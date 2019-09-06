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Alibaba $225 (+24,8%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+8,99%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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Путин оценил возможность снижения ставок по ипотеке по всей России

Президент России Владимир Путин рассчитывает на снижение ипотечной ставки по всей стране уже после реализации программы льготной ипотеки на Дальнем Востоке, передает агентство ТАСС.

О запуске программы, позволяющей покупать жилье в регионах Дальнего Востока по ипотечной ставке в 2%, глава государства ранее рассказал во время панельной сессии Восточного экономического форума. Пилотная программа будет запущена на пять лет, воспользоваться ей смогут молодые семьи и получатели «дальневосточного гектара». «Только после того, как мы это поймем, просчитаем, мы сможем принять дальнейшие решения», — прокомментировал Путин перспективы ее продления.

Главной задачей, по словам президента, является снижение ипотечной ставки по всей России. Он рассчитывает, что параллельно с реализацией дальневосточной программы «будет падать ставка по ипотеке в целом по стране, и в какой-то момент это может просто перестать быть таким актуальным».

В начале июля Путин поручил Минфину и Центробанку контролировать снижение ставок по ипотеке. По словам президента, правительство должно стремиться к ставке по ипотеке для льготных категорий в 6%. С такими же пожеланиями он обратился к банкам России.

По данным Центробанка, средний размер ипотечного кредита за последний год увеличился на 18% и по итогам апреля составил рекордные 2,55 млн руб.

Теги: Ипотека, Дальний Восток, жилье, Владимир Путин
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