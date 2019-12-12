Европейский центральный банк оставил ставки без изменений

Первое заседание совета директоров европейского регулятора под руководством Кристин Лагард завершилось без сюрпризов для рынка: ЕЦБ оставил ставки без изменений в полном соответствии с ожиданиями экспертов

Кристин Лагард (Фото: Zuma / ТАСС)

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг, 12 декабря, оставил процентные ставки без изменений: базовую ставку по кредитам — на нулевом уровне, ставку по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%, а ставку по депозитам — на уровне 0,5% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Это было первое заседание совета директоров ЕЦБ под руководством нового председателя — Кристин Лагард, ранее возглавлявшей Международный валютный фонд. Решение полностью соответствует консенсус-прогнозу опрошенных Bloomberg экономистов: такого решения ждали все 57 опрошенных без исключения.

В сентябре европейский регулятор опустил депозитную ставку на 0,1 п.п. и объявил о возобновлении программы денежного стимулирования с 1 ноября, в ходе которой он будет ежемесячно покупать облигации на €20 млрд. До этого ставки оставались неизменными более трех лет: в последний раз ЕЦБ снижал их в марте 2016 года. На октябрьском заседании он не стал менять ставки.

Существенного влияния на Россию решение ЕЦБ не окажет, но может немного увеличить волатильность курса евро к рублю, считает главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. «По нашим оценкам, рынки видят лишь небольшую вероятность изменения базовой ставки ЕЦБ до сентября 2020 года, а сегодняшнее решение вряд ли изменит эти ожидания», — рассуждает главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Для денежно-кредитной политики российского ЦБ важнее объявленный Лагард пересмотр подхода к политике: симметричность цели по инфляции, обновления подходов к коммуникации с рынками, отмечает он. «Решение ФРС США, пожалуй, было более важной информацией для рынков, но и от него мы не получили сюрпризов», — говорит и главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.