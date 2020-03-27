Банки сообщили о росте числа заявок на покупку автомобилей в кредит
Из-за стремительного ослабления рубля в марте россияне стали чаще обращаться за автокредитами, рассказали РБК в банках, которые специализируются на этом сегменте. Большинство опрошенных фиксируют не только рост заявок, но и заметное увеличение выдач по сравнению с предыдущим месяцем и в годовом выражении.
- По оценкам ВТБ, к середине марта число новых заявок на кредит по отношению к первым двум неделям февраля увеличилось на 14%.
- «Дочка» Росбанка, Русфинанс Банк, отметила рост числа обращений на 30% по сравнению с предыдущим месяцем. По данным на 23 марта банк выдал 9,7 тыс. автокредитов на 7,7 млрд руб., что на 48% в количественном и 60% в денежном выражении выше показателей февраля, отмечает директор департамента автокредитования банка Алексей Бородавин. А по сравнению с мартом прошлого года выдачи подскочили на 26% в количественном выражении и примерно на 53% в денежном.
- Тинькофф Банк фиксирует увеличение числа заявок на 20%, говорит руководитель управления автокредитования банка Кирилл Григорьев. «Рост выдач также есть. В целом сезонный рост февраль—март составляет чуть больше 20%, но в этом году рост за февраль—март — 35%», — добавляет он.
- По оценкам Кредит Европа Банка, в марте количество обращений за ссудами на покупку машин выросло на 15% по сравнению с февралем, выдачи увеличились на 21,5%.
- БМВ Банк наблюдал активизацию заемщиков еще до марта, сообщила председатель правления Анна Морозова. «Например, уже в феврале рост заявок составил порядка 25% к прошлому году, а результат марта станет еще более значительным. Рост выдач автокредитов также наблюдается, и порядок цифр тот же: прирост 25–30% к прошлому году», — отмечает топ-менеджер.
- В МС Банке (принадлежит корпорации Mitsubishi) фиксируют рост обращений за кредитами как на Mitsubisi, так и на машины других марок. По сравнению с аналогичным периодом в феврале количество заявок выросло на 22%, следует из данных на 23 марта, поступивших в РБК. Первые две недели марта показывают, что за месяц выдачи ссуд подскочили на 90% в денежном выражении и на 76% в количественном.
- Совкомбанк считает поток заявок стабильным. «Показатель прироста 11,5% скорее отражает сезонность, нежели повышенный спрос клиентов на автокредиты в текущем месяце», — говорит первый зампред правления банка Сергей Хотимский.
- Экспобанк не видит значительного роста обращений и продаж в сегменте автокредитов, заявил предправления кредитной организации Алексей Санников.
- «Сетелем» («дочка» Сбербанка, специализирующаяся на автокредитовании) не ответил на запрос РБК.
Слабый рубль и другие факторы
Большинство опрошенных связывают активность заемщиков с ослаблением рубля. С начала года российская валюта потеряла по отношению к доллару 27%, а по отношению к евро — около 23%. Пиковые значения были достигнуты 18 марта — тогда на фоне обвала цен на нефть курс доллара превышал 80 руб., а курс евро — 88 руб. 24 марта доллар торговался в районе 77–78 руб.
«В текущих условиях на количество заявок повлияло снижение курса рубля, которое влечет за собой повышенный спрос на покупку автомобиля пока еще по старой цене», — говорит начальник дирекции потребкредитования Кредит Европа Банка Кирилл Маевский.