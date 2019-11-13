МВД возбудило дело против главы микрофинансовой компании из топ-15

Александр Шустов, гендиректор микрофинансовой «Мани Фанни», и неустановленные лица стали фигурантами дела о мошенничестве. Весной компания, входившая в топ-15, перестала платить инвесторам и лишилась права работать на рынке

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов и неустановленные лица стали подозреваемыми в деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), возбужденном отделом МВД по столичному району Арбат. Это следует из уведомления, предоставленного одному из инвесторов компании (копия документа есть в распоряжении РБК). Шустов находится под подпиской о невыезде, рассказал РБК еще один пострадавший инвестор «Мани Фанни» Дмитрий Легошин, эту информацию он получил, по его словам, от начальника арбатского РОВД.

Телефон Шустова в настоящее время недоступен. РБК направил запрос в управление МВД по Центральному административному округу Москвы.

«Мани Фанни» работала на российском рынке с 2012 года и в конце прошлого года занимала 13-е место в России по размеру активов среди МФК. По данным ренкинга агентства «Эксперт РА», активы компании в 2018 году составляли 1,3 млрд руб., обязательства — 1 млрд руб., чистая прибыль — 162 млн руб. В апреле МФК приостановила выплаты инвесторам-физлицам, а 8 мая ЦБ исключил «Мани Фанни» из реестра МФО. На момент исключения из реестра «Мани Фанни» привлекала средства от населения под 23% годовых.

Что случилось с «Мани Фанни»

Как указывал регулятор, «Мани Фанни» нарушала нормативы резервов и достаточности капитала, а также предоставляла недостоверную отчетность. Например, занижала объем начисленных резервов более чем на 20%. Шустов утверждал, что сложности у компании стали возникать из-за паники вокруг ее имени и репутации. В сентябре ЦБ подал иск о банкротстве «Мани Фанни» в Арбитражный суд Москвы. Позднее к иску присоединилась Федеральная налоговая служба: задолженность по налогам и сборам составляет 83,6 млн руб., следует из данных СПАРК.