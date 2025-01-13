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Эксклюзив

ВТБ получил £40 млн со счетов бывшей британской «дочки» в России

Госбанк списал со счетов британского VTB Capital £40 млн после победы в российском суде. Это стало возможным, поскольку деньги бывшей «дочки» ВТБ хранились в России. Ранее аналогичную схему смог реализовать Сбербанк
ВТБ VTBR ₽79,28 +4,26% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В октябре 2024 года российский банк ВТБ получил £40 млн (5,05 млрд руб.) со счета своей бывшей британской «дочки» — VTB Capital, следует из отчета компании Teneo Financial Advisory Ltd, которая является внешним управляющим инвестбанка в Великобритании. Деньги были списаны в одностороннем порядке со счета VTB Capital в российском Национальном расчетном депозитарии (НРД).

Представитель ВТБ пояснил РБК, что взыскание произошло после положительного решения суда по иску госбанка к дочерней структуре, контроль над которой был потерян из-за санкций в 2022 году.

«На основании решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29 июля 2024 года в отношении VTB Capital Plc. было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого со счета должника в НРД были списаны средства в счет погашения задолженности в пользу банка ВТБ», — сказал он.

Как ВТБ лишился банка в Великобритании и теперь судится с ним

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине, в тот же день банк ВТБ вместе с дочерними структурами попал под блокирующие санкции Великобритании и США. Это фактически остановило бизнес VTB Capital — британской «дочки», которая в основном занималась инвестиционным банкингом и торговыми операциями на фондовом рынке.

31 марта совет директоров VTB Capital решил передать банк под внешнее управление, поскольку тот лишился возможности обслуживать внешние обязательства и потерял доступ к средствам на корреспондентских счетах в иностранных банках. Арбитражным управляющим стала компания Teneo Financial Advisory. Она занимается разблокировкой «зависших» активов VTB Capital и расчетами с кредиторами банка, после завершения процедуры он будет ликвидирован.

Помимо банка в Великобритании, ВТБ из-за блокирующих санкций потерял контроль и над другими иностранными активами. «Беспрецедентные просто вещи, абсолютно бандитские методы — просто отобрать все, закрыть, передать кому-то. Как так можно?», — говорил о ситуации в интервью РБК глава госбанка Андрей Костин.

В декабре 2023 года ВТБ подал два иска против британского VTB Capital — на €22 млн и 5,3 млрд руб. Оба касались взыскания задолженности по кредитам, которые материнский банк предоставлял «дочке». Иски были удовлетворены, по ним состоялось исполнительное производство. Как следует из разъяснений представителя ВТБ, £40 млн со счета VTB Capital в ВТБ были списаны по второму делу.

В феврале 2024 года ВТБ подал к VTB Capital еще один иск на 2,38 млрд руб. Рассмотрение дела еще не завершилось.

ВТБ запланировал получить ₽100 млрд прибыли от заблокированных активов
Финансы
Фото:Владислав Шатило / РБК

Что известно о долгах VTB Capital

Изначально внешние управляющие VTB Capital оценили совокупные обязательства британского банка перед кредиторами более чем в £800 млн. Значительная часть требований — £262 млн — принадлежит структурам ВТБ. Чуть меньше половины этой суммы — £117 млн—администраторы квалифицировали как «внутригрупповую задолженность» британской «дочки» перед материнским ВТБ.

В отчетах они также приводили данные, сколько средств VTB Capital «зависло» на счетах в НРД — £45,3 млн на середину 2024 года. Их британский банк не может получить, поскольку считается в России нерезидентом из недружественной страны. Таким образом, списание средств VTB Capital со счета в НРД в пользу ВТБ практически обнулило активы британского банка, которые находились непосредственно в России. Но ВТБ за счет этой операции получил только 34,2% от внутригруповых требований к VTB Capital.

Внешние управляющие инвестбанка прокомментировали утрату £40 млн так: перспективы возврата этой суммы из России низкие, но действия материнской структуры будут рассматриваться с учетом заявленных требований ВТБ как кредитора, говорится в отчете Teneo Financial Advisory.

ВТБ не первый, кому удалось взыскать деньги с бывшей иностранной дочерней структуры. Ранее похожую операцию реализовал «Сбербанк»: он выиграл в России иск к своей экс-«дочке» Sberbank CIB UK на 12,1 млрд руб., или $134,6 млн по курсу на дату обращения. Во второй половине 2024 года «Сбер» списал средства с российских корсчетов Sberbank CIB UK, который держал в России $105 млн.

В мае 2024 года Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Министерства финансов Великобритании скорректировало лицензию, по которой могут быть реализованы активы VTB Capital для расчета с кредиторами. Регулятор разрешил Teneo Financial Advisory приступить к реализации ранее предложенной схемы расчетов (Scheme of Arrangement), в том числе с подсанкционными держателями долга. Предполагалось, что погашение обязательств будет осуществляться через специальный траст — Holding Period Trust (HPT).

Как следует из последнего отчета управляющих, пока они не продвинулись в этом вопросе: два крупных кредитора не одобрили изначальную схему расчетов, процесс ее обсуждения сдвинут на 2025 год, а первые выплаты кредиторам начнутся не раньше второго квартала.

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ВТБ ВТБ Капитал санкции Взыскание задолженности
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