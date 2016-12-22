Зять Эрдогана пообещал остановить обвал турецкой лиры

План по спасению национальной валюты готов, заявил министр финансов Турции Берат Албайрак. Его приведут в действие уже в понедельник, а рынки получат необходимую информацию, заверил он и назвал падение курса лиры «атакой»

Берат Албайрак (Фото: Mustafa Alkac / Zuma / Global Look Press)

Министр финансов Турции Берат Албайрак, который приходится зятем президенту Рерджепу Эрдогану, назвал падение курса национальной валюты «атакой» и пообещал, что уже в понедельник утром инвесторам будет представлен план действий по спасению лиры.

Об этом он заявил в интервью газете Hürriyet.

«Это очень четкая атака <...>, начатая крупнейшим игроком финансовой системы», — заявил Албайрак.

По словам министра, в банки вместе с правительством подготовили план действий в этой ситуации, в его разработке участвовали малые и средние предприятия реального сектора, которые испытали наибольшее влияние волатильности валюты.

«С утра понедельника, чтобы облегчить рынки, наши ведомства будут принимать необходимые меры и делиться объявлениями об этом с рынком. Как я уже сказал, все наши планы действий готовы», — заверил Албайрак.

Как пишет Bloomberg, турецкая ​лира подешевела с начала года на 45%, причем агентство объясняет это реакцией инвесторов на многие антиамериканские заявления президента Реджепа Эрдогана.

В пятницу, 10 августа, турецкая лира испытала наибольшее падение в течение дня с 2001 года — курс обрушился на 18%.

Колебания национальной валюты происходят на фоне ухудшения американо-турецких отношений. 1 августа Вашингтон ввел против главы МВД и министра юстиции республики санкции. Поводом стал отказ Анкары освободить арестованного по подозрению в шпионаже и в связях с исламским проповедником Фетуллахом Гюленом (Турция считает его террористом) американского пастора Эндрю Брансона.

Кроме того, 10 августа американский президент Дональд Трамп распорядился вдвое поднять пошлины на алюминий и сталь из Турции. В ответ Эрдоган пригрозил «распрощаться» с США и уйти к новым союзникам.

Эрдоган назначил своего зятя Берата Албайрака министром финансов в день инаугурации на новый президентский срок 9 июля 2018 года.