Греф и Костин рассказали об обсуждении дефицита юаней с ЦБ

Нехватка юаневой ликвидности на российском рынке стала предметом обсуждения банков с ЦБ, участники рынка ждут решений от регулятора. 4 сентября стоимость привлечения юаней на Мосбирже пробила 212% годовых

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Проблема российских банков с дефицитом юаней вышла на уровень ЦБ — участники рынка обсуждают с регулятором, как увеличить предложение китайской валюты на межбанке. Об этом во время Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщили глава Сбербанка Герман Греф и предправления ВТБ Андрей Костин.

Так руководители двух крупнейших банков прокомментировали резкий рост ставок по валютным свопам в юанях: 4 сентября ставка по однодневному репо RUSFAR CNY, отражающая стоимость привлечения юаней на межбанковском рынке, достигла 212% годовых, следует из данных Мосбиржи. Рекордный рост показателя наблюдается около недели: 30 августа ставка однодневного репо RUSFAR CNY подскочила до 42,15% годовых, 2 сентября добралась до отметки 52,5% годовых, а на следующий день приблизилась к 60% годовых.

«По юаням на рынке есть дефицит, вы это видите абсолютно верно. Вчера ставки достигали 200%, что само о себе обо всем говорит. Банкам нужно закрывать ОВП (открытую валютную позицию. — РБК), и банки вынуждены привлекать [юани]. С ЦБ обсуждается постоянно необходимость присутствия ЦБ на этом рынке», — сказал Греф.

Юаней недостаточно согласился Костин: «С ЦБ [проблема] обсуждается, у ЦБ есть свои планы, но пускай они их раскрывают, думаю, не раскроют пока». Глава ВТБ допустил, что Банк России может увеличить предложение по сделкам своп по продаже юаней за рубли.

РБК направил запрос в Банк России.

Из-за чего на российском рынке возник дефицит юаней Нехватку юаней на внутреннем рынке опрошенные РБК эксперты ранее связывали со снижением притока выручки экспортеров на фоне проблем с трансграничными платежами. «Китайские банки работают с Россией с осторожностью из-за санкционных угроз, что влияет на время и стоимость проведения валютных платежей. Некоторые иностранные банки отказываются проводить платежи, чтобы не попасть под вторичные санкции, из-за чего приходится расплачиваться через третьи страны. В итоге снижаются объемы поступающих в Россию юаней, растут затраты на совершение операций, физическим и юридическим лицам на фоне высоких ставок по рублевым депозитам менее выгодно размещать в банках средства в китайской валюте. Как следствие, у некоторых игроков образуется юаневый дефицит», — говорил младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.

Юаневую ликвидность на денежном рынке могут предоставлять друг другу не только коммерческие банки, но и ЦБ: в январе 2023 года регулятор объявил о запуске инструмента постоянного действия — сделок своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день. Тогда максимальный дневной лимит по таким сделкам был установлен в размере 10 млрд юаней. В конце августа Банк России увеличил предложение до 30–35 млрд юаней в день, следует из данных регулятора.

В сложившейся ситуации с юаневой ликвидностью банки будут вынуждены серьезно ограничить кредитование корпоративных клиентов в китайской валюте, констатировал Греф.

«Любое изменение валютного баланса для нас невозможно — мы не можем кредитовать в валюте, потому что нечем закрывать ОВП. То есть кредитовать можно, но первое — нечем, а второе — тогда придется по этим ставкам привлекать юани, для того чтобы закрывать открытую валютную позицию. Поэтому пока ситуация такая, будем смотреть, как дальше будет», — отметил он.

В июне 2024 года российские банки резко снизили кредитование бизнеса в иностранной валюте, писал РБК. За месяц участники рынка предоставили корпоративным клиентам валютные ссуды на 420,9 млрд руб., или 34,99 млрд юаней (после санкций с 2022 года валютное кредитование стало преимущественно юаневым). По сравнению с маем выдачи упали на 27,6%. Если исключить сезонный спад кредитования в январе, в абсолютном выражении июньский объем валютных ссуд оказался минимальным с ноября 2023 года. Данных ЦБ за июль и август еще нет, но опрошенные РБК эксперты связали спад выдач валютных кредитов с дефицитом юаневой ликвидности и допускали дальнейшее сокращение кредитования в китайской валюте.