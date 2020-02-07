В британском суде раскрыли стоимость активов из траста семьи Минцев

Активы траста Mints Family Trust составляют от $300 млн до $400 млн, следует из документов британского суда. Госбанки «Траст» и «Открытие» требуют от Минца и его сыновей $700 млн

Игорь Минц, Марина Минц и Александр Минц (Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ)

Активы семейного траста основателя O1 Group Бориса Минца MF Trust составляют $300–400 млн, следует из решения Высокого суда Лондона, с которым ознакомился РБК. В суде Игорь Минц, один из сыновей бизнесмена и попечитель фонда, пытался оспорить блокировку своих активов, однако получил отказ.

Как идет процесс в Лондоне Госбанки «Траст» и «Открытие» обвиняют Бориса Минца в мошенничестве и требуют с бизнесмена и его сыновей $700 млн. Как считают истцы, банки «Открытие» и Рост-банк (входил в группу Бинбанка, который объединили с «Открытием») летом 2017 года купили облигации SPV-компании «О1 Груп Финанс» на 57 млрд руб., а O1 Group направила эти деньги на погашение собственных кредитов в «Открытии» ($500 млн) и Рост-банке ($350 млн). Банки в итоге лишились обеспеченных кредитов и получили неликвидные облигации. В июне суд по их иску заморозил активы семьи Минцев на сумму в пределах $572 млн. В июле сам Борис Минц, его сыновья Дмитрий и Александр пытались оспорить это решение. Тогда им удалось добиться только изменения обеспечительных мер с заморозки (запрет на распоряжение и отчуждение имущества) на обязательство о неотчуждении. Это обязательство и хотел оспорить Игорь Минц, но судья не встал на его сторону, посчитав, что у истцов есть основания для обвинения ответчиков в мошенничестве, а также указав, что еще летом суд зафиксировал риск сокрытия активов.

Игорь Минц, как следует из решения суда, указал, что блокировка его активов не имеет практического смысла, так как его личные активы за пределами траста составляют всего около $2 млн, а активы семейного MF Trust — в районе $300–400 млн. Он также заметил, что как попечитель может делать лишь то, что ему укажут трасти (лица, представляющие интересы бенефициаров траста).