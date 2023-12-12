Мосбиржа оценила объем замороженных российских акций у иностранцев

Иностранным институциональным инвесторам принадлежит более 60% торгуемых российских акций, оценила Мосбиржа. Основная часть этих активов заморожена, но некоторые иностранные фонды технически еще могут работать на российском рынке

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Порядка 60% free-float российского рынка акций (бумаг, находящихся в свободном обращении) заблокированы, следует из оценок Московской биржи, приведенных в гайде по IPO для эмитентов, который изучил РБК.

После начала специальной военной операции на Украине и блокировки российских золотовалютных резервов за рубежом ЦБ распорядился заморозить бумаги иностранцев внутри страны. Эти активы находятся на счетах иностранных управляющих компаний (УК). Для сравнения: только у 2% нерезидентов активы не заблокированы.

Зарубежные УК всегда были крупнейшими инвесторами на российском рынке акций, указывает Мосбиржа. «Их доля во владении российскими акциями в свободном обращении (free-float) достигала 70%. Это было связано с недостатком внутреннего капитала, в то время как западные УК могли с легкостью привлекать крупные суммы и размещать их на развивающихся рынках», — приводит оценку площадка.

Как правило, нерезиденты предпочитали акции быстрорастущих секторов — технологического, потребительского, банковского, а сырьевые сектора были среди них менее популярны. Что касается географии вложений, то практически все иностранные инвестиции на российском рынке акций приходились на УК западных стран — США (45%), Великобритании (25%), континентальной Европы (25%), отмечает Мосбиржа. Инвесторы из прочих стран, например Японии и Австралии, также присутствовали на российском рынке, но они «предпочитали покупать российский риск не напрямую, а через фонды глобальных УК», уточняется в гайде.

Для сравнения: российским управляющим компаниям принадлежит доля 3,3% free-float, следует из оценок Мосбиржи. Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) владеют 2,7% free-float, еще 0,6% рынка приходятся на стратегии доверительного управления. Основную долю рынка занимают физлица (16,9%) и фэмили-офисы (11%). Если исключить из расчетов заблокированные активы иностранцев, их доля составляет 42,3 и 28,1% соответственно. На долю банков и пенсионных фондов приходится по 7,1% рынка при исключении из оценки заблокированных активов (или по 2,8%, если ее учитывать).

Роль суверенных фондов Мосбиржа также оценила, сколько free-float приходится на долю иностранных суверенных фондов — 5–7%. Такие фонды создаются странами, имеющими значительные внешнеторговые профициты, чтобы застраховаться от ухудшения внешнеторговой конъюнктуры. Крупнейшие суверенные фонды принадлежат Норвегии, Китаю и Сингапуру. «На российском рынке акций суверенные фонды всегда играли важную роль. Тот же норвежский фонд в определенные моменты владел до 3% российского free-float», — приводит данные Мосбиржа. После февраля 2022 года активы иностранных суверенных фондов также были заморожены, но не все страны попали под эту блокировку: ограничения коснулись фондов Норвегии и Сингапура, но не стран Ближнего Востока, чьи фонды «формально могут оперировать на российском рынке», указывает площадка. «По сути, ближневосточные суверенные фонды остались единственной крупной группой инвесторов-нерезидентов на российском рынке акций», — отмечается в гайде.

Ранее глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов сообщал, что нерезидентам (и институционалам, и физическим лицам) принадлежит 74% торгуемых российских акций, эту же оценку позднее подтверждал IR-директор площадки Антон Терентьев. Общий же free-float составляет порядка 34–38%, отмечал Терентьев. Исходя из того, что иностранцам принадлежит две трети от этого объема и эти активы заблокированы, фактически сейчас торгуется только 10% от акций торгуемых компаний, которыми владеют локальные инвесторы, говорил представитель биржи.

Что происходило с активами иностранцев в России

В конце февраля 2022 года Банк России запретил российским брокерам исполнять поручения на продажу российских активов, принадлежащих нерезидентам, а выплаты по таким активам иностранцы получают на счета типа «С», с которых нельзя вывести деньги, но можно использовать на оплату комиссий за ведения счета, налогов и ряда других обязательных платежей. Российские инвесторы также ограничены в сделках с принадлежащими им иностранными активами из-за европейских санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД, участвует в цепочке учета активов россиян) и американских санкций в отношении СПБ Биржи (площадка специализировалась на торгах иностранными бумагами).

В начале ноября Владимир Путин подписал закон, который предусматривает обмен активами между российскими и иностранными инвесторами. В частности, иностранцы смогут выкупить у россиян иностранные бумаги на деньги со счетов типа «С» и перевести приобретенные активы за рубеж при наличии разрешений иностранных регуляторов. Разрешения должны будут получать западные инвесторы, российские власти переговоров с ними не ведут. В декабре Банк России определил порядок проведения таких сделок, но механизм пока не запущен, так как для этого требуются дополнительные решения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.