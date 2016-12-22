Набиуллина прокомментировала гипотетическую продажу Альфа-банка

Глава ЦБ ушла от прямого ответа на просьбу определить отношение регулятора к возможной покупке госбанком частного Альфа-банка, но напомнила, что ранее ЦБ поддержал инициативу ФАС об ограничении права госбанков на покупку частных

Эльвира Набиуллина (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала возможную продажу частного Альфа-банка государственному банку. «Я прокомментирую это так: ЦБ поддержал инициативу ФАС о том, чтобы ограничить право госбанков на покупку частных банков», — сказала она в ответ на вопрос об отношении ЦБ к возможности подобной сделки. Согласно правилам ЦБ не комментирует работу действующих банков.

ЦБ поддержал инициативу ФАС о запрете госбанкам покупать частные банки или блокпакеты в них в январе 2018 года. Предложение о введении такого запрета для банков с долей участия государства более 50% ФАС направила в ЦБ в сентябре 2017 года. Положительное заключение ЦБ подписал первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, говорил «РИА Новости» замруководителя ФАС Андрей Кашеваров. ФАС предлагала ограничить рост доли госучастия в банковской системе, чтобы развитие госбанков не происходило за счет поглощения конкурентов.

Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский сообщал, что общая доля банков с госучастием на рынке обслуживания частных лиц составляет сейчас около 70%, на рынке обслуживания юридических лиц — 73%.

Сообщения о возможной продаже Альфа-банка появились в СМИ начале декабря: 5 декабря портал Business New Europe сообщал о том, что Альфа-банк продается. Позднее Financial Times со ссылкой на семь источников написала, что основной владелец Альфа-банка Михаил Фридман вел переговоры о возможной продаже кредитной организации. Среди покупателей назывались российский ВТБ и итальянский UniCredit. По версии газеты, Фридман был готов продать банк за $7–​8 млрд, однако переговоры не завершились какими-либо договоренностями.

​«Данная информация не имеет никакого отношения к действительности. Мы категорически опровергаем эти слухи и факт переговоров. Никакие обсуждения с участниками рынка не велись и не ведутся», — заявили в Альфа-банке. «Мы рассматриваем появление данных слухов как попытку компрометации акционеров и руководства банка. Мы не собирались и не собираемся продавать Альфа-банк», — отмечалось в сообщении. В Unicredit информацию о переговорах не комментировали.



Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял журналистам, что ВТБ не намерен покупать Альфа-банк «в ближайшие три года». Госбанк не будет этого делать по ряду причин, пояснил Костин. Во-первых, по его словам, у банка нет сегодня на такую крупную покупку капитала. А во-вторых, российской банковской системе нужен частный банк. «Он нужен для всех, он нам не мешает, хороший банк, у него есть своя ниша», — отмечал Костин.