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В России изменились правила выдачи микрокредитов
Вступающие в силу с 1 июля поправки в законодательство ограничивают размер годовых процентов для микрозаймов. Участники рынка переходят на долгосрочные кредиты, потому что займы до зарплаты будут уже не такими рентабельными
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

1 июля вступили в силу новые ограничения при выдаче потребительских кредитов, разработанные Центробанком. Ежедневная процентная ставка ограничивается 1%, что наибольшим образом скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО). Популярные у населения займы до зарплаты будут нерентабельными, говорят участники рынка и эксперты.

По последним данным ЦБ, годовой темп роста рынка микрофинансирования физлиц составил 51% на 31 марта 2019 года. ЦБ оценивает его объемы в 143 млрд против 95,2 млрд руб. годом ранее.

Нововведения уже оказали значительное влияние на участников микрофинансового рынка, сказал РБК представитель ЦБ: «Компании были вынуждены совершенствовать свои скоринговые модели и более ответственно относиться к выбору заемщиков». Среди планируемых нововведений в регулировании деятельности МФО самым значимым должно стать внедрение показателя долговой нагрузки, призванного предотвратить рост закредитованности населения, заключают в Центробанке.

Что изменится с 1 июля

  • Снижается максимальный размер выплат, которые кредиторы могут потребовать с заемщика, — до двукратного от суммы кредита (речь идет о процентах, штрафах и других платежах, относящихся к кредиту).
  • Например, с взявшего 10 тыс. руб. в кредит человека нельзя будет потребовать больше 30 тыс. руб. (10 тыс. — сам долг, а 20 тыс. руб. — предел начисленных платежей).
  • Ежедневная процентная ставка ограничивается до 1% (365% годовых).

Изменения вступают в силу поэтапно с начала 2019 года: с 28 января кредиторы не могут требовать с заемщика больше 2,5 размера займа, а ежедневная процентная ставка ограничена 1,5%. С 2020 года нельзя будет потребовать с клиента больше полуторакратного размера займа.

Больше других от этих изменений пострадают МФО — микрокредитные и микрофинансовые компании (МКК и МФК). Этот рынок часто характеризуется высокими процентами, более простой в сравнении с другими секторами финансового рынка процедурой одобрения кредитов и, соответственно, повышенным риском для клиентов попасть в долговое рабство.

В ЦБ ожидают, что такие изменения в законодательстве, вероятно, приведут к изменению структуры портфелей МФО, переходу части компаний, работающих в сегменте PDL (Pay Day Loan, займы до зарплаты — до 30 дней и 30 тыс. руб.), в сегмент IL (Installments, среднесрочные потребительские микрозаймы), а также пересмотру скоринговых моделей и более тщательному отбору заемщиков вслед за сокращением процентных доходов.

ЦБ обеспокоен ускоренными темпами роста потребкредитования и принимает меры для их ограничения. Первое чтение уже прошел законопроект о запрете МФО выдавать займы под залог квартиры, а с октября регулятор усложнит выдачу кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН; отношение ежемесячных выплат по всем кредитам и займам к величине среднемесячного дохода).

Объемы кредитования физических лиц увеличиваются намного быстрее доходов населения, напоминает управляющий директор аудитора PKF Александр Радуцкий: «Россияне не просто активно берут необеспеченные кредиты и займы, но все больше перекредитовываются, поэтому последовательное ужесточение регулирования в этой сфере необходимо прежде всего для предотвращения кризиса в банковской системе в случае каких-либо экономических потрясений».

Готовы ли микрофинансисты

Почти все крупные игроки рынка, специализировавшиеся на займах до зарплаты, стали тестировать более долгосрочные займы еще в прошлом году, говорит РБК председатель совета СРО «Микрофинансы и развитие» Эльман Мехтиев. На крупнейшие 20 компаний приходится более половины активов: раньше они делили сегменты рынка более-менее равномерно, но сейчас наметилась тенденция на переход компаний в сегмент среднесрочных займов. Небольшие компании начали уходить с рынка еще после вступления в силу прошлых ужесточений. В целом с 2016 года количество игроков на рынке МФО сократилось с 4 до 2 тыс., к началу 2019 года оно продолжит снижаться, полагает Мехтиев.

Многие компании, работавшие в сегменте займов до зарплаты, уже начали диверсифицировать свою продуктовую линейку, переходя к выдаче длинных займов, подтверждает заместитель гендиректора по управлению рисками и бизнес-анализу МФК «МигКредит» Артем Быков. Он называет перспективным направление кредитования ИП.

Как меняется выдача микрозаймов

По данным кредитного бюро «Эквифакс», рост объемов выдачи микрозаймов в первом квартале 2019 года год к году составил 28% (51 млрд против 36 млрд руб. в первом квартале 2018 года). Объем портфеля с просрочкой выплат более 90 дней (в бюро такую просрочку считают практически дефолтной) вырос на 22%, до 32 млрд против 25 млрд руб.

Свою роль в росте портфеля микрозаймов играет финансовая грамотность населения. «Наверное, люди мыслят категориями — один процент в день, кажется, что это немного, а на самом деле они до конца не отдают себе отчет, сколько придется платить», — предполагает старший аналитик Fitch Александр Данилов. Нужно понимать, что это довольно рисковая категория заемщиков по определению, они не могут по каким-то причинам взять кредит в банке, но им отчаянно нужны деньги, говорит аналитик.

На этом фоне, по сведениям Национального бюро кредитных историй, в первом квартале почти прекратился рост среднего размера микрозаймов. Он вырос всего на 1,4% и составил 7,7 тыс. руб.

По разным возрастным категориям заемщиков динамика отличается. В сегменте заемщиков младше 25 лет размер среднего займа до зарплаты вырос на 5% и составил 6,2 тыс. руб. Наибольший средний чек НБКИ фиксирует у заемщиков от 40 до 49 лет — 8,4 тыс. руб., но он сократился на 0,9%.

Наибольший средний заем до зарплаты фиксируется в крупных городах — Москве и Петербурге (11,6 тыс. и 9,1 тыс. руб.) и Московской области и Ставропольском крае (10,4 тыс. и 9,1 тыс. руб.). Темпы роста среднего микрозайма замедляются на фоне регуляторных действий ЦБ, считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Еще год-два назад средний размер займа до зарплаты рос достаточно серьезными темпами, вспоминает он.

Что станет с микрокредитными организациями

Ограничение предельной ставки заметно скажется на портфеле МФО, который активно рос последние годы и превысил 163 млрд руб. по итогам 2018 года, говорит РБК аналитик «Эксперт РА» Иван Уклеин. «Наименее платежеспособные и закредитованные заемщики станут получать отказы, а доходность хороших для МФО клиентов в новых условиях может сократиться вдвое», — говорит эксперт.

Рентабельность самых крупных и эффективных игроков заметно упадет, а небольшим выдержать регулятивные ограничения будет еще сложнее, считает Уклеин. Порядка 900 компаний в сегменте займов до зарплаты станут убыточными во втором полугодии 2019 года и могут уйти с рынка в течение двух-трех лет, говорит эксперт, ссылаясь на данные Центробанка.

Другие регулятивные ограничения микрозаймов и введение показателя долговой нагрузки (ПДН) клиента с первого октября способны привести к дополнительному сокращению объемов выдачи на рынке МФО до 15–20% по сравнению с 2018 годом, прогнозирует Уклеин.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Микрокредитование, Микрофинансовые организации, кредиторы
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