Финансовый холдинг «Сафмара» Гуцериева объявил о выкупе акций с биржи

«Сафмар финансовые инвестиции» объявил о новом этапе обратного выкупа акций. Buyback будет проводиться на собственные и заемные средства: СФИ возьмет кредит у ВТБ под залог пакета НПФ «Сафмар»

Михаил Гуцериев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Холдинг «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) продолжит программу выкупа собственных акций (buyback), торгующихся на Московской бирже, говорится в сообщении группы, поступившем в РБК. СФИ входит в группу «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева и объединяет его финансовые активы — лизинговую компанию «Европлан», 49% страховой компании ВСК, Негосударственный пенсионный фонд «Сафмар» и 75% «Директ Кредит Центр».

Совет директоров СФИ одобрил продолжение программы выкупа акций и ряд сделок, необходимых для ее реализации, говорится в сообщении. Новая программа рассчитана на один год. «Приобретение собственных акций будет профинансировано холдингом за счет собственных и заемных средств, которые будут привлечены в ближайшее время», — отмечается в сообщении. Акции будут консолидироваться на балансе оператора программы обратного выкупа — компании Weridge Investments Limited.

Планы по масштабу buyback компания не раскрывает. Мосбиржа оценивает долю акций СФИ в свободном обращении (free-float) в 37%. По текущей стоимости — это 20 млрд руб. Капитализация компании — 54,6 млрд руб.

По состоянию на 30 июня (.pdf) свободные средства СФИ составляли 5,2 млрд руб. Одновременно с объявлением о buyback СФИ сообщил о привлечении оператором программы выкупа — Weridge Investment Limited — кредита от ВТБ под залог акций НПФ «Сафмар», следует из материалов компании. Совет директоров компании принял два решения: передать в залог по кредиту 75% плюс 1 акцию дочерней компании (без указания названия) и разрешить сделку, связанную с отчуждением или возможностью отчуждения пакета НПФ. РБК направил запрос в НПФ «Будущее».