Аналитики предсказали сохранение ставки, несмотря на жесткие сигналы ЦБ

Центробанк сохранит ключевую ставку в размере 18% годовых, считает большинство опрошенных РБК аналитиков. Но они не исключают, что регулятор может вернуться к ужесточению денежно-кредитных условий в октябре

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совет директоров Банка России на заседании 13 сентября сохранит ключевую ставку в размере 18% годовых, считают большинство участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупных российский банков и инвестиционных компаний. При этом более трети опрошенных допускают повышение ставки до 19 или 20%.

В пользу сценария сохранения ключевой ставки в размере 18% высказались 17 из 30 опрошенных экспертов. Повышения ставки до 19% ожидают семь человек, сразу до 20% — только четыре аналитика. Еще два участника консенсус-прогноза назвали варианты с сохранением и повышением ставки на заседании 13 сентября равнозначными.

Прогнозы аналитиков стали более оптимистичными. Ранее многие из них ожидали повышения ставки в сентябре и допускали ее рост до 20% до конца 2024 года. Ожидания жестких действий от регулятора подкреплял и сигнал зампреда ЦБ Алексея Заботкина. «Пока данные по инфляции не дают основания говорить, что есть снижение роста цен к нашей цели», — отмечал он в конце августа. Он также подчеркивал, что у ЦБ нет предельного порога для уровня ключевой ставки.

Почему ставку могут сохранить

«Скорее всего, регулятор выберет «путь недеяния» — не станет менять ставку или риторику. Причина — разнонаправленные движения факторов, важных для Банка России», — говорит главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. С одной стороны, инфляционные ожидания и рост зарплат остаются высокими, обращает внимание эксперт. В августе инфляционные ожидания увеличились с 12,4 до 12,9%, следует из данных опроса «инФОМ», проводимого по заказу ЦБ. Показатель растет четвертый месяц подряд. К тому же текущая инфляция складывается опережающими прогноз ЦБ (6,5–7% на конец года) темпами, добавляет начальник отдела кредитного анализа макроэкономики «РСХБ Управление активами» Павел Паевский. «Опираясь на оперативные (недельные) данные Росстата, инфляция в августе складывается вблизи 0,11% месяц к месяцу против 0,23% месяц к месяцу в августе предыдущего года, или около 8% годовых (с учетом сезонной корректировки)», — приводит данные эксперт.

За первое полугодие реальная зарплата в среднем по стране выросла на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, следует из данных Росстата. «В условиях сохраняющегося позитива в финансовых настроениях и повышения инфляционных ожиданий дополнительные доходы направлялись в основном на расширение потребления», — отмечали аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды».

Но в этом же бюллетене прослеживается риторика, которая говорит о замедлении экономики, продолжает Паевский. «Исходя из опубликованной Росстатом предварительной оценки динамики ВВП, рост экономики во втором квартале мог значительно замедлиться, сдерживаемый как ослаблением внешнего спроса, так и нарастанием внутренних ограничений на стороне предложения», — говорится в документе. Это является фактором в пользу сохранения ставки.

Еще один аргумент в пользу сохранения ставки — замедление кредитной активности, добавляет директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. «Активность в розничном сегменте кредитного рынка снизилась, в том числе после завершения действия безадресной программы льготной ипотеки и модификации условий семейной ипотеки, а также под действием сдерживающих макропруденциальных мер», — указывают аналитики ЦБ в комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики». Но активность в корпоративном кредитовании сохраняется, обращают внимание эксперты регулятора.

Кроме того, для шагов по ставке у ЦБ к сентябрьскому заседанию еще не будет достаточно данных, говорят эксперты. «Во многом решение оставить ставку без изменений будет тактическим для того, чтобы дождаться выхода обновленного проекта бюджета (должен выйти в конце сентября) и чтобы оценить эффект от продолжившегося макропруденциального ужесточения», — комментирует старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев, который ожидает сохранение ставки в размере 18%.

Такой же прогноз дает и независимый эксперт, автор телеграм-канала Truevalue Виктор Тунев. «Дальнейшее повышение ставки будет более проинфляционным фактором, чем сохранение ставки на прежнем, достаточно высоком уровне: вырастают финансовые расходы государства и бизнеса, что заставляет искать новые источники доходов, индексируя налоги и цены или занимая больше в долг. На сверхвысоком уровне все больше производителей будут вынуждены переносить стоимость долга в цены. Кроме того, от повышения ставок увеличиваются стимулы брать все больше кредитов по льготным ставкам», — объясняет он.

Но сохранение ставки в размере 18% в сентябре не означает, что такой она останется до конца года. Часть участников консенсус-прогноза не исключают, что ЦБ перейдет к ужесточению в октябре. Главные проинфляционные факторы по-прежнему сохраняются, констатирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев: безработица остается на исторических минимумах (2,4%), инфляционные ожидания и кредитование растут, из-за санкций увеличиваются издержки импортеров. «Если инфляция пойдет ближе к 7% (верхняя граница прогноза ЦБ), то ставка будет повышена до 20%. Мы полагаем, что инфляция по итогам года составит 7,1%, но риски смещены в сторону более высоких значений инфляции. Поэтому мы ожидаем повышения ключевой ставки осенью до 20%», — заключает эксперт.

Почему ставку могут повысить

Ключевой фактор, который повлияет на решение ЦБ, — инфляция, и ее динамика выступает не в пользу сохранения ставки, говорит руководитель направления анализа долговых рынков «Финама» Алексей Ковалев. «По итогам августа 2024 года прирост потребительских цен в России, по-видимому, оказался положительным (около 0,1%, если базироваться на недельных данных), в то время как в среднем за последние 10 лет в этом месяце наблюдалась дефляция», — обращает внимание эксперт. Инфляционные ожидания растут и находятся на пике с начала года, что усиливает инерцию устойчивой инфляции, продолжает Ковалев. Он считает, что ЦБ повысит ставку до 19%. Но так как все же наблюдаются некоторые признаки охлаждения спроса под влиянием продолжающегося ужесточения, регулятор может смягчить сигнал, допускает Ковалев.

Несмотря на то что последние недельные данные указали на первую с февраля 2023 года дефляцию (с 27 августа по 2 сентября снижение цен составило 0,02%), без учета некоторых волатильных компонентов индекса потребительских цен инфляция сохраняется, поэтому ЦБ все же повысит ставку — до 19% годовых, говорит ведущий аналитик «Цифры Брокер» Наталья Пырьева. Такой же прогноз и у директора по сберегательным продуктам МТС Банка Евгения Вяткина.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко ждет от регулятора более решительного шага и повышения ставки до 20%. «Спрос на товары и услуги превышает возможности по его удовлетворению, что оказывает повышательное давление на цены. Наметившееся снижение темпов экономического роста пока не приводит к изменению баланса проинфляционных и дезинфляционных рисков в пользу последних», — объясняет он. Повышение на 2 процентных пункта прогнозирует и финансовый директор Экспобанка Михаил Степанов.