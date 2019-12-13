ЦБ не увидел повода менять механизм закупок валюты из-за расходов ФНБ

Эльвира Набиуллина ответила на предложения Минфина об изменении схемы закупок валюты в связи с распечатыванием ФНБ. Регулятор не планирует менять ее и не видит больших рисков, если расходы из резервов не превысят 1 трлн руб.

Эльвира Набиуллина (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Центральный банк, который выступает агентом Минфина при закупках валюты в рамках бюджетного правила, не планирует менять этот механизм, после того как правительство начнет инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Согласно бюджетному правилу, Минфин закупает валюту на сверхдоходы от продажи нефти дороже $41,6 за баррель (цена отсечения ежегодно индексируется) — это позволяет снизить зависимость рубля и российской экономики от цен на нефть и пополнить резервы. В 2020 году ликвидная часть фонда должна достичь 7% ВВП, после чего правительство получит право инвестировать средства ФНБ. В связи с этим власти обсуждают, следует ли менять механизм закупок валюты, чтобы сгладить макроэкономические последствия трат из резервов.

Замминистра финансов Владимир Колычев сказал в начале декабря, что ведомство обсудит с ЦБ тему «компенсации» расходов из ФНБ за счет докупок валюты (регулятор в прошлом году приостанавливал закупки валюты в период турбулентности рубля, а затем решил постепенно докупить ее в течение трех лет). «Мы обсудим с ЦБ тему просто компенсации за счет этих докупок того, что нужно было бы приобрести российскую валюту для целей финансирования российских проектов. Таким образом, на рынке останутся только покупки в рамках бюджетного правила, что существенно упростит понимание рыночных участников. Это пока не решение, это мы обсуждаем с Центральным банком», — отмечал Колычев (цитата по ТАСС). По его мнению, ЦБ мог бы сократить закупки на сумму, эквивалентную размеру инвестиций из ФНБ.

ЦБ обсуждал этот вопрос, поскольку одновременно с его закупками Минфин будет продавать валюту, подтвердила Набиуллина, но автоматический взаимозачет в этом случае вряд ли возможен. «Потому что наши отложенные покупки абсолютно равномерны, мы объявили их временной горизонт. Расходы Минфина, скорее всего, не будут такими равномерными, и нам пока непонятен временной горизонт. Поэтому говорить о том, что будет какой-то механизм неттинга, на наш взгляд, вряд ли возможно», — сказала глава ЦБ.