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Финансы ,  
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МВД возбудило дело против главы микрофинансовой компании из топ-15
Александр Шустов, гендиректор микрофинансовой «Мани Фанни», и неустановленные лица стали фигурантами дела о мошенничестве. Весной компания, входившая в топ-15, перестала платить инвесторам и лишилась права работать на рынке
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов и неустановленные лица стали подозреваемыми в деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), возбужденном отделом МВД по столичному району Арбат. Это следует из уведомления, предоставленного одному из инвесторов компании (копия документа есть в распоряжении РБК). Шустов находится под подпиской о невыезде, рассказал РБК еще один пострадавший инвестор «Мани Фанни» Дмитрий Легошин, эту информацию он получил, по его словам, от начальника арбатского РОВД.

Телефон Шустова в настоящее время недоступен. РБК направил запрос в управление МВД по Центральному административному округу Москвы.

«Мани Фанни» работала на российском рынке с 2012 года и в конце прошлого года занимала 13-е место в России по размеру активов среди МФК. По данным ренкинга агентства «Эксперт РА», активы компании в 2018 году составляли 1,3 млрд руб., обязательства — 1 млрд руб., чистая прибыль — 162 млн руб. В апреле МФК приостановила выплаты инвесторам-физлицам, а 8 мая ЦБ исключил «Мани Фанни» из реестра МФО. На момент исключения из реестра «Мани Фанни» привлекала средства от населения под 23% годовых.

Что случилось с «Мани Фанни»

Как указывал регулятор, «Мани Фанни» нарушала нормативы резервов и достаточности капитала, а также предоставляла недостоверную отчетность. Например, занижала объем начисленных резервов более чем на 20%. Шустов утверждал, что сложности у компании стали возникать из-за паники вокруг ее имени и репутации. В сентябре ЦБ подал иск о банкротстве «Мани Фанни» в Арбитражный суд Москвы. Позднее к иску присоединилась Федеральная налоговая служба: задолженность по налогам и сборам составляет 83,6 млн руб., следует из данных СПАРК.

По состоянию на 1 апреля этого года среди инвесторов «Мани Фанни» было около 200 физлиц и 20 индивидуальных предпринимателей. Объем привлеченных средств на ту же дату составлял около 770 млн руб., писал «Коммерсантъ». Объем обязательств «Мани Фанни» перед инвесторами оценивался в 820 млн руб., сообщал banki.ru со ссылкой на источник в компании.

В уголовном деле против Шустова еще не определена сумма ущерба, утверждает Легошин со ссылкой на следователя. По его словам, в деле есть еще один фигурант — единственный учредитель «Мани Фанни» Павел Лосев. На прошлой неделе, 8 ноября, Пресненский районный суд рассматривал вопрос о домашнем аресте Лосева, следует из картотеки Пресненского районного суда. В пресс-службе суда на запрос РБК, отправлен ли он под домашний арест, не ответили. 

Не первое дело против микрофинансистов

В августе 2018 года ЦБ исключил из реестра одну из крупнейших российских МФО — «Домашние деньги». Причинами стали предоставление недостоверной отчетности, неисполнение предписаний регулятора, а также нарушение нормативов, пояснил банк. До этого микрофинансовая компания допустила дефолт по облигациям на 1,25 млрд руб. Среди инвесторов «Домашних денег» были и физлица.

В июле этого года стало известно об уголовном деле и аресте основного владельца и бенефициара «Домашних денег» Евгения Бернштама. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159, ч. 4). По информации «Коммерсанта», в деле фигурируют около 150 млн руб., однако общий объем задолженности «Домашних денег» перед инвесторами составляет порядка 10 млрд руб.

Как россиян пытаются оградить от инвестиций в МФО

Согласно закону №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности», гражданин имеет право вкладывать в микрофинансовую компанию по договору займа не менее 1,5 млн руб. Кроме того, он может купить облигации таких МФК без ограничений минимальной суммы сделки.

В феврале 2019 года президент Владимир Путин поручил принять меры по пресечению неправомерных действий со стороны МФО. В апреле депутаты Госдумы подготовили поправки в профильный закон, которые касались в том числе инвестиций граждан в МФО. В частности, предлагалось увеличить вдвое, до 3 млн руб., минимальный порог для вложения средств по договору займа. Но эта поправка так и не была принята.

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Но ограничения для инвесторов МФО оказались в законопроекте ЦБ о категоризации инвесторов, который сейчас готовится ко второму чтению в Госдуме. Согласно предложению регулятора, вкладывать средства в микрофинансовые компании или покупать их облигации разрешат только квалифицированным инвесторам.

По оценкам «Эксперт РА», объем инвестиций физлиц в микрофинансовый рынок с учетом облигаций на 1 июля составлял приблизительно 23 млрд руб. В первой половине 2019 года количество граждан и индивидуальных предпринимателей, вложивших деньги в МФО, снизилось с 6 тыс. до 1,7 тыс., следует из данных ЦБ. Однако средний размер инвестиций за год вырос на 29% — до 4,5 млн руб.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: Микрофинансовые организации, уголовное дело
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