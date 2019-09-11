Греф допустил снижение ставок по ипотеке до конца года

Глава Сбербанка Герман Греф не стал говорить, на сколько могут быть уменьшены ставки, однако, по его словам, речь идет о «небольшом снижении». В начале сентября ЦБ в очередной раз опустил ключевую ставку — до 7%

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Сбербанк может снизить ставки по ипотеке до конца года, заявил его глава Герман Греф, пишет ТАСС. Он не назвал конкретные цифры и сроки, но пояснил, что речь идет о «небольшом снижении».

Последний раз банк снижал ставки на ипотеку в начале августа, тогда базовая ставка была уменьшена на 0,5 п.п. Это произошло на фоне июльского снижения ключевой ставки ЦБ до 7,25%. В результате минимальная ставка на готовое жилье при соблюдении ряда условий банка составила 9,1% годовых, на строящееся — 7,6%. Кроме того, для многодетных семей (как минимум два ребенка) льготная ставка, согласно программе господдержки, начинается от 5%.

В начале сентября ЦБ вновь снизил ключевую ставку — до 7% (минимум с 2014 года). Это произошло на фоне более низкого, чем ожидали власти, темпа роста инфляции (Центробанк прогнозирует ее замедление до 4–4,5% к концу года). РБК тогда провел опрос крупнейших российских кредитных организаций об их реакции на решение регулятора — и ни в одном банке не стали говорить об уже принятом решении снижать ставки. Сбербанк от комментариев воздержался.