ВТБ объявил о покупке второго за месяц регионального банка

Второй по величине госбанк — ВТБ приобретает один из ведущих банков Тюменской области — Запсибкомбанк, входящий в топ-60 по размеру активов. Выйти на сделку удалось спустя три года после начала переговоров

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

ВТБ объявил о приобретении более 70% ​акций одного из ведущих банков Тюменской области — Запсибкомбанка, говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК. Это уже третий региональный банк, который ВТБ покупает в этом году — в начале октября госбанк закрыл сделку по покупке 85% акций банка «Возрождение» с сильными позициями в Подмосковье и заявил о приобретении одного из региональных банков Нижегородской области — Саровбизнесбанка.

Окончательный размер приобретаемой доли в Запсибкомбанке будет определен после обязательного предложения миноритариям о выкупе акций. Закрыть сделку ВТБ планирует до конца 2018 года. Сумма покупки не разглашается.

Крупнейшим бенефициаром Запсибкомбанка является его президент, бывший первый замгубернатора Тюменской области Дмитрий Горицкий: в сумме ему и менеджменту принадлежат более 40% акций. В числе миноритариев — санируемый ЦБ Азиатско-Тихоокеанский банк, который владеет 8,32% акций, еще 1,62% принадлежат его рухнувшей «дочке» — М2М Прайвет Банку. Остальные акции распределены между физическими и юридическими лицами.

ВТБ вел переговоры о покупке тюменского банка почти три года — с февраля 2016 года, писала газета «Коммерсантъ». Сначала переговоры вел розничный банк ВТБ 24, который с января 2018 года присоединился к группе ВТБ. По информации издания, стороны не могли договориться о цене сделки.

Запсибкомбанк — крупнейший банк Тюменской области. По данным «Интерфакс-ЦЭА», банк занимает 56-е место по размерам активов (118 млрд руб.). Банк предcтавлен в 12 регионах, но основной бизнес у него в Тюмени. По оценке исследовательской компании Frank RG, на рынке розничных кредитов региона на 1 июля Запсибкомбанк занимал не более 8,8%, на рынке депозитов населения — не более 9,4%.

Запсибкомбанк обслуживает свыше 600 тыс. физических лиц и 21 тыс.корпоративных клиентов. Приобретение позволит ВТБ увеличить долю рынка в Тюменской области по кредитам физлицам почти в 2 раза, по пассивам — почти в 2,5 раза, а также удвоить число отделений в Тюменской области, говорится в сообщении ВТБ. Команда банка будет сохранена и усилена менеджерами ВТБ. В 2020 году Запсибкомбанк должен перейти под бренд ВТБ.​

Запсибкомбанк занимает порядка 10% местного регионального рынка по отдельным направлениям, у банка большая розничная клиентская база, ипотечный портфель, отмечает аналитик S&P Роман Рыбалкин. «Рентабельность капитала банка находится на уровне около 14%, что является неплохим результатом для российского банковского сектора», — отметил он.

ВТБ обозначил больше года назад, что банк рассматривает приобретение сильных региональных игроков с большой розничный клиентской базой, напоминает Рыбалкин. «Сделка по приобретению Запсибкомбанка соответствует заявленному фокусу группы ВТБ на развитие розничного бизнеса, который, в том числе, позволяет в большей степени получать выгоду от использования современных технологий работы с данными и цифровой трансформац​ии», — заключает эксперт.