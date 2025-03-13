Банки предложили новый механизм заморозки денег для борьбы с мошенниками

Банки выступили за заморозку средств до 48 часов на счете получателя перевода, если он подозревается в мошенничестве. Сейчас допускается блокировка только переводов отправителя. Это должно улучшить ситуацию с возвратом украденного

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Банки предложили ЦБ дать им возможность замораживать денежные средства на счете получателя при подозрении на мошеннический перевод. Об этом говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР), которое направлено в Банк России. Представитель ЦБ подтвердил получение письма и уточнил, что регулятор рассмотрит его в установленном порядке.

Как может выглядеть заморозка

Банки предлагают блокировать на 24 часа средства на сумму от 10 тыс. до 50 тыс. руб. и на 48 часов — средства на сумму более 50 тыс. руб. Если подтвердится, что перевод был совершен без добровольного согласия клиента, то средства должны быть возвращены отправителю.

Если банк получил заявление от отправителя о том, что перевод был совершен без добровольного согласия, то банк получателя сможет автоматически заблокировать всю сумму на счете на 48 часов. Также при наличии заявления следует установить 30-дневный запрет на закрытие счета и перевод остатка денежных средств, говорится в письме.

По словам главы НСФР Андрея Емелина, блокировка средств на счете получателя нужна, чтобы быстрее и эффективнее возвращать украденные деньги жертвам мошенников: «При хищениях со счета все упирается в проблему нехватки времени для предотвращения, так как мошенники за секунды выводят украденные деньги со счета, на который они были переведены. Поэтому банк получателя должен также иметь возможность при выявлении или получении информации о признаках сомнительных операций блокировать счета своих клиентов, как это сейчас делают банки отправителей средств». В настоящее время по Гражданскому кодексу любой платеж может исполняться в течение трех дней, поэтому блокировка средств даже на 48 часов не нарушает действующее законодательство, подчеркнул Емелин.

По данным ЦБ, в 2024 году мошенники украли у банковских клиентов путем совершения денежных переводов без их согласия 27,5 млрд руб. Из них кредитные организации вернули клиентам только 2,7 млрд руб., или 9,9% от общего объема похищенных средств. При этом банкам удалось предотвратить хищения на 13,5 трлн руб. В настоящее время банки могут приостанавливать на два дня переводы отправителей денежных средств, если у кредитных организаций есть подозрение, что они совершаются под влиянием злоумышленников. Для этого банки должны руководствоваться признаками мошеннических операций, которые установил ЦБ: наличие информации о получателе средств в мошеннической базе ЦБ или в антифрод-системе банка, это в том числе его Ф.И.О., номер счета, параметры устройства; нетипичные характеристики перевода, к которым относятся сумма, частота, устройство и т.п.; наличие информации о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств и т.д. Отдельно банки могут блокировать счета получателей на антиотмывочных основаниях, если имеется запутанный или необычный характер операции, не имеющей очевидного экономического смысла. Также банки могут полностью блокировать карту и онлайн-банк получателя средств, если сведения о нем содержатся в базе данных ЦБ «О случаях и попытках совершения переводов денежных средств без добровольного согласия клиента». Если при этом получена информация от МВД о совершенном этим клиентом противоправном действии, то блокировка платежных средств является обязанностью банков. Регулятор собирает эту базу на основе данных, полученных от банков и других операторов платежных систем.

Эффективно ли предложение банков

База ЦБ с данными мошенников решает проблему предотвращения повторного хищения, но если счет или карта используются мошенниками впервые, то они успевают украсть и вывести деньги до того, как попадут в базу, объясняет Емелин. «Поэтому, чтобы убрать эту лазейку, нужно дать возможность банкам сразу блокировать средства на счете получателя при наличии подозрительных признаков», — рассуждает он. Признаками мошеннических переводов могут быть наличие жалобы плательщика или его банка, а также совершение множественных операций по пополнению счета от третьих лиц за короткий промежуток времени, приводит пример глава НСФР.

Инициатива, безусловно, приведет к увеличению числа возвратов денежных средств, похищенных мошенническим путем, считает адвокат, управляющий партнер Advolaw Антон Пуляев. Заморозка средств может стать очень действенным способом и дать потенциальным жертвам время, которое позволит им прийти в себя и задуматься, что они делают, соглашается коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар: «Мошенники стараются ввести пользователя в паническое состояние и выудить у него деньги, пока он не «очнулся». Но как только у него появляется время сесть, подумать или позвонить близким, то вероятность выйти из прежнего состояния и сохранить деньги значительно повышается».

Однако у такой меры есть и объективные риски, так как расширение механизма блокировки чревато последствиями для добросовестных получателей средств, особенно для тех, кто неосознанно стал дропом, считает председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим. «Зачастую дропами становятся наименее защищенные слои населения, в том числе пенсионеры и студенты, которым предлагают «подработку», связанную с использованием их счетов», — напоминает Сулим.

Для повышения эффективности системы блокировок необходимо внедрить систему автоматического мониторинга транзакций, которая анализировала бы поведение клиентов, говорит генеральный директор юридической компании «Митра» Сослан Каиров. «Например, если счет клиента начинает резко пополняться из разных источников или происходят крупные переводы на новые счета, система может автоматически заблокировать средства и уведомить банк», — поясняет он, добавляя, что в таких системах может использоваться машинное обучение и искусственный интеллект для выявления подозрительных операций в реальном времени.