Бизнес пожаловался на невозможность надолго занимать в юанях

Бизнес пожаловался на проблемы с привлечением юаней на рынке на средние и длинные сроки

Несмотря на рост торгов юанем, емкости российского рынка в этой валюте все еще недостаточно для привлечения финансирования посредством размещения облигаций, говорят участники рынка. «Длинных» юаней в России пока не появилось

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На российском долговом рынке сейчас сложно привлечь финансирование в юанях на средний или долгий срок, рассказали представители бизнеса и биржи на конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0», которую организовали РБК и НКР.

О проблеме, в частности, упомянули начальник управления казначейства «Северстали» Ирина Бутенко, вице-президент ВЭБ.РФ Ксения Нефедова и зампред правления Совкомбанка Михаил Автухов. «Емкость юаневого рынка при разовых выходах эмитентов может оказаться недостаточной», — подтвердил директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков, также принявший участие в конференции.

Валютные риски для компаний сейчас несбалансированны, констатировала Бутенко. «Потому что, с одной стороны, у компаний есть определенный приток, связанный с юанем. С другой стороны, у нас нет стабильного источника привлечения средств в юанях на долгосрочной перспективе, как минимум на три—пять лет», — сказала она. Еще одной проблемой для компаний является удорожание привлечения финансирования. Российские эмитенты оказались отрезаны от внешних рынков, где раньше могли привлечь средства, напомнила Бутенко. Сейчас для них доступен только внутренний рынок, где ставки в два-три раза выше, отметила она.

«К сожалению, в текущий момент мы не можем сказать, что мы безусловно готовы к выходу на рынок с облигационными продуктами в этой валюте (юане. — РБК), поскольку мы понимаем, что рынок сам по себе недостаточно ликвиден, и исторически интересующий нас сегмент — долгосрочный и среднесрочный — он практически отсутствует», — сказала Нефедова. Но это не означает, что ВЭБ не рассматривает юаневые инструменты в своей линейке, добавила она. По ее мнению, юань сейчас скорее является валютой расчетов, чем сбережений, и нужно превращать его в нормальный долговой продукт.

Первые облигации в юанях появились на российском рынке в августе 2022 года. «Русал» предложил инвесторам два выпуска облигаций, номинированных в китайской валюте, со ставкой купона 3,9%. Позднее облигации в юанях также выпускали золотодобытчик «Полюс», Альфа-банк, «Роснефть».

В чем проблема займов в юанях

Шевеленков согласился с тем, что существуют определенные трудности с привлечением финансирования в юанях, несмотря на то что китайская валюта в целом активно торгуется на бирже. «Если я не ошибаюсь, то у нас на сегодняшний день объем торгов на валютном рынке юанем порядка 6 млрд юаней, это в районе 22% от емкости валютного рынка», — уточнил глава департамента Мосбиржи. Он также обратил внимание на ставки по юаням: «Если сначала стоимость юаня колебалась в районе около нулевых значений, [...] то уже ближе к декабрю, когда доукомплектовался состав участников валютного рынка, ставки юаня поднялись до уровней внутрикитайского рынка. А в период новогодних праздников в условиях дефицита ставки уходили выше».

По словам Шевеленкова, эти два обстоятельства «могут свидетельствовать о формировании базового юаневого рынка». Но его емкости все еще недостаточно для привлечения финансирования эмитентов. «Безусловно, коллеги, которые собирают выпуски, они решают задачу обеспечения книги [заявок], но, безусловно, нам предстоит еще развиваться в этом контексте», — заключил директор департамента Мосбиржи.

На текущий момент объем рынка юаневых облигаций составляет порядка 70 млрд юаней, следует из презентации Шевеленкова. Но размещение таких инструментов сокращается. Так, в третьем и четвертом кварталах 2022 года эмитенты разместили облигации в юанях на 25,6 млрд и 24,1 млрд юаней соответственно. В первом квартале 2023 года — на 17,6 млрд юаней. За первый месяц второго квартала объем размещения таких бумаг составил лишь 2,6 млрд юаней, следует из статистики Мосбиржи, представленной Шевеленковым.

«Юань стал единственной масштабной альтернативой тем валютным рискам, которые могли реализоваться в худшем сценарии санкций, поэтому в конце второго - начале третьего квартала 2022 года был общий фокус на юань, высокий спрос со стороны подавляющего большинства участников рынка. Но сама по себе эта активность осталась всплеском, «длинных» юаней в России не появилось. Да, компаниям приходит юаневая выручка, однако им необходимо конвертировать ее и тратить на свои расходы, преимущественно рублевые. И с этой точки зрения «длинных» источников юаней для того, чтобы сбалансировать свои потребности и риски, в России не возникло», — сказал РБК Михаил Автухов. Усложняет привлечение финансирования в юанях и наличие на рынке замещающих облигаций с привязкой к доллару и евро с более высокими ставками, на которое смещено внимание существенной части инвесторов, добавил он.

Банкам, как главным инвесторам в облигации, тоже сложно вкладываться в юаневые инструменты, продолжает Автухов. «Банкам и другим профучастникам сейчас непросто закрывать валютные риски ввиду высокой волатильности и отсутствия емких долгосрочных инструментов. Нет долгосрочных свопов в валюте, захеджировать валютные риски очень сложно и дорого», — объяснил он.

По оценке Автухова, при прочих равных на формирование полноценного рынка юаней в России, на котором можно будет привлекать финансирование, может уйти около трех лет. «К валютам недружественных центров эмиссии мы вряд ли уже вернемся из-за высокой неопределенности и фундаментальных санкционных рисков. Доверия нет, поэтому вынуждены искать новые решения и новые валюты», — резюмировал зампред Совкомбанка.