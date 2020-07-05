Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов

Почему россияне купили так мало страховок

По данным на 3 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 667,8 тыс. С начала пандемии от новой инфекции умерли почти 10 тыс. россиян. Но если в начале мая количество новых случаев заражений приближалось к 12 тыс. в сутки, то затем оно пошло на спад и в последние дни держится около уровня 6 тыс. заболевших.

«В первые несколько дней продаж был большой спрос, заключили несколько десятков полисов, а потом интерес резко снизился и сейчас фактически отсутствует», — признает Черных. Пик спроса на продукт прошел, но потребность в программе еще есть, не соглашается Черников. Интерес к страховкам от коронавируса падает из-за улучшения статистики: число новых случаев заражения сокращается, отмечает Сабанова.

Специализированные продукты страховщиков не получили широкого спроса со стороны клиентов из-за своего разнообразия, считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова: «У каждой компании свой набор рисков, свои исключения и оговорки, свои сроки вступления полиса в силу и т.п. Таким образом, рядовому страхователю очень сложно разобраться в этом многообразии и понять, что именно он покупает и в каком случае получит выплату, а в какой ситуации его заболевание попадет в разряд исключений».

Предложения страховщиков просто не соответствовали ожиданиям клиентов, уверен директор по рейтингам страховых компаний НКР Евгений Шарапов. Он напоминает, что россиян с симптомами COVID-19 лечили в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), их госпитализировали в клиники, предназначенные для зараженных коронавирусом. «Стоимость лечения не так важна по сравнению с сервисной составляющей, а ее как раз сложно обеспечить в большинстве случаев», — поясняет Шарапов.

Те, кто был наиболее заинтересован в продукте, — клиенты из группы риска — были отрезаны от подобных страховок, подчеркивает руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Никитина. Страховые компании, в частности, устанавливали ограничения по возрасту, наличию хронических заболеваний, профессиональной деятельности, фактам поездок в потенциальные очаги инфекции COVID-19. «Для остальных актуальными стали и другие причины: недоверие к страховым компаниям из-за отказов в выплатах, отсутствие материальной возможности», — добавляет Никитина.

Вопросы к продавцам страховок В июне Генпрокуратура выявила случаи недобросовестной продажи страховок от заражения коронавирусом. Как сообщили в ведомстве, одна из страховых компаний оформила 12 тыс. договоров, которые предусматривали выплаты в случае смерти или болезни застрахованного лица, вызванных COVID-19. При этом внутренние документы компании запрещали выплату компенсаций по таким основаниям. Позже Банк России в информационном письме предупредил страховщиков о недопустимости такой практики. Регулятор отмечал, что полисы не должны содержать двусмысленные условия, позволяющие отказать гражданам в выплатах.

Есть ли перспективы у продукта

Страховщики удовлетворили временный интерес клиентов, поставив продукт «на полку», — в будущем полисы от коронавируса вряд ли станут драйверами продаж, уверен Шарапов.

Защита от рисков, связанных с COVID-19, найдет свое отражение в страховых продуктах, считает Борисова. По ее словам, возможно как появление новых полисов от коронавируса, так и совершенствование старых программ. «Эти риски, я предполагаю, мы увидим либо как дополнение к «стандартным» рискам при страховании жизни и здоровья, либо как более четко прописанные в исключениях. Вряд ли в будущем после спада эпидемии будут актуальны страховые полисы от коронавируса в чистом виде, хотя создание новых продуктов страхования, в том числе от широкого спектра вирусных заболеваний, вполне реально», — резюмирует эксперт.