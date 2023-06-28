UBS сократит более половины сотрудников купленного банка Credit Suisse

Крупнейший банк Швейцарии UBS планирует уволить более половины сотрудников Credit Suisse — другого крупного банка, приобретенного в марте. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, сокращение коснется 45 тыс. человек, увольнение связано с поглощением банка. Так, банкиры, трейдеры и вспомогательный персонал Credit Suisse в Лондоне, Нью-Йорке и некоторых странах Азии больше всего пострадают от сокращений. Как сообщили Bloomberg источники, близкие к ситуации, почти все виды деятельности банка находятся под угрозой сокращения.

Сотрудникам сказали ожидать три раунда увольнений в этом году, первый ожидается к концу июля, еще два, по предварительным данным, запланированы на сентябрь и октябрь. Представитель UBS отказался комментировать эту ситуацию.

19 марта президент Швейцарии Ален Берс сообщил, что UBS приобрел Credit Suisse. Он отметил, что у второго банка была хорошая капитализация, но «клиенты и инвесторы потеряли доверие» к нему. В итоге власти решили предоставить обоим банкам гарантию ликвидности в размере 100 млрд швейцарских франков ($108 млрд) в дополнение к кредиту в размере 50 млрд франков ($54 млрд).

UBS и Credit Suisse являются в Швейцарии системно значимыми банками. Оба имеют более чем 150-летнюю историю: UBS был основан в 1862 году, Credit Suisse — в 1856-м.

В середине марта у CS произошло крупнейшее в истории банка падение акций: котировки рухнули на 30,8%, до 1,55 швейцарского франка, по итогу торгов падение составило 24,2%, до 1,7 швейцарского франка. Глава банка Аксель Леманн заявил, что потеря доверия стала слишком большой после того, как в марте обанкротились американские Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank.

В апреле Bloomberg сообщал, что в UBS как минимум три года разрабатывали план по поглощению Credit Suisse. Агентство отмечает, что акционеры банка приветствовали покупку CS за 3 млрд франков или, «по некоторым меркам, по 5 центов за доллар». В то же время недовольными остались держатели облигаций, поскольку кредитно-рейтинговые агентства снизили свои прогнозы по долгу UBS.