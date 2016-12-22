Центробанк определился с банком «плохих долгов»

ЦБ решил создавать банк «плохих долгов» на базе банка «Траст», сообщают источники «Коммерсанта» и подтверждает источник РБК

Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

Банк «плохих активов» будет создан на базе банка «Траст», сообщили газете «Коммерсантъ» несколько источников, знакомых с ситуацией. О решении, по данным издания, регулятор объявит «на днях».

Банк проблемных активов будет создан на базе банка «Траст», подтвердил источник РБК, знакомый с ситуацией. Нормальные активы банка в части кредитов, филиальной сети будут переданы «ФК Открытие», говорит собеседник РБК. Объем активов, которые будут передаваться, пока не определен. Совет директоров «ФК Открытие» планирует рассмотреть вопросы формирования банка проблемных активов на следующей неделе, в среду, говорит источник РБК, знакомый с планами совета директоров.

По информации «Коммерсанта», лицензия Рост Банка, который рассматривался в качестве альтернативы для создания такой структуры, будет аннулирована. В созданную на базе банка «Траст» структуру уже решено передать проблемные активы банков, которые санируются силами ЦБ и Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), — ФК «Открытие», Бинбанка и, возможно, Промсвязьбанка.

Ранее глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов называл среди возможных претендентов на создание банка «плохих активов» «Траст» и Рост Банк. Позднее замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, банк «плохих активов» не будет создан на базе «ФК Открытие», сообщал ТАСС. Источники РБК, в свою очередь, называли возможным кандидатом на роль банка «плохих активов» Рост Банк.

Санация банка «Траст» и Рост Банка началась в 2014 году. Оба банка санировались по схеме, предполагавшей выделение кредитных средств от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Оздоровлением первого занимался банк «ФК Открытие», второго — Бинбанк. В середине марта ЦБ передал банки «Траст» и Рост Банк на санацию в ФКБС.