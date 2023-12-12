Аналитики оценили рост премии за риск для российского рынка акций

Премия за риск инвестирования в российские акции выросла до 10–12%, оценили в «Атоне», но это не является препятствием для роста рынка. Более существенное давление на котировки оказывают высокие ставки по депозитам и облигациям

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

После начала специальной военной операции (СВО) премия за риск при инвестировании в российские акции повысилась в полтора раза — с 6–8 до 10–12%, говорится в инвестиционной стратегии «Атона» на 2024 год, с которой ознакомился РБК. При этом увеличение премии не будет препятствием для роста рынка акций, а куда более значимым риском является рост ставок, отмечают опрошенные РБК эксперты.

«Исторически она составляет 6–8%, однако после начала СВО инвесторы стали закладывать более высокие премии на фоне повышения геополитических рисков. По нашим оценкам, текущие премии за риск инвестирования в российские акции составляют 10–12%, а с учетом безрисковой ставки требуемая инвесторами норма доходности инвестиций в российские акции составляет более 20%. Мы допускаем, что в случае снижения геополитических рисков и хороших макроэкономических показателей эти ставки могут постепенно начать возвращаться к своим историческим значениям, что, в свою очередь, станет поддержкой для котировок акций», — пишут аналитики «Атона».

В 2024 году премии за риск инвестирования в российские акции могут начать движение в сторону исторических значений и «в случае снижения геополитических рисков и хороших макроэкономических показателей» составить 8–12%, полагают в «Атоне».

«Оценка 10–12%, как премия за риск инвестирования в российский рынок, выглядит обоснованной», — отмечает аналитик «Цифра брокера» Наталья Пырьева. Близкие, но более низкие оценки приводит и портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. Если брать ожидаемый рост рынка около 20% и безрисковую ставку на уровне 12%, то премия за риск составляет порядка 8–10%, отмечает эксперт.

Согласно расчетам бизнес-школы Нью-Йоркского университета, фондовый риск (премия за рыночный риск) для России составляет 23,21%, а страновой — 18,21%, отмечает инвестиционный стратег инвесткомпании «Айгенис» Искандер Луцко. Оценку странового риска, как правило, использовали западные институциональные инвесторы, но теперь она так же актуальна, «как международный кредитный рейтинг России, которого сейчас нет», добавляет эксперт: «Риск уже не отражает действительность ввиду санкций, геополитики и прочих ограничений, что создает формулу из нескольких неизвестных».

Что это значит для российского рынка акций

Дополнительная премия за риск инвестиций напрямую влияет на требуемую инвесторами норму доходности российских акций. Она учитывает такие факторы, как геополитика или, например, ослабление рубля, которое по-разному сказывается на доходности акций отдельных эмитентов. При оценке требуемой доходности учитываются две составляющие — безрисковая ставка (она равна ставкам по ОФЗ) и премия за риск. Чем больше один из этих показателей, тем большую доходность должны давать акции, чтобы быть интересными для инвесторов.

При безрисковой ставке 12,5% и премии за риск 10–12%, которые приводит в стратегии «Атон», требуемая доходность по акциям должна составлять 22,5–24,5%. Если в 2024 году премия за риск уменьшится, это станет поддержкой для котировок российских акций, отмечают эксперты. Если брать нижнюю границу прогнозного диапазона «Атона» в 8%, то в 2024 году требуемая доходность может снизиться до 20,5%. Впрочем, обе эти оценки требуемой доходности укладываются в базовый прогноз аналитиков инвесткомпании, которые ожидают роста индекса Мосбиржи (учитывает 45 наиболее ликвидных российских акций) на 25–30% — до 4000–4200 пунктов (по итогам торгов 11 декабря 2023 года значение индекса составляет 3081,88 пункта).

Росту будут способствовать приток денег инвесторов — физических лиц, которые стали главными игроками (в ноябре их доля в торгах акциями на Мосбирже составла 76%), сохраняющаяся недооцененность российских акций (по сравнению с рынками других развивающихся стран) и привлекательная дивидендная доходность (исторически она составляла около 8–14%), говорится в стратегии «Атона».

Существенным риском для рынка остаются высокие ставки, которые могут сохраняться весь следующий год и делать акции менее привлекательными по сравнению с облигациями, банковскими депозитами или инструментами денежного рынка, говорят эксперты. В случае полной реализации этого риска рост индекса Мосбиржи может составить 10–15%, до индикативного уровня 3500 пунктов, полагают в «Атоне».

«Траектория монетарной политики Банка России остается жесткой (учитывая сохраняющееся инфляционное давление, вероятность повышения ставки на заседании 15 декабря остается высокой), поэтому привлекательность долгового рынка значительно повышается в сравнении с рынком акций. Учитывая высокую долю частных инвесторов на рынке, нельзя исключать вероятность хаотичных распродаж», — полагает Пырьева.

Эксперт сохраняет консервативный прогноз по индексу Мосбиржи на первое полугодие 2024 года, ожидая сохранения высоких ставок. «По мере смягчения политики регулятора рыночные условия будут улучшаться. К драйверам роста можно отнести дальнейший рост товарооборота с Индией и Китаем, сделки по слиянию и поглощению, отдельные истории роста в сегменте IT», — перечисляет Пырьева.

«Мы ожидаем роста рынка от текущих значений в пределах 20%, драйвером может стать «приземление» [ранее зарегистрированных за рубежом российских] компаний дома и рост дивидендных выплат», — отмечает начальник отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах — Инвестиции» Александр Дорожкин.

Руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых дает сдержанную оценку потенциального роста российского рынка: «Если не будет шоков, до конца 2024 года индекс Мосбиржи может обновить локальные максимумы и выйти на уровень 3600 пунктов за счет высокой дивидендной доходности рынка и последующего реинвестирования дивидендов, роста экономики и увеличения денежной массы». В более отдаленной перспективе рынок может получить «глоток свежего воздуха» с приходом зарубежных портфельных инвесторов из дружественных стран, добавляет эксперт.