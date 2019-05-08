ЦБ запретил деятельность микрофинансовой компании из топ-15

Инвестиции под 23% годовых

После исключения «Мани Фанни» в реестре микрофинансовых организаций осталось 50 компаний, год назад (по состоянию на 6 февраля 2018 года) их было 63. Статус МФО в отличие от статуса микрокредитной компании (МКК) позволяет привлекать средства физических лиц. Согласно законодательству инвестировать в МФО можно не менее 1,5 млн руб., сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект, предполагающий увеличение этой суммы до 3 млн руб.

В конце апреля на «Мани Фанни» на портале banki.ru начали жаловаться инвесторы, которые сообщали, что не могут получить возврат тела предоставленного кредита при досрочном расторжении договора с компанией. Гендиректор компании Александр Шустов в ответ сообщил, что у «Мани Фанни» стали возникать сложности, как только «началось нагнетание паники вокруг ее имени и репутации». «Резкий и мощный отток инвестиций вынудил компанию на данный момент приостановить свою реальную работу, которая приносила весомую прибыль, для того чтобы урегулировать ситуацию и устранить негативный фон», — писал Шустов в письме banki.ru. Телефон Шустова в настоящее время недоступен.

«Многие инвесторы совершенно осознанно вкладывались в компанию, понимая, что у нее могут быть затруднения, но жадность побеждает страх», — прокомментировал ситуацию с исключением из реестра «Мани Фанни» младший директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Иван Уклеин. Он напомнил, что компания в прошлом году привлекала средства под 25%, а годом ранее и вовсе под 33%. Сейчас на сайте «Мани Фанни» указано, что компания предлагает физлицам инвестировать от 1,5 млн руб. под 23% годовых. В 2018 году «Мани Фанни» привлекла кредитов и займов на 809 млн руб., а погасила — на 1,16 млрд руб.

«Мани Фанни» состоит в саморегулируемой организации (СРО) «Микрофинансирование и развитие» («МиР»). В СРО РБК сообщали, что уход еще одной МФО не может пройти незаметно. «Тем не менее никаких драматических изменений в общем интересе к рынку все последние исключения не произвели: в прошлом году количество физлиц, инвестировавших в МФО, выросло втрое. Совокупный объем привлеченных средств тоже держался на одном уровне (более 12,5 млрд руб.)», — передала пресс-служба слова директора «МиР» Елены Стратьевой.