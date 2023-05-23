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Греф предсказал десятикратный рост операций в юанях в 2023 году

Глава Сбера Греф прердек десятикратный рост операций с юанем в России в 2023 году
Китайская валюта за последний год существенно нарастила присутствие в импортно-экспортных операциях России, этот тренд продолжится, считает Греф
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽11,370 -0,01% Купить
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

За последний год доля юаня в экспортных операциях России выросло с 2 до 18%, в импорте — с 5 до 27%, участие китайской валюты в торговых операциях в дальнейшем будет расти, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на Российско-китайском бизнес-форуме.

«Мы тоже видим существенный интерес клиентов к нацвалютам дружественных стран в целом, и юань здесь безусловный лидер. В 2023 году мы ожидаем десятикратный рост количества операций в юане по сравнению с прошлым годом», — сказал Греф.

Банкир назвал китайский экономический проект «Один пояс — один путь» важной моделью развития мировой инфраструктуры, которая сыграет значимую роль в отношениях Москвы и Пекина. По его мнению, обоим государствам нужно улучшить связность транспортной инфраструктуры, а Сбербанк готов принять в этом участие. Греф напомнил, что банк — крупнейший кредитор российской экономики.

Участники российского долгового рынка, несмотря на рост торгов юанем, испытывают сложности с привлечением финансирования в юанях на средний или долгий срок, сообщили они на апрельской конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0», которую организовали РБК и НКР.

В том же месяце правительство объявило о переходе на национальные валюты при расчетах за энергоресурсы, например, на юань и рубль. Вице-премьер Александр Новак рассказал, что Китай уже расплачивается в юанях и рублях за российский газ и частично за нефть.

Всемирный банк и Еврокомиссия скептически относятся к эффективности сотрудничества с Китаем, в том числе — по проекту «Один пояс, один путь». Он предусматривает создание новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров, связывающих Китай со странами Центральной Азии, Европы и Африки, его запустили в 2013 году.

«Один пояс, один путь» вынудил Пакистан, Шри-Ланку и другие страны взять кредиты, из-за чего те оказались в зависимости от Китая, указывали аналитики Всемирного банка. «Это начало того, что будет очень долгим периодом долговых трудностей для этих стран <...>. И роль, которую Китай играет на данном этапе, заключается в том, чтобы избегать решения проблемы», — пояснила бывший главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт.
 

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