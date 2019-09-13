Костин назвал «заклинанием» для банков ставку по ипотеке 8%

Кредитная организация понизила ставку на 0,3 п.п., до 8,9%, годовых на квартиры не менее 100 кв. м. О готовности снизить ипотечную ставку ранее говорили и в Сбербанке, однако на сколько они готовы опустить ее, не уточняли

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Банк ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и с пятницы, 13 сентября, снижает ставки до 8,9% годовых на квартиры от 100 кв. м. Об этом говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК.

«Мы вчера понизили ставки на 0,3 п.п. У нас замаячила такая цифра минимальная, как 8,9%. 8% — это сейчас заклинание у всех. На эту цифру мы нацелены, рассчитываем выйти на нее в течение ближайшего года-полутора лет, может быть, раньше», — сказал глава ВТБ Андрей Костин.

Дисконт сделали по программе «Больше метров — ниже ставка» для нового или вторичного жилья не менее 100 кв. м. Раньше ипотечная ставка по ней составляла 9,2%. Снизить ставку на 0,3 п.п. можно также клиентам банка, которые получают ежемесячные зачисления на счет. Пользователи некоторых программ банка смогут рассчитывать на снижение ставки до 0,6 п.п.

«С 13 сентября наша ставка в рамках базовых программ будет установлена на уровне ниже 9%, при этом по господдержке клиенты уже с апреля могут оформить кредит по ставке 5%», — отметил руководитель департамента розничных продуктов — старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов.

Кредит или рефинансирование кредита другого банка по ставке 5%, о котором упомянул он, — это предложение для семей с двумя и более детьми, которое банк запустил весной этого года.