Страховщики из-за пандемии не досчитались седьмой части сборов
В пиковые месяцы пандемии коронавируса российские страховые компании недосчитались взносов, но их показатели оказались лучше ожиданий, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА». По оценкам аналитиков, в апреле—мае совокупные премии страховщиков сократились на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие результаты показало проведенное агентством анкетирование 18 крупнейших страховых компаний.
Несмотря на падение взносов, для страхового рынка катастрофы не случилось, отмечается в обзоре. Ранее «Эксперт РА» прогнозировал два сценария влияния пандемии на сегмент страхования: сокращение премий страховщиков на 17% в 2020 году при позитивном развитии событий и на 27% при негативном. Негативный прогноз пока не сбывается, резюмируют аналитики.
Как кризис повлиял на разные виды страхования
- Самое заметное сокращение премий зафиксировано в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней — 36,2% в годовом выражении. На это повлияли остановка турпотока за границу и пауза в продаже жилья: россияне приобретали меньше полисов для выезда за рубеж и оформляли меньше ипотечных сделок, для которых требуется страховка.
- Пандемия COVID-19 привела к сокращению объемов грузоперевозок и замедлению торговли, что стало причиной резкого падения премий по страхованию грузов. Взносы в этом сегменте в апреле—мае упали более чем на треть.
- В автостраховании прослеживалась разнонаправленная динамика. Сборы по обязательным полисам ОСАГО выросли на 2,2%, а добровольное автокаско сократилось на 22,7%. На фоне падения реальных доходов россияне в первую очередь отказывались от необязательных страховок.
- Премии по полисам ДМС (добровольного медицинского страхования) в апреле—мае сократились всего на 2,7%. Этот сегмент еще не в полной мере испытал на себе влияние пандемии, считают в «Эксперт РА». «Существенная часть договоров была заключена в первом квартале 2020 года, еще до начала эпидемии. Поэтому в полном объеме реальный эффект на сегмент ДМС будет понятен только через год», — пояснили аналитики.