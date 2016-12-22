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ВТБ объявил о покупке второго за месяц регионального банка
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ВТБ объявил о покупке второго за месяц регионального банка
Финансы, 15:43
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ВТБ объявил о покупке второго за месяц регионального банка
Второй по величине госбанк — ВТБ приобретает один из ведущих банков Тюменской области — Запсибкомбанк, входящий в топ-60 по размеру активов. Выйти на сделку удалось спустя три года после начала переговоров
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

ВТБ объявил о приобретении более 70% ​акций одного из ведущих банков Тюменской области — Запсибкомбанка, говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК. Это уже третий региональный банк, который ВТБ покупает в этом году — в начале октября госбанк закрыл сделку по покупке 85% акций банка «Возрождение» с сильными позициями в Подмосковье и заявил о приобретении одного из региональных банков Нижегородской области — Саровбизнесбанка.

Окончательный размер приобретаемой доли в Запсибкомбанке будет определен после обязательного предложения миноритариям о выкупе акций. Закрыть сделку ВТБ планирует до конца 2018 года. Сумма покупки не разглашается.

Зачем ВТБ еще один региональный банк
Бизнес

Крупнейшим бенефициаром Запсибкомбанка является его президент, бывший первый замгубернатора Тюменской области Дмитрий Горицкий: в сумме ему и менеджменту принадлежат более 40% акций. В числе миноритариев — санируемый ЦБ Азиатско-Тихоокеанский банк, который владеет 8,32% акций, еще 1,62% принадлежат его рухнувшей «дочке» — М2М  Прайвет Банку. Остальные акции распределены между физическими и юридическими лицами.

ВТБ вел переговоры о покупке тюменского банка почти три года — с февраля 2016 года, писала газета «Коммерсантъ». Сначала переговоры вел розничный банк ВТБ 24, который с января 2018 года присоединился к группе ВТБ. По информации издания, стороны не могли договориться о цене сделки.

Запсибкомбанк — крупнейший банк Тюменской области. По данным «Интерфакс-ЦЭА», банк занимает 56-е место по размерам активов (118 млрд руб.). Банк предcтавлен в 12 регионах, но основной бизнес у него в Тюмени. По оценке исследовательской компании Frank RG, на рынке розничных кредитов региона на 1 июля Запсибкомбанк занимал не более 8,8%, на рынке депозитов населения — не более 9,4%.

Запсибкомбанк обслуживает свыше 600 тыс. физических лиц и 21 тыс.корпоративных клиентов. Приобретение позволит ВТБ увеличить долю рынка в Тюменской области по кредитам физлицам почти в 2 раза, по пассивам — почти в 2,5 раза, а также удвоить число отделений в Тюменской области, говорится в сообщении ВТБ. Команда банка будет сохранена и усилена менеджерами ВТБ. В 2020 году Запсибкомбанк должен перейти под бренд ВТБ.​

Запсибкомбанк занимает порядка 10% местного регионального рынка по отдельным направлениям, у банка большая розничная клиентская база, ипотечный портфель, отмечает аналитик S&P Роман Рыбалкин. «Рентабельность капитала банка находится на уровне около 14%, что является неплохим результатом для российского банковского сектора», — отметил он.

ВТБ обозначил больше года назад, что банк рассматривает приобретение сильных региональных игроков с большой розничный клиентской базой, напоминает Рыбалкин. «Сделка по приобретению Запсибкомбанка соответствует заявленному фокусу группы ВТБ на развитие розничного бизнеса, который, в том числе, позволяет в большей степени получать выгоду от использования современных технологий работы с данными и цифровой трансформац​ии», — заключает эксперт.

Авторы: Екатерина Литова, Анна Михеева.
Теги: ВТБ , сделка о покупке
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