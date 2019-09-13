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Финансы ,  
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Костин назвал «заклинанием» для банков ставку по ипотеке 8%
Кредитная организация понизила ставку на 0,3 п.п., до 8,9%, годовых на квартиры не менее 100 кв. м. О готовности снизить ипотечную ставку ранее говорили и в Сбербанке, однако на сколько они готовы опустить ее, не уточняли
ВТБ VTBR ₽0,04298 +0,24% Купить
Фото: Зотов Алексей / «Коммерсантъ»

Банк ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и с пятницы, 13 сентября, снижает ставки до 8,9% годовых на квартиры от 100 кв. м. Об этом говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК.

«Мы вчера понизили ставки на 0,3 п.п. У нас замаячила такая цифра минимальная, как 8,9%. 8% — это сейчас заклинание у всех. На эту цифру мы нацелены, рассчитываем выйти на нее в течение ближайшего года-полутора лет, может быть, раньше», — сказал глава ВТБ Андрей Костин.

Дисконт сделали по программе «Больше метров — ниже ставка» для нового или вторичного жилья не менее 100 кв. м. Раньше ипотечная ставка по ней составляла 9,2%. Снизить ставку на 0,3 п.п. можно также клиентам банка, которые получают ежемесячные зачисления на счет. Пользователи некоторых программ банка смогут рассчитывать на снижение ставки до 0,6 п.п.

«С 13 сентября наша ставка в рамках базовых программ будет установлена на уровне ниже 9%, при этом по господдержке клиенты уже с апреля могут оформить кредит по ставке 5%», — отметил руководитель департамента розничных продуктов — старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов.

Кредит или рефинансирование кредита другого банка по ставке 5%, о котором упомянул он, — это предложение для семей с двумя и более детьми, которое банк запустил весной этого года.

Рефинансировать уже действующую ипотеку другого банка ВТБ предлагает под 9,4%. Такое предложение, как и ипотека под 8,9%, будет действовать не на постоянной основе, а до конца октября.

С начала года ВТБ оформил более 165 тыс. сделок по ипотеке на сумму 405 млрд руб., ипотечный портфель банка с начала года вырос на 10%. По состоянию на 1 сентября он превысил 1,5 трлн руб.

Финансы
Греф допустил снижение ставок по ипотеке до конца года

Рассматривают снижение ставок по ипотеке и в Сбербанке. Несколькими днями ранее, 11 сентября, глава кредитной организации Герман Греф заявил, что до конца года банк может пойти на «небольшое снижение» ставок до конца года, однако не уточнил, насколько они могут быть снижены. До этого банк снижал ставки на ипотеку в начале августа — на 0,5 п.п. После этого минимальная ставка на готовое жилье при соблюдении условий банка составила 9,1% годовых, а на строящееся — 7,6%. Ставка для многодетных семей начинается от 5%.

Снижение ипотечной ставки по всей стране президент Владимир Путин называл одной из главных задач, которые стоят перед властями и банками.

Финансы
ЦБ опустил ключевую ставку до минимума с 2014 года

На прошлой неделе, 6 сентября, Центробанк опустил ключевую ставку до минимума с 2014 года — до 7,% (снижение на 0,25 п.п.). Регулятор также снизил прогноз по инфляции на конец года и ухудшил ожидания по экономическому росту в этом году.

Авторы: Анна Трунина, Евгения Чернышова, Юлия Кошкина
Теги: ВТБ, российские банки, ипотечное кредитование, процентные ставки
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