с «Открытием») летом 2017 года купили облигации SPV-компании «О1 Груп Финанс» на 57 млрд руб., а O1 Group направила эти деньги на погашение собственных кредитов в «Открытии» ($500 млн) и Рост-банке ($350 млн). Банки в итоге лишились обеспеченных кредитов и получили неликвидные облигации.

В июне суд по их иску заморозил активы семьи Минцев на сумму в пределах $572 млн. В июле сам Борис Минц, его сыновья Дмитрий и Александр пытались оспорить это решение. Тогда им удалось добиться только изменения обеспечительных мер с заморозки (запрет на распоряжение и отчуждение имущества) на обязательство о неотчуждении. Это обязательство и хотел оспорить Игорь Минц, но судья не встал на его сторону, посчитав, что у истцов есть основания для обвинения ответчиков в мошенничестве, а также указав, что еще летом суд зафиксировал риск сокрытия активов.

Игорь Минц, как следует из решения суда, указал, что блокировка его активов не имеет практического смысла, так как его личные активы за пределами траста составляют всего около $2 млн, а активы семейного MF Trust — в районе $300–400 млн. Он также заметил, что как попечитель может делать лишь то, что ему укажут трасти (лица, представляющие интересы бенефициаров траста).

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Судья отметил, что следует сделать две важные оговорки. Во-первых, сумма требований в этом деле превышает имущество траста, поэтому даже такие маленькие суммы, как несколько миллионов долларов, могут иметь практическую значимость. Во-вторых, неизвестно, получится ли исполнить решение суда, если оно будет принято в пользу банков, за счет активов, находящихся в MF Trust. Это делает любые активы за пределами траста еще более значимыми, подчеркнул судья. Общий размер активов Минцев за пределами MF Trust в суде не был раскрыт.

Сын Бориса Минца также указал, что судебный запрет приносит его управляющей компании EG Capital Advisors и третьим лицам непоправимый ущерб. Судья посчитал это более обоснованной позицией, так как активы под управлением сократились более чем вдвое, годовая выручка EG упала более чем на $2,7 млн, заимствования увеличились втрое, а старые клиенты забрали вложения.

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Устранение запрета помогло бы EG восстановить репутацию, сообщил суду Игорь Минц. Но судья решил, что вряд ли снятие ареста преобразит компанию, учитывая, что она временно заморожена и связана с другими ответчиками. Он также отметил, что EG управляет активами семейного траста, а Игорь и Александр были ее содиректорами. EG зарегистрирована в Британии и принадлежит Игорю и Александру Минцам.

В последний раз журнал Forbes оценивал состояние Минца в 2017 году (в 2018-м он уехал из России). Тогда он занял 72-ю строчку в рейтинге 200 богатейших россиян с состоянием $1,3 млрд. Основу капитала группы составляли акции O1 Properties (владеет офисами класса А в Москве) и финансовой группы «Будущее» (владеет пенсионными фондами). Эти активы были заложены Московскому кредитному банку. Когда O1 Group не смогла расплатиться по кредитам перед МКБ, банк уступил их сначала концерну «Россиум» своего акционера Романа Авдеева, а тот — RT&I (один из владельцев — бывший топ-менеджер ГК «Регион» Павел Ващенко). RT&I в итоге забрала эти акции. В суде Лондона Минцы назвали эту компанию одним из самых агрессивных взыскателей долгов на рынке. В России Борис Минц, его сыновья Дмитрий и Александр являются фигурантами уголовного дела о растрате 34 млрд руб.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Высокий суд Лондона, Борис Минц
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Британский суд отказался разблокировать активы Минцев на $572 млн
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СК решил искать уехавшего в Лондон Минца только на территории СНГ
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Бизнес
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