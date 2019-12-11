ФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку

ФРС США сохранила ставку на уровне 1,5–1,75%. Экономисты считают, что в ближайшие два года она уже не изменится

Федеральная резервная система (ФРС) США (Фото: Patrick Semansky / AP)

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне — 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства. Такого решения накануне заседания ждали все 97 аналитиков, опрошенных Bloomberg.

«FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке. — РБК) намерен удерживать ставки на текущем уровне: после трех подряд снижений корректировка цикла завершена», — цитировал Reuters управляющего директора инвестиционной компании BlackRock Боба Миллера.

Большинство опрошенных Bloomberg экономистов считают, что ФРС не будет менять ставки в ближайшие два года. Некоторые, однако, допускают ее повышение в 2020 году. «Часть FOMC захочет вернуться к нормализации ставок», — приводит Bloomberg слова директора по ставкам США в MUFG Securities Americas Inc. Джона Херрмана.

В этом году Федрезерв трижды снижал ставку: в июле, сентябре и октябре, каждый раз на 25 б.п. Снижение в июле стало первым со времен глобального финансового кризиса 2008 года, однако председатель ФРС Джером Пауэлл заявлял, что это не начало цикла смягчения денежно-кредитной политики. Ранее на три подряд снижения процентной ставки ФРС решалась лишь в 1998 и 1995–1996 годах, оба раза — в попытке избежать рецессии. Пауэлл характеризовал те снижения как «подстраховочные».

С 15 октября 2019 года ФРС начала вновь покупать казначейские облигации на $60 млрд ежемесячно, чтобы обеспечить банковскую систему резервами. Закупки планируется продолжать как минимум до второго квартала 2020 года. Комментируя это решение, Пауэлл также заявлял, что речь не идет о количественном смягчении (QE). Федрезерв прибегал к QE трижды между 2008 и 2014 годами, тогда он увеличил свой совокупный баланс примерно с $900 млн до $4,5 трлн.