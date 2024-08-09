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Финансы ,  
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Банки сократили разницу между курсами покупки и продажи валюты

После существенного роста разницы курсов на покупку и продажу наличных долларов и евро ситуация стабилизировалась и вернулась на уровни, предшествующие введению санкций на Мосбиржу. Но граждане продолжили сокращать покупки валюты
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Курс евро ЦБ EUR ₽94,133 +0,31% Купить
Курс доллара ЦБ USD ₽86,562 +0,71% Купить

Разница между курсами покупки и продажи наличных доллара и евро приблизилась к значениям начала июня, когда торги этими валютами еще проходили на Московской бирже, следует из июльского обзора рисков финансовых рынков Банка России.

«Ситуация нормализовалась и на рынке наличной иностранной валюты. После расширения в середине июня спредов на покупку/продажу наличной валюты в банках (пиковые значения для доллара США и евро — 3,62 и 4,45 руб. соответственно) в июле наблюдалось их сужение. К концу месяца спреды на покупку/продажу долларов США и евро снизились до уровня января — мая 2024 года и составили 2,57 и 2,84 руб. соответственно», — говорится в обзоре регулятора.

Как следует из представленного ЦБ графика, существенное увеличение разницы курсов на покупку и продажу наличных долларов и евро случилось после того, как 12 июня США ввели санкции в отношении Мосбиржи и входящего в его контур Национального клирингового центра (НКЦ), что привело к остановке биржевых торгов долларом, евро и гонконгским долларом.

Но с последней недели июня ситуация начала стабилизироваться, с пиковых 3,62 по доллару и 4,45 руб. по евро спреды опустились до примерно 2,7 и 3,3 руб. соответственно. И в июле разница между курсом покупки и курсом продажи продолжили сокращаться. В последнюю неделю месяца спред в долларе достиг 1,4 руб., это минимальное значение в 2024 году, свидетельствует график ЦБ. Спред на покупку наличного евро в это же время составил 2,1 руб., что близко к значениям первой половины марта 2024 года.

Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Но несмотря на сокращение разницы курсов граждане продолжили терять интерес к покупке валюты. По итогам июля объем нетто-покупок (покупки минус продажи) со стороны физлиц составил 39 млрд руб. против 100,2 млрд руб. в июне и 178,9 млрд руб. в мае.

Кроме сокращений спредов снизилась и волатильность рубля, обратил внимание ЦБ в обзоре. «Колебания курсов основных иностранных валют относительно рубля находились в пределах 4% (курс юаня менялся в диапазоне 11,6–12,1 руб.). При этом по итогам месяца рубль незначительно ослаб: относительно юаня — на 0,9%, доллара США — на 0,7% (в июне рубль укрепился: к юаню — на 5,3%, к доллару США — на 4,5%)», — указывает регулятор.

Официальный курс доллара на 9 августа, рассчитанный ЦБ на основе данных конверсионных операций российских банков, составляет 86,6 руб., евро — 94,1 руб. Курс юаня на Московской бирже на 15:30 мск 9 августа — 11,9 руб.

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