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Райффайзенбанк объяснил регистрацию логотипа «R Банк»

Райффайзенбанк зарегистрировал логотип «R Банк». Но это связано не с уходом головной компании из России, а с обновлением одного из старых товарных знаков, объяснили в банке
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Райффайзенбанк подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявки на регистрацию четырех товарных знаков: двух знаков «R Bank» и двух знаков «R Банк» в фирменных цветах Райффайзенбанка.

Сам банк объяснил регистрацию нового логотипа обновлением одного из ранее действовавших.

«Мы обновили один из наших существующих логотипов и зарегистрировали новую версию в Роспатенте. Это расширит возможности по использованию одного из наших товарных знаков», — сказал РБК представитель банка.

В базе Роспатента есть старый логотип «R Connect», правообладателем которого также является Райффайзенбанк. Он выполнен в таком же стиле и цветах, как и новые логотипы. Срок его действия истек 6 сентября 2023 года.

«R Connect» — это старое название интернет-банка «Райффайзен-Онлайн». Кредитная организация заменила его в 2016 году.

В марте 2022 года материнская структура российского Райффайзенбанка — австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) — объявила о намерении свернуть бизнес в России. Весной этого года RBI обозначила два возможных сценария ухода — это продажа активов или spin-off, фактическое списание. Руководство RBI рассчитывает уйти из России до конца 2023 года, хотя изначально были планы сделать это до конца третьего квартала, говорил CEO RBI Йоханн Штробль.

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Сейчас RBI снижает деловую активность в России. В план по снижению активности входит сведение к минимуму трансграничного присутствия группы в России, сокращение кредитов клиентам и общего объема операций в иностранной валюте. Также «Райффайзен» уже закрыл корреспондентские счета всем российским банкам, кроме своей «дочки», и принял решение не продлевать часть рекламных контрактов.

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