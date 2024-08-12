Банки сократили кредитование в валюте на фоне проблем с юанями

В июне объем выдач корпоративных кредитов в валюте упал на 27,6%, до 34,99 млрд юаней, подсчитал РБК. Банки могли сжать валютное кредитование из-за ухудшения ситуации с юаневой ликвидностью, говорят эксперты

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В июне 2024 года российские банки резко снизили кредитование бизнеса в иностранной валюте, следует из статистики ЦБ, которую проанализировал РБК.

За месяц участники рынка предоставили корпоративным клиентам валютные ссуды на 420,9 млрд руб., или 34,99 млрд юаней (после санкций с 2022 года валютное кредитование стало преимущественно юаневым). По сравнению с маем выдачи упали на 27,6%. Если исключить сезонный спад кредитования в январе, в абсолютном выражении июньский объем валютных ссуд оказался минимальным с ноября 2023 года.

Для сравнения: в первый летний месяц выдачи рублевых кредитов бизнесу сократились на 3,6% по сравнению с маем, но все равно были близки к рекордным значениям весны. Доля валютных кредитов в общем объеме предоставленных ссуд еще в апреле—мае держалась выше 8%, а в июне снизилась до 6%.

Почему сжимается кредитование бизнеса в валюте

Опрошенные РБК эксперты сходятся во мнении, что банки сократили выдачу валютных кредитов из-за ухудшения ситуации с юаневой ликвидностью на российском рынке.

«Снижение корпоративного кредитования в юанях обусловлено нехваткой валютных пассивов у банков. Китайские банки работают с Россией с осторожностью из-за санкционных угроз, что влияет на время и стоимость проведения валютных платежей. Некоторые иностранные банки отказываются проводить платежи, чтобы не попасть под вторичные санкции, из-за чего приходится расплачиваться через третьи страны. В итоге снижаются объемы поступаемых юаней в Россию, растут затраты на совершение операций, физическим и юридическим лицам на фоне высоких ставок по рублевым депозитам менее выгодно размещать в банках средства в китайской валюте. Как следствие, у некоторых игроков образуется юаневый дефицит», — объясняет младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.

«Ситуация с кредитованием в юанях, скорее всего, определяется дефицитом ресурсной базы, который, в свою очередь, может определяться снижением притока выручки экспортеров», — соглашается руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Банк России не приводит статистику расчетов за экспорт и импорт именно в юанях. По данным регулятора, объем экспортной выручки в дружественных валютах (значительная часть приходится на юань) в мае составил $17,5 млрд против $14,3 млрд в апреле, за тот же период расчеты за импорт в дружественных валютах оценивались в $9,9 млрд и $9,7 млрд соответственно. За июнь таких данных нет — ЦБ прекратил публикацию этой статистики.

В июне 2024 года США ввели санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ) — ключевых инфраструктурных организаций, отвечающих за торги валютой в России. После санкций биржевые торги долларом и евро остановились, но организованные торги юанем по-прежнему проходят.

Однако именно с 13 июня Банк России активизировал предоставление валютных свопов в юанях для кредитных организаций: за неполный месяц объемы таких операций банков с ЦБ достигли 123,5 млрд юаней. В июле показатель увеличился до 135,9 млрд юаней, следует из расчетов регулятора. В начале августа в отдельные дни ЦБ увеличивал лимиты по юаневым свопам до 25–30 млрд юаней. Стоимость привлечения и размещения китайской валюты на денежном рынке Мосбиржи тоже росла, а 6 августа ставка RUSFAR CNY подскочила вдвое — до аномальных 20,19% годовых, свидетельствуют данные Мосбиржи. До этого выше 20% она последний раз была 13 июня — в первый торговый день после ввода американских санкций, из-за которых были прекращены торги долларом и евро.

Ситуация с юаневой ликвидностью ухудшилась за последние полтора-два месяца, говорил на звонке с аналитиками 8 августа финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов: «Ставки на рынке очень сильно выросли. Мы видим, как игроки достаточно активно выбирают свопы, которые предоставляет ЦБ и которые необходимы для крайнего случая и не должны быть постоянным инструментом ликвидности, поэтому с юанями ситуация достаточно тяжелая, и это отражается на ставках».

Топ-менеджер связывал происходящее с внешними санкционными факторами. «Есть сложности для работы китайских банков на российском рынке, санкции на Мосбиржу, сложности с расчетами за экспорт и импортные операции. Многие игроки свою ликвидность предпочитают не заводить в Россию, потому что это осложняет им операционно работу. Естественно, это снимает часть ликвидности для российских банков, для китайских банков, которые имеют тут филиалы, и рынок имеет тот дефицит, который есть», — перечислял он. Скворцов указывал, что ответом на ситуацию для банков может быть «снижение валютных активов», а также развитие именно рублевого бизнеса.

У каких банков не хватает юаней

Крупные банки из топ-20 не ответили на запрос РБК, испытывают ли они дефицит юаневой ликвидности и как это сказывается на их возможностях и планах по валютному кредитованию бизнеса.

Ситуация с юаневой ликвидностью, как и с валютным кредитованием, может существенно отличаться в разных банках, полагает главный экономист «Сбера» Михаил Матовников. Он объясняет, что есть игроки, которые активно сопровождают внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) клиентов в юанях, и те, у кого это направление бизнеса не развито или ограничено из-за санкций.

«Первые имеют поступления экспортной выручки от экспортеров и могут с большей свободой куда-то размещать эту ликвидность, например, направлять на кредитование. Вторая группа тоже выдавала кредиты бизнесу в юанях, в основном привлекая фондирование на внутреннем рынке. <…> Эта схема, когда под юаневые кредиты приходится привлекать дополнительную ликвидность в виде депозитов, сейчас становится «проблемной», — говорит эксперт. Матовников считает, что валюта сейчас «сосредоточена у определенных банков, которые из-за санкций довольно серьезно ограничили каналы трансмиссии юаней».

«Дефицит юаневой ликвидности носит структурный характер. Он является следствием затрудненности хождения юаней внутри страны между банками. Возможно, в системе юаней достаточно, но отдельным банкам их может не хватать. Статистика, отражающая банковские активы в юанях, больше не публикуется, мы до конца не знаем, у кого сосредоточены эти активы, их объем и так далее», — рассуждает Матовников.

Он допускает, что объемы выдач корпоративных ссуд в юанях продолжат падать в июле—августе. «Кроме того, можно ожидать, что ссуды в юанях подорожают для бизнеса, потому что будет меньше банков, работающих в этом сегменте, а за пассивы будут конкурировать банки с дефицитом юаней», — добавляет эксперт.

«Специфика притока юаней на внутренний рынок является фактором, ограничивающим потенциальный объем активных операций. Риски дальнейшего снижения кредитования в юанях сейчас существуют», — соглашается Пивень из АКРА. В ближайшие месяцы существенный рост юаневых операций маловероятен, но банки адаптируются к ситуации, считает Перфильев.