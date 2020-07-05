Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов
Объем взносов, полученных страховщиками от продажи специальных полисов для страховой защиты при заражении коронавирусом, оказался символическим, сообщили РБК в крупных компаниях. Сборы по подобным продуктам составили 1–10% (в зависимости от компании) от общего объема взносов клиентов на страхование жизни и здоровья.
Участники рынка начали предлагать россиянам страховки от коронавируса в середине марта, когда в России было обнаружено менее 100 заболевших COVID-19. Пик спроса на такие полисы пришелся на апрель, после введения во многих регионах страны режима самоизоляции, следует из ответов страховщиков. Программы по защите от заражения COVID-19 есть в линейках как минимум 14 крупных компаний. Некоторые из них продавали полисы через банки.
Сколько страховщики заработали на защите от коронавируса
- «АльфаСтрахование», которая одной из первых на рынке предложила программу «Коронавирус.НЕТ», заработала на ней более 200 млн руб., отметил представитель компании. Для сравнения — в первом квартале сборы компании по полисам страхования жизни и страхования от несчастных случаев составили 9,3 млрд руб.
- «Ингосстрах-Жизнь» застраховала по программе защиты от COVID-19 более 7 тыс. россиян, рассказал гендиректор компании Владимир Черников. «Объем взносов по продукту «СтопКоронавирус» не является значительным в общем объеме сборов и составляет менее 1% от общих сборов компании», — сказал он, не раскрыв точных данных. По его словам, 96% оформленных полисов пришлось на программу для взрослых и 4% — на детей. С учетом стоимости полисов на сайте компании (4 тыс. руб. для детей и 6,31 тыс. руб. — для взрослых) сборы «Ингосстраха» по этому продукту могли составить около 43,5 млн руб.
- Сборы группы «Согласие» от продажи страховок от коронавируса были «сравнительно небольшими» и составили порядка 19 млн руб., сообщила директор по андеррайтингу личных видов страхования «Согласия» Олеся Сабанова.
- «Точно нельзя считать, что взносы по данному продукту составили какую-то значительную долю в портфеле. Даже наоборот, сборы фактически незаметны в структуре портфеля», — говорит замдиректора департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют Страхование» Михаил Черных. По его словам, продукт «не оправдал ожиданий».
- «Сбербанк страхование» не продавала специальную страховку от COVID-19, а лишь включила риск заражения инфекцией в новую программу «Сбереги себя», пояснила Елена Кошелева, руководитель управления по развитию личного страхования компании. По словам топ-менеджера, в общем объеме поступлений доля нового продукта пока незначительная — до 10% от сборов по страхованию от несчастных случаев.
- Страховая компания «Арсеналъ», которая продавала продукт через банк «Восточный», отказалась раскрыть сумму сборов по страховкам от COVID-19. Остальные страховщики, имеющие подобные полисы в своих линейках, не ответили на запрос РБК.