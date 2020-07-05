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Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов

Продажи страховок от риска заражения COVID-19 принесли страховым компаниям символическую прибыль, сообщили крупные участники рынка. Спрос россиян на специальные полисы стал быстро угасать
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Объем взносов, полученных страховщиками от продажи специальных полисов для страховой защиты при заражении коронавирусом, оказался символическим, сообщили РБК в крупных компаниях. Сборы по подобным продуктам составили 1–10% (в зависимости от компании) от общего объема взносов клиентов на страхование жизни и здоровья.

Участники рынка начали предлагать россиянам страховки от коронавируса в середине марта, когда в России было обнаружено менее 100 заболевших COVID-19. Пик спроса на такие полисы пришелся на апрель, после введения во многих регионах страны режима самоизоляции, следует из ответов страховщиков. Программы по защите от заражения COVID-19 есть в линейках как минимум 14 крупных компаний. Некоторые из них продавали полисы через банки.

Сколько страховщики заработали на защите от коронавируса

  • «АльфаСтрахование», которая одной из первых на рынке предложила программу «Коронавирус.НЕТ», заработала на ней более 200 млн руб., отметил представитель компании. Для сравнения — в первом квартале сборы компании по полисам страхования жизни и страхования от несчастных случаев составили 9,3 млрд руб.
  • «Ингосстрах-Жизнь» застраховала по программе защиты от COVID-19 более 7 тыс. россиян, рассказал гендиректор компании Владимир Черников. «Объем взносов по продукту «СтопКоронавирус» не является значительным в общем объеме сборов и составляет менее 1% от общих сборов компании», — сказал он, не раскрыв точных данных. По его словам, 96% оформленных полисов пришлось на программу для взрослых и 4% — на детей. С учетом стоимости полисов на сайте компании (4 тыс. руб. для детей и 6,31 тыс. руб. — для взрослых) сборы «Ингосстраха» по этому продукту могли составить около 43,5 млн руб.
  • Сборы группы «Согласие» от продажи страховок от коронавируса были «сравнительно небольшими» и составили порядка 19 млн руб., сообщила директор по андеррайтингу личных видов страхования «Согласия» Олеся Сабанова.
  • «Точно нельзя считать, что взносы по данному продукту составили какую-то значительную долю в портфеле. Даже наоборот, сборы фактически незаметны в структуре портфеля», — говорит замдиректора департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют Страхование» Михаил Черных. По его словам, продукт «не оправдал ожиданий».
  • «Сбербанк страхование» не продавала специальную страховку от COVID-19, а лишь включила риск заражения инфекцией в новую программу «Сбереги себя», пояснила Елена Кошелева, руководитель управления по развитию личного страхования компании. По словам топ-менеджера, в общем объеме поступлений доля нового продукта пока незначительная — до 10% от сборов по страхованию от несчастных случаев.
  • Страховая компания «Арсеналъ», которая продавала продукт через банк «Восточный», отказалась раскрыть сумму сборов по страховкам от COVID-19. Остальные страховщики, имеющие подобные полисы в своих линейках, не ответили на запрос РБК.

Почему россияне купили так мало страховок

По данным на 3 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 667,8 тыс. С начала пандемии от новой инфекции умерли почти 10 тыс. россиян. Но если в начале мая количество новых случаев заражений приближалось к 12 тыс. в сутки, то затем оно пошло на спад и в последние дни держится около уровня 6 тыс. заболевших.

«В первые несколько дней продаж был большой спрос, заключили несколько десятков полисов, а потом интерес резко снизился и сейчас фактически отсутствует», — признает Черных. Пик спроса на продукт прошел, но потребность в программе еще есть, не соглашается Черников. Интерес к страховкам от коронавируса падает из-за улучшения статистики: число новых случаев заражения сокращается, отмечает Сабанова.

Специализированные продукты страховщиков не получили широкого спроса со стороны клиентов из-за своего разнообразия, считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова: «У каждой компании свой набор рисков, свои исключения и оговорки, свои сроки вступления полиса в силу и т.п. Таким образом, рядовому страхователю очень сложно разобраться в этом многообразии и понять, что именно он покупает и в каком случае получит выплату, а в какой ситуации его заболевание попадет в разряд исключений».

Страховщики стали отказывать крупным клиентам в защите от риска пандемии
Финансы
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Предложения страховщиков просто не соответствовали ожиданиям клиентов, уверен директор по рейтингам страховых компаний НКР Евгений Шарапов. Он напоминает, что россиян с симптомами COVID-19 лечили в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), их госпитализировали в клиники, предназначенные для зараженных коронавирусом. «Стоимость лечения не так важна по сравнению с сервисной составляющей, а ее как раз сложно обеспечить в большинстве случаев», — поясняет Шарапов.

Те, кто был наиболее заинтересован в продукте, — клиенты из группы риска — были отрезаны от подобных страховок, подчеркивает руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Никитина. Страховые компании, в частности, устанавливали ограничения по возрасту, наличию хронических заболеваний, профессиональной деятельности, фактам поездок в потенциальные очаги инфекции COVID-19. «Для остальных актуальными стали и другие причины: недоверие к страховым компаниям из-за отказов в выплатах, отсутствие материальной возможности», — добавляет Никитина.

Вопросы к продавцам страховок

В июне Генпрокуратура выявила случаи недобросовестной продажи страховок от заражения коронавирусом. Как сообщили в ведомстве, одна из страховых компаний оформила 12 тыс. договоров, которые предусматривали выплаты в случае смерти или болезни застрахованного лица, вызванных COVID-19. При этом внутренние документы компании запрещали выплату компенсаций по таким основаниям.

Позже Банк России в информационном письме предупредил страховщиков о недопустимости такой практики. Регулятор отмечал, что полисы не должны содержать двусмысленные условия, позволяющие отказать гражданам в выплатах.

Глава «АльфаСтрахования» связал с «хайпом» спрос на страховки от COVID-19
Общество
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Есть ли перспективы у продукта

Страховщики удовлетворили временный интерес клиентов, поставив продукт «на полку», — в будущем полисы от коронавируса вряд ли станут драйверами продаж, уверен Шарапов.

Защита от рисков, связанных с COVID-19, найдет свое отражение в страховых продуктах, считает Борисова. По ее словам, возможно как появление новых полисов от коронавируса, так и совершенствование старых программ. «Эти риски, я предполагаю, мы увидим либо как дополнение к «стандартным» рискам при страховании жизни и здоровья, либо как более четко прописанные в исключениях. Вряд ли в будущем после спада эпидемии будут актуальны страховые полисы от коронавируса в чистом виде, хотя создание новых продуктов страхования, в том числе от широкого спектра вирусных заболеваний, вполне реально», — резюмирует эксперт.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: страхование, коронавирус
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