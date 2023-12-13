«Траст» досрочно собрал для ЦБ ₽482 млрд компенсаций за санацию банков

«Траст» достиг первоначальной цели по возврату ЦБ денег, потраченных на санацию банков. За следующие три года работы банк намерен собрать для ЦБ еще ₽50–60 млрд, рассказал в интервью РБК его глава Александр Соколов

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

«Траст», функционирующий как банк непрофильных активов, досрочно собрал для ЦБ целевые 482 млрд руб. — сумму возмещения, которую рассчитывал получить регулятор для частичного покрытия своих расходов на санацию банков «московского кольца» в 2017–2018 годах. Об этом в интервью РБК рассказал предправления «Траста» Александр Соколов. Топ-менеджер допустил, что по итогам года объем возмещения (recovery) еще увеличится.

«Мы планировали собрать на баланс банка 482 млрд руб., а в Центральный банк — вернуть полученный recovery за минусом административно-хозяйственных, проектных, судебных и других расходов. Стратегия выполнена за два месяца до окончания пятилетнего срока и однозначно будет перевыполнена уже в этом году. Мы рассчитываем закрыть год — я осторожно скажу — с совокупным recovery за все пять лет порядка 510–515 млрд руб. Перевыполнение будет зависеть от условий сделок, которые мы закроем до конца года», — отметил Соколов.

В процессе санации банков «московского кольца» — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка — «Траст» получил на баланс непрофильные активы кредитных организаций и их «дочек».

«Весь объем активов, который попал в периметр финансового оздоровления в 2017 году, — 7 трлн руб. Из них мы оценили 2,4 трлн руб. как проблемные и непрофильные, которые стали объединять в банк непрофильных активов», — говорил «Ведомостям» в 2019 году Василий Поздышев, который тогда занимал должность зампреда ЦБ и курировал санацию банков. Именно в «Траст» были переданы активы на 2 трлн руб. по балансовой стоимости.

Пятилетняя стратегия «Траста» предполагала возврат 482 млрд руб. из этой суммы. Еще 233 млрд руб. ЦБ получил сразу в 2018 году при формировании банка непрофильных активов, отмечал Поздышев. Он также утверждал, что 250 млрд руб. непрофильных активов осталось на балансе «Открытия» и средства от их реализации вернутся при продаже банка. В конце 2022 года ЦБ продал группу «Открытие» ВТБ за 340 млрд руб. Еще до сделки регулятор получил от актива 70–80 млрд руб. в виде дивидендов и других разовых доходов, говорил экс-глава «Открытия» Михаил Задорнов.

Из чего сложились 482 млрд руб. от «Траста» Только 13% целевой суммы, или 63 млрд руб., «Траст» получил за счет судебного взыскания и банкротства структур бывших собственников санированных банков, оценил Соколов. По его словам, это подтверждает, что банк непрофильных активов создавался, чтобы «найти решение с каждым проблемным заемщиком», а банкротство — крайняя мера. 170 млрд руб., или 35,3% денежного потока, обеспечили «различные урегулирования», в том числе мировые соглашения, 102 млрд руб. (21,2%) — управление активами и сделки M&A, 97 млрд руб. (20,1%) — реструктуризации кредитов должников, а 48 млрд руб. (почти 10%) — управление и реализация недвижимости.

В марте 2023-го ЦБ сообщил о продлении работы «Траста» еще на три года, до конца 2027-го. На тот же срок организация сохранит банковскую лицензию. Новая трехлетняя стратегия «Траста» предполагает дополнительные сборы 50–60 млрд руб. возмещения для Банка России, сказал Соколов. Он при этом отметил, что речь пойдет скорее о завершении всех процессов и проектов, которые уже ведет «Траст».

«Часть этих 60 млрд руб. сформирована прогнозом денежных потоков, в том числе от взыскания в международных юрисдикциях. <…> [Новые] иски будут, но я не ожидаю крупных и резонансных. В рамках работы с крупнейшими бывшими контролирующими лицами мы практически все иски подали. Возможно, появятся дополнительные точечные требования в рамках действующих разбирательств», — пояснил топ-менеджер.

Он также не стал исключать передачу на баланс банка новых непрофильных активов, хотя стратегия этого не предполагает.

«На данный момент нет какого-то института, от которого мы бы готовились принять новые активы. Но три года в новых реалиях — это 15 лет в старых. Что может произойти на горизонте трех лет, пока мы будем завершать процессы, — вопрос открытый», — заметил Соколов.

По его словам, в базовом сценарии юрлицо «Траста» будет ликвидировано в 2027 году. Но к тому моменту далеко не все судебные процессы, которые «Траст» ведет за рубежом против бывших собственников банков, будут завершены.

«Трех лет точно не хватит на завершение 100% международных кейсов. Но мы не опасаемся этого, потому что это данность. Все кейсы по взысканию будут доведены до конца. Возможно, через три года куда-то передадим права», — допустил Соколов.