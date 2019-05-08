ЦБ запретил деятельность микрофинансовой компании из топ-15

Банк России исключил из реестра микрофинансовых организаций (МФО) МФК «Мани Фанни Онлайн». Для финансовых компаний такого рода участие в реестре обязательно для ведения законной деятельности.
Портфель микрозаймов компании за 2018 год оценивался в 1 млрд руб., по общему размеру портфеля компания в 2018 году заняла 13-у строчку в рэнкинге «Эксперт РА». Активы компании за прошлый год составили 1,3 млрд руб., обязательства — 1 млрд руб., чистая прибыль — 162 млн руб.
ЦБ уличил МФК в неоднократном в 2019 году нарушении законодательства и нормативных актов. Компания больше шести раз нарушила методику определения капитала, не соблюдала минимально допустимые нормативы достаточности собственных средств, нарушала порядок формирования резервов на возможные потери по микрозаймам, перечисляет регулятор.
Кроме того, «Мани Фанни» предоставляла в ЦБ «существенно недостоверные отчетные данные»: например, ЦБ выявил расхождения более чем на 20% в предоставленных сведениях о размере резервов на возможные потери по займам. Компания также нарушала порядок предоставления информации, необходимой для формирования кредитных историй физических лиц в бюро кредитных историй. РБК направил запрос в «Мани Фанни». На ее сайте нет каких-либо сообщений о прекращении деятельности.