Страховщики из-за пандемии не досчитались седьмой части сборов

В апреле и мае страховые компании собрали почти на 15% меньше взносов, чем в прошлом году, но катастрофы из-за пандемии не произошло, оценили аналитики «Эксперт РА». Хуже всего россияне страховались от несчастных случаев и болезни

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

В пиковые месяцы пандемии коронавируса российские страховые компании недосчитались взносов, но их показатели оказались лучше ожиданий, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА». По оценкам аналитиков, в апреле—мае совокупные премии страховщиков сократились на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие результаты показало проведенное агентством анкетирование 18 крупнейших страховых компаний.

Несмотря на падение взносов, для страхового рынка катастрофы не случилось, отмечается в обзоре. Ранее «Эксперт РА» прогнозировал два сценария влияния пандемии на сегмент страхования: сокращение премий страховщиков на 17% в 2020 году при позитивном развитии событий и на 27% при негативном. Негативный прогноз пока не сбывается, резюмируют аналитики.

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