Райффайзенбанк объяснил регистрацию логотипа «R Банк»

Райффайзенбанк зарегистрировал логотип «R Банк». Но это связано не с уходом головной компании из России, а с обновлением одного из старых товарных знаков, объяснили в банке

Фото: Олег Яковлев / РБК

Райффайзенбанк подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявки на регистрацию четырех товарных знаков: двух знаков «R Bank» и двух знаков «R Банк» в фирменных цветах Райффайзенбанка.

Сам банк объяснил регистрацию нового логотипа обновлением одного из ранее действовавших.

«Мы обновили один из наших существующих логотипов и зарегистрировали новую версию в Роспатенте. Это расширит возможности по использованию одного из наших товарных знаков», — сказал РБК представитель банка.

В базе Роспатента есть старый логотип «R Connect», правообладателем которого также является Райффайзенбанк. Он выполнен в таком же стиле и цветах, как и новые логотипы. Срок его действия истек 6 сентября 2023 года.

«R Connect» — это старое название интернет-банка «Райффайзен-Онлайн». Кредитная организация заменила его в 2016 году.

В марте 2022 года материнская структура российского Райффайзенбанка — австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) — объявила о намерении свернуть бизнес в России. Весной этого года RBI обозначила два возможных сценария ухода — это продажа активов или spin-off, фактическое списание. Руководство RBI рассчитывает уйти из России до конца 2023 года, хотя изначально были планы сделать это до конца третьего квартала, говорил CEO RBI Йоханн Штробль.

Сейчас RBI снижает деловую активность в России. В план по снижению активности входит сведение к минимуму трансграничного присутствия группы в России, сокращение кредитов клиентам и общего объема операций в иностранной валюте. Также «Райффайзен» уже закрыл корреспондентские счета всем российским банкам, кроме своей «дочки», и принял решение не продлевать часть рекламных контрактов.