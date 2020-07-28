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Бизнес ,  
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ФАС обвинила Райффайзенбанк в нарушении условий предоставления кешбэка

Кредитная организация обещала кешбэк без ограничений. В действительности она должна была сообщить информацию о МСС-кодах
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Федеральная антимонопольная служба сообщила о признаках нарушения Райффайзенбанком антимонопольного законодательства при предоставлении клиентам кешбэка по кредитным и дебетовым картам.

В сообщении ФАС указывается, что на официальном сайте банка клиентам предлагали карты с кешбэком в размере 1,5%, а в рекламных материалах финансовая организация обещала ежемесячно возвращать стоимость покупок без каких-либо ограничений.

Однако в полных условиях начисления кешбэка в правилах программ лояльности по каждой из карт ограничения все же были.

«Ряд операций, по которым не предусмотрено получение кешбэка, представлен в виде таблицы с указанием МСС-кодов. Однако система применения таких кодов достаточно специфична, и большинство клиентов не владеют информацией о механизме ее функционирования, а также не знают о применении такой системы», — заявили в ФАС. Там указали, что в правилах банка не сообщалось, как клиенты могли узнать МСС-код до совершения операций.

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Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В результате антимонопольная служба вынесла Райффайзенбанку предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Исполнить его кредитная организация должна в течение 30 дней.

Как отметила заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Александра Нестерова, «неполное донесение до потребителей условий программ лояльности для повышения спроса на услуги недопустимо и будет пресекаться антимонопольными органами».

РБК отправил запрос в пресс-службу Райффайзенбанка.

В ноябре прошлого года ФАС предъявила претензии к Райффайзенбанку в связи с телевизионной рекламой, где зрителям предлагалась карта с кешбэком до 5% и бесплатным обслуживанием одновременно. Однако, как выяснило ведомство, такой карты у банка не было, а значит, в рекламе сообщались недостоверные сведения. А поскольку подробности размещались на экране мелким шрифтом, в ФАС заявили об отсутствии в рекламе существенной информации об условиях оказания финансовых услуг.

В марте 2018 года ФАС признала недобросовестной наружную рекламу АО «Тинькофф Банк» с использованием утверждения «Лучшая карта с кешбэком». Там объяснили, что при использовании в рекламе слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный» и иных аналогичных рекламодатель обязан указать конкретные характеристики или параметры сравнения, имеющие объективное подтверждение, а также упомянуть такое достоверное подтверждение.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Павел Казарновский
Теги: ФАС, Райффайзенбанк
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