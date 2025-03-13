Швецов предложил искать поддержку у силовиков для роста фондового рынка

Правоохранители должны защищать права инвесторов, чтобы содействовать развитию российского фондового рынка, считает глава набсовета Мосбиржи. Сейчас есть ряд противоположных кейсов, которые увеличивают риски, отметил он

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Национальный проект развития российского фондового рынка должен получить поддержку силовиков в части защиты прав инвесторов, заявил глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов на «Российском форуме финансового рынка», организованном АКРА.

«Говоря о том, что краеугольным камнем эффективности финансового рынка является защита инвесторов, мы видим кейсы, направленные ровно в противоположную сторону. И вот мы говорили на прошлых конференциях об акциях [Соликамского магниевого завода]. Сейчас мы имеем проблемы с решением правоохранительных органов в области облигаций. Мы видим заморозку выплат облигаций со стороны «Домодедово», мы видим заморозку выплат по облигациям со стороны другого эмитента, не буду называть его имя (это произошло с компанией «Борец» в связи с постановлением судебного пристава-исполнителя. — РБК), по решениям, которые засекречены, которые не могут быть обжалованы», — отметил Швецов. Формально эмитенты выполняют обязательства, но инвесторы не получают деньги, подчеркнул глава набсовета Мосбиржи.

«То есть мы добавляем здесь риск, который не включен в рейтинги АКРА и не может быть управляем со стороны ни розничных, ни институциональных инвесторов», — указал Швецов. Если риск становится больше, то инвесторы будут требовать и большую доходность, которая в условиях высоких ставок «означает финансовую недоступность, процентную недоступность денежных средств для модернизации нашей экономики», объяснил глава набсовета биржи.

«Поэтому мне кажется, что национальный проект фондовых индексов, фондового рынка должен получить поддержку и правоохранительных органов. Мы видим на эффективных рынках за рубежом, насколько активны органы прокуратуры, правоохранительные органы в области защиты прав инвесторов, в борьбе с манипулированием, инсайдом, с нарушением их прав, с нераскрытием информации, с публикацией недостоверной отчетности и так далее. Вот мне кажется, это чрезвычайно важный элемент, без которого ни органического роста не получится, ни возврата к предвоенным дисконтам по российскому рынку», — заключил Швецов.

Ранее из-за судебных исков прокуратуры о передаче отдельных предприятий в доход государства частные инвесторы, купившие ценные бумаги этих предприятий, столкнулись с невыплатами по акциям и облигациям и изъятиями активов. Первым громким делом был иск об изъятии у частных инвесторов акций Соликамского магниевого завода (СМЗ), купленных на Московской бирже. По иску силовиков была изъята доля в 10,6%, которой совокупно владели более 2 тыс. инвесторов. Сейчас инвесторы оспаривают изъятие бумаг в суде, в их поддержку выступают Банк России и Мосбиржа. Генпрокуратура в рамках оспаривания предложила инвесторам выплатить компенсации.

Другими громкими кейсами стали дела «Домодедово» и компании «Борец». В январе 2025 года Генеральная прокуратура подала в Арбитражный суд Московской области иск к компаниям группы «Домодедово» и юридическим лицам, связанным с аэропортом. В рамках этого разбирательства отдел по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России наложил арест и запретил эмитенту «Домодедово Фьюел Фасилитис» выплату доходов по ценным бумагам.

В начале февраля 2025 года Генпрокуратура подала иск с требованием взыскать в доход Российской Федерации 100% ООО «Производственная компания «Борец». В рамках этого дела судом были наложены обеспечительные меры, запрещающие перечисление средств для выплат по облигациям компании.

«Центральный банк исследует любые ситуации, связанные с вовлечением миноритарных инвесторов в те либо иные спорные ситуации», — отметил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин, отвечая на вопросы журналистов о кейсах «Домодедово» и «Борца» в кулуарах финансового форума АКРА. «В том случае, если мы считаем, что права миноритарных инвесторов нарушаются, мы нашу позицию высказываем. Либо публично, либо в частном порядке, обращаясь к тем либо иным органам государственной власти», — указал он.