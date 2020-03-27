Банки сообщили о росте числа заявок на покупку автомобилей в кредит

Россияне просто вспомнили опыт прошлых кризисов, считает Григорьев: «После того как в России зародился рынок розничного кредитования, прошло два кризиса — 2008 и 2014 годов. Исторически банки в эти кризисы уменьшали кредитование. Некоторые клиенты, исповедуя предкризисные ожидания, стараются взять кредит сегодня».

Ключевой фактор спроса — ослабление рубля, считает Бородавин. Он также обращает внимание на увеличение средней запрашиваемой суммы кредита: «Ее рост за третью неделю марта по отношению ко второй неделе месяца составил 4%». Всплеск в сегменте автокредитования банкир считает временным.

На изменение спроса могут влиять сезонные предложения дилеров, а также госпрограммы субсидирования автокредитов, уточнили в ВТБ.

Совкомбанк в марте исчерпал выделенный лимит по льготным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», но все равно увеличил выдачи, отмечает Хотимский. Показатель конвертации заявок в выдачи растет, констатирует топ-менеджер, и это свидетельствует, что клиенты не уверены в сохранении цен на машины и ставок по автокредитам.

На какие деньги россияне покупают машины

Российские автодилеры зафиксировали увеличение клиентского потока в салоны буквально на следующий день после начала обвала на валютном рынке, писал РБК.

Крупнейший автодилер России компания «Рольф» отмечает рост трафика и продаж во всех сегментах. «За последнюю неделю — порядка 35%», — уточнил ее представитель Павел Носов. По его словам, данные об объеме продаж в кредит будут доступны только в конце месяца, но пока компания фиксирует рост числа сделок за наличные.

«Контрактование во второй половине марта 2020 года у нас выросло в полтора-два раза по сравнению с началом марта этого года. Если сравнивать с мартом 2019 года, то также фиксируем рост 65%», — говорит директор по маркетингу компании «Авилон» Андрей Каменский. Статистику продаж машин в кредит он не привел.

По оценкам группы компаний «АвтоСпецЦентр», с 10 по 18 марта посещение автосалонов выросло примерно на 30%. «На данный момент 53–55% новых автомобилей и 15% авто с пробегом продаются в кредит. Доля кредитных продаж в марте немного снизилась. Рост продаж в большей степени был за счет клиентов, которые покупали автомобили за наличные. Но изменения не такие существенные, чтобы говорить о «значительной» доле продаж», — отмечает директор по маркетингу «АвтоСпецЦентра» Алексей Ермилов.

Россияне уже ставили рекорд по кредитам на машины В 2019 году банки выдали 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные автомобили, сообщили Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическое агентство «Автостат». Это максимум за последние шесть лет. Число выданных ссуд на машины выросло на 11,9% в годовом выражении, а их суммарный объем — на 18,9%, до 746,45 млрд руб. На заемные средства россияне приобрели 45% новых автомобилей в сравнении с 40% годом ранее. По данным ЦБ на сентябрь 2019 года, автокредиты имели 1,8 млн заемщиков.

Чем обернется всплеск спроса на автокредиты

Банк России не раз обращал внимание на рост закредитованности населения — в октябре прошлого года показатель долговой нагрузки россиян достиг максимума за семь лет.

В этих условиях ЦБ ввел ограничения, нацеленные в первую очередь на рынок необеспеченного кредитования. С 1 октября российские банки обязаны рассчитывать показатели долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче беззалоговых ссуд на сумму от 10 тыс. руб. Чем выше долговая нагрузка клиента, тем больше надбавка по такому кредиту — это должно снизить интерес банков к работе со слишком закредитованными заемщиками.

С 1 октября 2020 года расчет ПДН банкам придется применять и при выдаче автокредитов, следует из указания ЦБ. Надбавки в зависимости от этого показателя регулятор пока не вводил, но участники рынка все равно попросили не вводить обязательный расчет ПДН для автокредитов до 1 млн руб.

Серьезного риска надувания пузыря в сегменте автокредитования сейчас нет, считает гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин. «Несмотря на то что в ближайшей перспективе вполне возможен рост заявок на покупку транспорта в кредит, далеко не все запросы клиентов будут удовлетворены. Банки в любом случае не будут слепо следовать за спросом, а в текущих экономических и общественных условиях аппетит к риску не должен выйти за рамки разумного», — отмечает он.

Российские банки ужесточают требования к заемщикам, в том числе к тем, кто обращается за автокредитами, сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Об этом свидетельствует динамика отказов по ссудам. «Если в январе—феврале 2019 года банки одобряли порядка 47% всех заявок на автокредиты, то в первые два месяца текущего года — только 34%», — подчеркивает эксперт. Но даже такое ужесточение отбора клиентов не снижает кредитование: по данным НБКИ, в январе—феврале выдачи в этом сегменте выросли на 16% в годовом выражении. Волков объясняет это действием льготных госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Риск ухудшения качества портфелей автокредитов есть, но он не критичен для системы в целом, считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. «Доля автокредитов в общем объеме кредитования физлиц невысока, менее 10%. Несмотря на возможное временное увеличение темпов роста выдач, снижение их качества не повлечет критических негативных последствий для банков», — констатирует аналитик.