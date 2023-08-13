Сотни акционеров подадут в суд на UBS после поглощения Credit Suisse

Бывшим сотрудникам Credit Suisse, получавшим акции банка в качестве вознаграждения, и другим совладельцам выплатили за них в рамках поглощения со стороны UBS значительно меньше, чем они стоили ранее, заявил представитель истцов

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Сотни акционеров Credit Suisse, в том числе десятки бывших сотрудников, решили подать в суд из-за убытков, которые они понесли в результате поглощения рухнувшего банка другой кредитной организацией — UBS, пишет Financial Times.

Иск от имени около 500 акционеров Credit Suisse планируется подать в суд Цюриха 14 августа Швейцарской ассоциацией защиты инвесторов (The Swiss Investor Protection Association, SASV). Ожидается, что судья вынесет решение в течение года.

Спасение Credit Suisse путем поглощения банком UBS лишило акционеров обоих кредитных организаций права голоса по сделке. В то же время 3 млрд швейцарских франков ($3,4 млрд), уплаченных UBS за Credit Suisse, составляют менее половины капитализации банка в последний торговый день перед закрытием сделки, указывает издание.

Многие из истцов — бывшие сотрудники Credit Suisse, которые проработали в банке длительное время и получали акции в качестве вознаграждения. Как пояснил генеральный секретарь SASV Арик Рёшке, у некоторых работников были акции банка, которые 15 лет назад стоили 80 швейцарских франков, но за них в рамках поглощения они получили всего по 0,76 швейцарских франков. «Эти люди остались в банке и сейчас потеряли все. Они расстроены, что пострадали из-за своей лояльности», — сказал он.

Рёшке предполагает, что UBS захочет урегулировать ситуацию во внесудебном порядке. Он поясняет, что в случае удовлетворения иска банку потребуется выплатить миллиарды долларов всем акционерам, а при внесудебном соглашении — только тем, кто подал в суд.

UBS от комментариев отказался.

В марте один из крупнейших и старейших банков Швейцарии — Credit Suisse — столкнулся с масштабным падением акций. Глава кредитной организации Аксель Леманн связывал происходящее с банкротством американского Silicon Valley Bank, которое стало крупнейшим в США после кризиса 2008 года, и вызванной этим потерей доверия на банковском рынке.

Credit Suisse изначально обратился к Национальному банку Швейцарии за кредитом в размере 50 млрд швейцарских франков ($54 млрд), но позже стало известно, что банк будет выкуплен UBS. Слияние произошло в середине марта, а финансовые власти Швейцарии предоставили обоим банкам гарантию ликвидности в размере 100 млрд швейцарских франков ($108 млрд) в дополнение к ранее запрошенному кредиту.

Расследование краха Credit Suisse парламентская комиссия Швейцарии засекретила на 50 лет.