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ВТБ подтвердил стоимость покупки 85% банка «Возрождение»
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ВТБ подтвердил стоимость покупки 85% банка «Возрождение»
Бизнес, 10:30
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ВТБ подтвердил стоимость покупки 85% банка «Возрождение»

ВТБ в октябре приобрел акции банка «Возрождение» на сумму 9,7 млрд руб., говорится в отчетности, опубликованной (*pdf) на сайте ВТБ.

В ВТБ подчеркнули, что на эту сумму приобрели 85% обычных акций «Возрождения» и 9,6% — привилегированных.

Сделку о покупке «Возрождения» ВТБ закрыл в октябре. Сообщалось, что до января 2019 года миноритарии смогут продать оставшиеся 15% акций банка. Через месяц стало известно, что ВТБ предложил миноритариям выкупить их акции по цене в 481,68 руб.

ВТБ закрыл сделку по покупке банка «Возрождение»
Финансы
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Ведущий аналитик S&P Екатерина Марушкевич тогда отметила, что если опираться на предложенную миноритариям цену за акцию, то на покупку 85% «Возрождения» ВТБ потратил около 9,7 млрд руб. При этом на выкуп оставшихся акций ВТБ потребуется еще 1,7 млрд руб., то есть за 100% «Возрождения» банк может в итоге заплатить 11,4 млрд руб., пояснила аналитик.

В начале октября капитал «Возрождения» составлял 30,6 млрд руб. Таким образом, 100% банка могут стоить ВТБ меньше половины его капитала.

Теги: ВТБ , «Возрождение»
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