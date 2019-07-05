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Суд заключил под стражу основателя «Домашних денег» Бернштама
По решению Кузьминского суда Москвы Евгений Берштам отправлен под арест до 19 июля
Евгений Бернштам (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Кузьминский суд Москвы вынес решение об аресте основателя МФО «Домашние деньги» Евгения Бернштама, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), следует из материалов в картотеке на сайте портала судов Москвы.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 16 суток, до 19 июля», — сообщили РБК в пресс-службе суда.

ООО «Домашние деньги» было основано в 2007 году и включено в реестр МФО в 2011 году. По данным самой компании, она была самой крупной в сегменте микрозаймов физическим лицам, занимая на рынке долю в 24%.

В августе 2018 года Банк России исключил «Домашние деньги» из реестра микрофинансовых организаций, объяснив свое решение неоднократным нарушением компанией требований законодательства и указаний самого ЦБ.

В апреле того же года компания не исполнила оферту по выпуску облигаций на 1,25 млрд руб., допустив технический дефолт. В сообщении о раскрытии информации в качестве причины неисполнения «Домашними деньгами» обязательств перед владельцами ценных бумаг было указано отсутствие денежных средств в необходимом объеме — 840 млн руб., включая накопленный купонный доход.

Авторы: Егор Губернаторов, Евгений Калюков
Теги: Евгений Бернштам, криминал
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