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Финансы ,  
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Греф допустил снижение ставок по ипотеке до конца года
Глава Сбербанка Герман Греф не стал говорить, на сколько могут быть уменьшены ставки, однако, по его словам, речь идет о «небольшом снижении». В начале сентября ЦБ в очередной раз опустил ключевую ставку — до 7%
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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Сбербанк может снизить ставки по ипотеке до конца года, заявил его глава Герман Греф, пишет ТАСС. Он не назвал конкретные цифры и сроки, но пояснил, что речь идет о «небольшом снижении».

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Последний раз банк снижал ставки на ипотеку в начале августа, тогда базовая ставка была уменьшена на 0,5 п.п. Это произошло на фоне июльского снижения ключевой ставки ЦБ до 7,25%. В результате минимальная ставка на готовое жилье при соблюдении ряда условий банка составила 9,1% годовых, на строящееся — 7,6%. Кроме того, для многодетных семей (как минимум два ребенка) льготная ставка, согласно программе господдержки, начинается от 5%.

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В начале сентября ЦБ вновь снизил ключевую ставку — до 7% (минимум с 2014 года). Это произошло на фоне более низкого, чем ожидали власти, темпа роста инфляции (Центробанк прогнозирует ее замедление до 4–4,5% к концу года). РБК тогда провел опрос крупнейших российских кредитных организаций об их реакции на решение регулятора — и ни в одном банке не стали говорить об уже принятом решении снижать ставки. Сбербанк от комментариев воздержался.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, комментируя РБК снижение ключевой ставки, предполагал, что это решение опосредованно повлияет на ставки по кредитным продуктам: «Снижение может составить в пределах 0,1–0,3 п.п.».

Автор: Артём Губенко
Теги: Сбербанк, ипотека, ключевая ставка
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