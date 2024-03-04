ЦБ сообщил о «систематической недооценке» юаня на валютном рынке в России

В 2023 году доля пары CNY/RUB на валютных торгах в России преодолела и закрепилась выше планки 40%, сообщил ЦБ. Но на рынке до сих пор существует дисбаланс в спросе на юани, доллары и евро, который приводит к «недооценке» юаня

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В 2023 году на российском валютном рынке возникли условия для «систематической недооценки» курса юаня к доллару — это стало возможно из-за особенностей расчетов экспортеров и импортеров на фоне санкций, говорится в «Обзоре финансовых инструментов» Банка России (.pdf). Как отмечается в материалах ЦБ, такой дисбаланс стимулирует «трасграничный арбитраж» в различных валютных парах.

Как устроен валютный рынок России после санкций

После начала российской военной операции на Украине и масштабных западных санкций против российских банков и компаний структура внутреннего биржевого валютного рынка существенно изменилась: стала расти доля операций в юанях. Так, доля валютной пары доллар/рубль (USD/RUB) в оборотах по сделкам спот за 2022 год упала с 84 до 40%, а доля пары юань/рубль (CNY/RUB) выросла с нуля до 26% (.pdf).

В течение 2023 года тенденция сохранилась: летом доля валютной пары CNY/RUB в структуре биржевых торгов впервые в истории превысила долю USD/RUB и с тех пор находится в районе 40%.

«Возможности для дальнейшего роста доли юаня могут быть ограничены структурой внешнеторговых операций», — предупреждает Банк России.

Ключевыми поставщиками валютной ликвидности на рынке выступают российские экспортеры и банки, действующие в их интересах.

«Ряд экспортеров имеют прямой выход на биржу, остальные продают свою валютную выручку банкам на внебиржевом рынке. Банки в свою очередь продают валюту на бирже», — говорится в обзоре. Эти участники торгов в основном продают юани и евро. Основные покупатели валюты — импортеры, банки, действующие в их интересах, и физлица — предъявляют спрос не только на юани, но и на доллары и евро.

«В результате на валютном рынке образуется повышенный объем предложения юаней и повышенный спрос на доллары. Это приводит к систематической недооценке курса юаня к доллару США на российском рынке по сравнению с курсом юаня за рубежом и возникновению возможностей для трансграничного арбитража», — отмечается в обзоре. ЦБ указывает, что сделки с различными валютными парами, совершаемые с целями арбитража, проводились и до февраля 2022 года.

Но до этого регулятор не выделял этот тип операций. «Арбитражные операции в том числе способствуют исправлению дисбаланса спроса и предложения разных валют на рынке», — указывает Банк России. После введения санкций возможности такого арбитража стали ограничены, основной объем таких операций приходится на валютную пару доллар/юань, следует из материалов ЦБ. По оценкам регулятора, доля этой пары в структуре биржевых торгов выросла с нулевого уровня в начале 2022 года примерно до 10% на конец 2023-го.

Банки, действующие в интересах клиентов-импортеров, частично получают валюту от продаж экспортной выручки в нужных валютах, а частично — за счет арбитражных участников.

«Такие участники, как правило, имеют выходы на зарубежные рынки, что позволяет им покупать юани за доллары на российском рынке и проводить зеркальные операции на офшорном рынке за рубежом. Этот механизм устраняет дисбалансы на валютном рынке», — подчеркивает Банк России.

ЦБ не привел, как изменились объемы операций на бирже с другими валютами дружественных стран, помимо юаня, но указал на рост оборотов по сделкам в турецких лирах, казахстанских тенге, белорусских рублях. Пока в масштабах всего рынка доля этих пар несущественна, говорится в обзоре.

«На внебиржевом валютном рынке заметный объем операций заключался в дирхамах ОАЭ, однако такие сделки, как правило, сопровождались конвертацией в более ликвидные валюты — юани, доллары США и евро», — отмечает Банк России.

ЦБ также указал на особенности структуры торгов в зависимости от количества участников.

«Рынки долларов США и юаней наиболее ликвидны и конкурентны благодаря активности экспортеров, импортеров и арбитражных участников. Рынок евро более концентрирован — на крупнейшего нетто‐продавца и крупнейшего нетто‐покупателя в 2023 году суммарно приходилось около трети оборотов», — говорится в материалах ЦБ.

Как менялся спрос на валюту внутри России у разных игроков

Российские системно значимые банки обслуживают и экспортеров, и импортеров, поэтому в течение года их действия на валютном рынке были разнонаправленными, следует из обзора. «Дочки» иностранных банков в первой половине года в основном покупали валюту, а во второй перешли к продажам. Прочие кредитные организации преимущественно покупали валюту в интересах своих клиентов-импортеров.

Объем операций банков по купле-продаже валюты на бирже был сопоставим с объемом подобных сделок на внебиржевой рынке, то есть кредитные организации «не предъявляли повышенного спроса на валюту в рамках собственных операций», а проводили сделки в основном в интересах клиентов, делает вывод ЦБ.

Помимо банков нетто‐покупателями валюты на бирже в 2023 году были нерезиденты — банки из дружественных стран, имеющие прямой выход на Мосбиржу.

«Их операции вызваны конвертацией рублевой выручки за импорт и трансграничными переводами физических лиц. Кроме того, они покупали валюту на бирже через российских брокеров (КО и НФО), однако по сравнению с 2022 годом объем нетто‐покупок значительно снизился», — говорится в обзоре.

Ранее Мосбиржа оценивала долю иностранных участников торгов валютной секции в 4% в 2023 году. По сравнению с докризисным 2021 годом показатель упал в четыре раза. В 2013 году, десять лет назад, на эту категорию инвесторов приходилось 10% объема российского валютного рынка. Основными участниками торгов на Мосбирже среди иностранцев в 2023 году были «ближайшие соседи».

Население, по мнению ЦБ, в прошлом году действовало контрциклически — сокращало чистые покупки валюты в периоды ослабления рубля. Всего за 2023 год физлица купили валюты на Мосбирже на 0,5 трлн руб. — более чем вдвое меньше, чем в кризисном 2022-м (1,06 трлн руб.). При этом регулятор фиксирует спад активности граждан в совершении валютообменных операций: доля физлиц в оборотах торгов в декабре снизилась до 16% — на 12 процентных пунктов год к году. Число граждан, совершавших сделки, сократилось до 285 тыс. против 470 тыс. годом ранее и достигло минимума с мая 2020 года.

«Снижение интереса россиян к операциям на валютном рынке произошло «на фоне сокращения арбитражной активности с использованием валютных пар USD/CNY и EUR/USD», — указал ЦБ. По расчетам регулятора, валютообменные сделки на бирже в основном совершают инвесторы с опытом — 80% нетто-покупок валюты прошло по счетам клиентов, открытым больше года.