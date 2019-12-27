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Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет
Все больше россиян берут кредиты в четырех и более банках, свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс». За пять лет доля таких заемщиков выросла в два раза — так ведет себя почти каждый 15-й из имеющих кредиты
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.

Сейчас в группе самых рискованных заемщиков насчитывается около 2,5 млн россиян. За последние годы граждане увеличивают число «банков в кошельке», но обратная миграция практически не происходит, констатируют аналитики «Эквифакса». Они считают это свидетельством роста закредитованности населения.

По данным на 1 ноября 2019 года, 61,5% российских заемщиков имели кредит только в одном банке. За пять лет их доля сократилась на 7,26 процентного пункта (п.п.). Категории же клиентов, которые должны нескольким кредитным организациям, выросли. Почти четверть (23,3%) заемщиков имеют кредиты сразу в двух банках, 9,1% — в трех, а 6,1% — минимум в четырех. Доля последней группы, которую «Эквифакс» классифицирует как наиболее рисковую, быстрее всего росла в 2017–2019 годах. Если первый банк может выдать любой кредит, то второй банк-кредитор в большинстве случаев выдает клиенту кредитку или потребительскую ссуду, а третий и четвертый — автокредит.

Увеличение числа банков-кредиторов у клиента может свидетельствовать о накоплении рисков, считает гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин: «С ростом числа кредиторов риск каждого последующего банка существенно увеличивается, так как каждый последующий выдает, как правило, необеспеченные кредиты, вполне возможно, не обладая всей полнотой информации о потребителе».

По данным ЦБ, с 2017 года 3,7 млн россиян наращивали долги, оформляя новые кредиты до расплаты по старым. За это время обязательства серийных заемщиков выросли в 2,5 раза — с 0,9 до 2,2 трлн руб. ЦБ видит в этом риски, но не считает проблему масштабной, указал регулятор.

Аналитики «Эквифакса» не ожидают, что в 2020 году доля самой закредитованной группы заемщиков существенно снизится. «Скорее всего, в случае действенности мер Банка России она останется на текущем уровне», — пояснил Лагуткин.

Что предпринимает ЦБ

В 2019 году Банк России принял несколько мер для охлаждения рынка розничного кредитования. С 1 января повысил коэффициенты риска по ипотеке с низким первоначальным взносом (до 20% от суммы кредита). С 1 апреля во второй раз увеличил коэффициенты риска по необеспеченным ссудам. А с 1 октября российские банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче беззалоговых кредитов на сумму от 10 тыс. руб. ЦБ ожидает эффекта от этих шагов в 2020 году: согласно прогнозу регулятора, потребкредитование будет расти на 10% в годовом выражении, а ипотечное кредитование — на 20%.

Поведение заемщиков не связано исключительно с ростом закредитованности, считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. За последние годы в России существенно увеличилась эмиссия кредитных карт, а также росла доля безналичных платежей, напоминает он: «Клиенты подбирают наиболее выгодные варианты, открывая карты в различных банках, у каждой из которых наиболее выгодные условия в отдельных категориях. То же касается и других видов кредитов».

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, кредиты
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