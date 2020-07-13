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Пандемия коронавируса ,  
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Страховщики из-за пандемии не досчитались седьмой части сборов

В апреле и мае страховые компании собрали почти на 15% меньше взносов, чем в прошлом году, но катастрофы из-за пандемии не произошло, оценили аналитики «Эксперт РА». Хуже всего россияне страховались от несчастных случаев и болезни
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

В пиковые месяцы пандемии коронавируса российские страховые компании недосчитались взносов, но их показатели оказались лучше ожиданий, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА». По оценкам аналитиков, в апреле—мае совокупные премии страховщиков сократились на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие результаты показало проведенное агентством анкетирование 18 крупнейших страховых компаний.

Несмотря на падение взносов, для страхового рынка катастрофы не случилось, отмечается в обзоре. Ранее «Эксперт РА» прогнозировал два сценария влияния пандемии на сегмент страхования: сокращение премий страховщиков на 17% в 2020 году при позитивном развитии событий и на 27% при негативном. Негативный прогноз пока не сбывается, резюмируют аналитики.

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Экономика
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Как кризис повлиял на разные виды страхования

  • Самое заметное сокращение премий зафиксировано в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней — 36,2% в годовом выражении. На это повлияли остановка турпотока за границу и пауза в продаже жилья: россияне приобретали меньше полисов для выезда за рубеж и оформляли меньше ипотечных сделок, для которых требуется страховка.
  • Пандемия COVID-19 привела к сокращению объемов грузоперевозок и замедлению торговли, что стало причиной резкого падения премий по страхованию грузов. Взносы в этом сегменте в апреле—мае упали более чем на треть.
  • В автостраховании прослеживалась разнонаправленная динамика. Сборы по обязательным полисам ОСАГО выросли на 2,2%, а добровольное автокаско сократилось на 22,7%. На фоне падения реальных доходов россияне в первую очередь отказывались от необязательных страховок.
  • Премии по полисам ДМС (добровольного медицинского страхования) в апреле—мае сократились всего на 2,7%. Этот сегмент еще не в полной мере испытал на себе влияние пандемии, считают в «Эксперт РА». «Существенная часть договоров была заключена в первом квартале 2020 года, еще до начала эпидемии. Поэтому в полном объеме реальный эффект на сегмент ДМС будет понятен только через год», — пояснили аналитики.

Риски для страховых компаний

Хотя страховой рынок избежал серьезного обвала на пике санитарных ограничений, сектор может столкнуться с отложенными эффектами пандемии, предупреждают авторы. Согласно их ожиданиям, это может произойти во второй половине 2020-го и в 2021 году.

Динамика страхового рынка в значительной степени является производной от состояния экономики в целом: если макроэкономические проблемы будут нарастать, это приведет к дальнейшему сокращению премий страховщиков, пояснил управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин. В первую очередь страховому рынку угрожают снижение платежеспособного спроса на услуги из-за падения доходов населения и бизнеса.

«Также нельзя исключать вероятность реализации отдельных кредитных рисков по каким-то из инвестиционных вложений страховых компаний либо волатильности их стоимости», — полагает эксперт.

Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов
Финансы
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Согласно обновленному прогнозу «Эксперт РА», при позитивном сценарии в 2020 году страховой рынок сократится на 7%. Но агентство не исключает риск второй волны пандемии — в этом случае ухудшение эпидемиологической ситуации и введение новых ограничений снизят премии страховщиков на 20% по итогам года.

«То, что мы видим на рынке с марта по сегодняшний день [...], отражает больше эффект карантинных мер как на граждан, так и на отдельные бизнесы», — отмечает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова. Пока показатели страховщиков поддерживаются в том числе за счет падающих объемов возмещений. «В период карантина из-за снижения трафика сократилось количество ДТП, и, соответственно, страховщики отражают снижение убыточности по моторным видам. Люди меньше обращались в медицинские учреждения, выплаты по ДМС также сократились», — поясняет эксперт. В будущем отложенный спрос на компенсации реализуется, а еще в конце года крупные корпоративные клиенты начнут переговоры о продлении страховок.

Страховщики спрогнозировали отказы компаний от ДМС из-за кризиса
Финансы
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Оценки участников рынка

  • «Эффект ограничительных мер для разных каналов был разным: дилерский канал просел, а онлайн-, агентский и брокерский каналы развивались лучше, чем мы ожидали», — сообщил вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Артемьев. По его словам, в первом полугодии поддержку компании оказало улучшение операционной эффективности за счет снижения частоты страховых случаев. Страховщик ожидает сокращения рынка на 10–15% по итогам года.
  • Убытки от текущей ситуации нагонят страховой рынок позже, чем другие отрасли экономики, говорит гендиректор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов. По его оценкам, риски могут проявиться осенью 2020-го и в 2021 году. «После нескольких месяцев изоляции и низкой убыточности по ОСАГО, ДМС и другим видам страхования будет реализовываться отложенный спрос на услуги: вырастет количество убытков по авто, обращаемость по ДМС, увеличится число мошеннических эпизодов из-за снижения доходов населения (угоны авто, подставные ДТП и т.д.). При этом люди в целом будут стремиться экономить», — пояснил он.
  • «Мы осознаем, что в текущих условиях предприниматели вряд ли проявят рост интереса к страхованию», — отмечает начальник аналитического отдела компании «Ингосстрах» Евгения Васильева. Но пока темпы восстановления производств и работы компаний дают надежду на позитивный сценарий. «То, как будет восстанавливаться сегмент корпоративного страхования, во многом зависит от мер государственной поддержки бизнеса», — отметила Васильева.
  • «Да, еще немного потрясет, но в целом ничего критичного», — утверждает замруководителя блока маркетинга «Росгосстраха» Кирилл Бобыльков. Компания изначально не ожидала серьезного роста страхового рынка в 2020 году, а падение на 10–12% в «Росгосстрахе» считают некритичным. Отложенные последствия кризиса могут быть и положительными, замечает Бобыльков: «Например, текущая ситуация с пандемией способна дополнительно простимулировать взрывное развитие дистанционных продаж и сервисных технологий в страховании».
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Юлия Кошкина
Теги: страхование, взносы, COVID-19
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