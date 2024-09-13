ЦБ ужесточил для банков условия заимствований в юанях

С 16 сентября для российских банков существенно вырастет стоимость привлечения юаней от ЦБ. Регулятор поднял ставки на фоне жалоб о дефиците китайской валюты и дал сигнал, что участники рынка должны решать проблему сами

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Банк России резко повысил ставки по свопам в юанях, которые позволяют банкам привлекать валюту у регулятора на короткий срок, следует из сообщения ЦБ. С 16 сентября надбавка к ставке O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), влияющая на ставки по свопам в России, составит 12 процентных пунктов против текущих 5,5 п.п.

До этого надбавка повышалась в июле этого года, но гораздо меньше — всего на 2 п.п. Увеличение стоимости предоставления юаней Банком России происходит на фоне сообщений банкиров о дефиците валютной ликвидности на внутреннем рынке.

«Мы видим, что в последние месяцы из-за тех проблем, которые происходили на валютном рынке, на юаневом банки стали активно использовать своп Банка России в качестве инструмента фондирования и закрытия валютной позиции на постоянной основе. Но цель нашего инструмента своп — это роль страховки для сглаживания волатильности, это не есть инструмент фондирования. Поэтому дальше увеличивать предложение свопов для того, чтобы выполнять несвойственную функцию, мы не считаем важным», — прокомментировала решение регулятора глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Открытые валютные позиции — дисбаланс между активами и пассивами в отдельных банках, который они, как правило, «закрывают» или хеджируют валютными инструментами, в частности свопами.

Ставка по однодневному валютному репо в юанях RUSFAR CNY, отражающая стоимость привлечения юаней на межбанковском рынке, начала резко расти в конце августа — начале сентября. В один из торговых дней она достигала 212% годовых, следует из данных Московской биржи. На открытии торгов 13 сентября значение показателя составило 43,94% годовых. На этом фоне банки резко увеличили спрос на валютные свопы от ЦБ — по сути, альтернативный инструмент для привлечения ликвидности: в конце августа регулятор поднял лимит по таким сделкам с банками до 30 млрд юаней в день.

«После формирования хронического дефицита юаневой ликвидности банки полностью выбрали лимит привлечения юаней по этому инструменту и с 28 августа сохраняли ситуацию неизменной, фактически фондируя свою потребность за счет свопов от ЦБ», — отмечает главный аналитик ПСБ Денис Попов.

В начале сентября на проблему дефицита юаневой ликвидности обратили внимание глава «Сбера» Герман Греф и предправления ВТБ Андрей Костин. Оба банкира говорили о том, что участники рынка обсуждают с ЦБ большее присутствие регулятора на этом рынке. Костин допускал, что Банк России может увеличить объем предложения по валютным свопам в юанях.

Но на пресс-конференции Набиуллина сообщила, что Банк России, напротив, намерен постепенно сокращать свои лимиты по этому инструменту. Она подчеркнула, что «дефицита платежной ликвидности в юанях нет и не было».

Что о нехватке юаней говорит ЦБ и эксперты Первый зампред ЦБ Алексей Заботкин призвал «четко проводить границу между ликвидностью и фондированием». «Ликвидность — это способность сегодня, чтобы банк сделал платеж в той валюте, в которой клиент просит провести этот платеж. Если с платежами в юанях и есть сложности, то не с тем, чтобы эти юани отправить, а с тем, чтобы их на той стороне приняли. Фондирование — это история другая. Это про структуру баланса, про соотношение депозитов в данной валюте и кредитов, выданных в данной валюте. И вот здесь уже мяч на стороне банков, чтобы их кредитная активность соответствовала их возможностям по привлечению пассивов в иностранных валютах», — отметил Заботкин. Нехватка юаневой ликвидности и юаневого фондирования — действительно разные вещи, соглашается управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. «Приток юаней на рынок от внешней торговли и от операций Банка России по зеркалированию операций Минфина в рамках бюджетного правила существенно превышает тот объем юаней, который остается на балансах банков в виде пассивов. За последние полгода ежемесячно у нас приходило на внутренний рынок по 30–40 млрд юаней, а юаневые пассивы банков росли гораздо медленнее. Отчасти это может быть связано с тем, что ставки по депозитам недостаточны на фоне высоких рублевых ставок, и у клиентов банков (населения и компаний) нет стимулов формировать сбережения в китайской валюте. Кроме того, летом на российском рынке сформировалась такая ситуация, что юань на бирже стоил дешевле, чем на межбанке, поскольку большое предложение юаня остается, но каналы перетока этой валюты на межбанковский рынок сузились. В этих условиях банки сталкиваются с нехваткой именно фондирования в юанях — нет достаточного привлечения валюты через депозиты и на межбанке», — объясняет эксперт.

Как решение ЦБ повлияет на доступность юаней

Своим решением ЦБ подталкивает банки искать «альтернативные каналы» покрытия дефицита юаневого фондирования, говорит Попов.

«Полагаю, стоит ждать роста процентных ставок по долговым инструментам в юанях, в первую очередь по банковским депозитам. Вырастет и стоимость кредитов в юанях», — добавляет эксперт.

«ЦБ послал сигнал участникам рынка, что им нужно поднять ставки по депозитам и кредитам в юанях, чтобы сбалансировать свои активы и пассивы. Понятно, что процентная ставка выше 13% годовых в юанях — запредельно высокая с точки зрения рентабельности банковских процессов», — отмечает Сусин. Он допускает, что коррекция ставок на рынке скажется на объемах юаневого кредитования. Оно уже сокращается: в июне сумма предоставленных бизнесу кредитов в валюте оказалась на минимуме с ноября 2023 года (за исключением сезонно слабого января).

Пока решение Банка России по свопам — всего лишь сигнал рынку, продолжает Сусин: «На самом деле в некоторые дни ЦБ предоставлял банкам больший объем ликвидности по свопам в юанях, чем установленный им лимит (больше 30 млрд юаней). Поэтому я не думаю, что регулятор будет быстро сокращать объем сделок со свопами, он пока действует через цену. Банк России наверняка понимает, что системе нужно время, чтобы адаптироваться к ситуации».

Насколько это поможет — покажет время, соглашается главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин. «Проблема с перераспределением ликвидности между разными сегментами валютного рынка связана с неценовыми факторами. Юани с биржи очень ограниченно переходят на межбанковский рынок (если вообще переходят туда). Грубо говоря, юани на бирже имеют признак «токсичности», — заключает эксперт.