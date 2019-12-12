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Финансовый холдинг «Сафмара» Гуцериева объявил о выкупе акций с биржи
«Сафмар финансовые инвестиции» объявил о новом этапе обратного выкупа акций. Buyback будет проводиться на собственные и заемные средства: СФИ возьмет кредит у ВТБ под залог пакета НПФ «Сафмар»
Михаил Гуцериев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Холдинг «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) продолжит программу выкупа собственных акций (buyback), торгующихся на Московской бирже, говорится в сообщении группы, поступившем в РБК. СФИ входит в группу «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева и объединяет его финансовые активы — лизинговую компанию «Европлан», 49% страховой компании ВСК, Негосударственный пенсионный фонд «Сафмар» и 75% «Директ Кредит Центр».

Совет директоров СФИ одобрил продолжение программы выкупа акций и ряд сделок, необходимых для ее реализации, говорится в сообщении. Новая программа рассчитана на один год. «Приобретение собственных акций будет профинансировано холдингом за счет собственных и заемных средств, которые будут привлечены в ближайшее время», — отмечается в сообщении. Акции будут консолидироваться на балансе оператора программы обратного выкупа — компании Weridge Investments Limited.

Планы по масштабу buyback компания не раскрывает. Мосбиржа оценивает долю акций СФИ в свободном обращении (free-float) в 37%. По текущей стоимости — это 20 млрд руб. Капитализация компании — 54,6 млрд руб.

По состоянию на 30 июня (.pdf) свободные средства СФИ составляли 5,2 млрд руб. Одновременно с объявлением о buyback СФИ сообщил о привлечении оператором программы выкупа — Weridge Investment Limited — кредита от ВТБ под залог акций НПФ «Сафмар», следует из материалов компании. Совет директоров компании принял два решения: передать в залог по кредиту 75% плюс 1 акцию дочерней компании (без указания названия) и разрешить сделку, связанную с отчуждением или возможностью отчуждения пакета НПФ. РБК направил запрос в НПФ «Будущее».

Постепенный уход с биржи

Еще в сентябре 2018 года акции СФИ торговались на историческом максимуме (805 руб. за одну акцию), но затем начали падать в цене (по состоянию на 12 декабря 2019 года торгуются по 490 руб. за акцию). В ноябре 2018 года СФИ начал первый этап программы выкупа акций, решив потратить на buyback до 6 млрд руб. В его рамках Weridge выкупила 7,49% акций СФИ.

С 20 декабря Мосбиржа решила исключить акции СФИ, «РуссНефти» и «М.Видео» (все входят в группу «Сафмар») из индексов Мосбиржи и РТС.

Сейчас 48,78% СФИ принадлежит компаниям группы «Сафмар»: 30,37% держат холдинговые компании группы, 9,21% — НПФ «Сафмар», 7,49% — Weridge Investment Limited и 1,71% — ВСК. У банка «Траст» 7,67% акций СФИ, у НПФ «Будущее» — 8,34%, остальное принадлежит инвесторам с пакетами меньше 5%. Старт новой этапа buyback может привести к тому, что группа сконцентрирует больше 50% акций СФИ, что станет поводом для обязательного предъявления оферты миноритариям.

Как может пройти buyback

«В последнее время наблюдается картина, когда компании активно выкупают акции на себя, увеличивая дивидендные выплаты», — говорит аналитик «Финам» Алексей Коренев. По итогам прошлого года СФИ направил 1,6 млрд руб. на выплату дивидендов. Гуцериев объявлял, что планирует увеличивать дивидендные выплаты и по другой своей компании — «РуссНефти».

Коренев не исключает, что СФИ может выкупить все свои акции, торгуемые на бирже. Может быть, «Михаил Гуцериев пойдет по такому пути, такое возможно, — говорит он. — Сейчас они проведут обязательную оферту по достижению 50%, потом могут запросто дотянуть до 95%, после чего проведут squeeze out (принудительный выкуп. — РБК)», — предполагает эксперт. Как замечает Коренев, по цене buyback «косвенно можно будет сделать выводы, какие цели преследует компания». «Если они действительно хотят выкупить 100%, то они наверняка дадут хорошую премию, чтобы объем как можно быстрее выкупить. Если они просто хотят уменьшить free-float, тогда будут назначать достаточно конкурентную цену, чтобы не терять в деньгах», — рассуждает эксперт.

По оценке начальника отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарека Авакяна, средневзвешенная стоимость выкупа будет в районе 500 руб. за акции. Эксперт считает, что компания сильно недооценена по сравнению с российскими аналогами. «Вероятнее всего, основные акционеры «Сафмар ФИ» просто хотят выкупить акции с рынка по текущей заниженной стоимости, чтобы затем провести полноценное IPO», — высказывает мнение Авакян.

Кроме buyback, «Сафмар» выкупает у банка непрофильных активов «Траст» 7,67% акций СФИ в рамках ноябрьской сделки по урегулированию спора, возникшего по итогам санации Бинбанка в 2017 году (Гуцериев был одним из акционеров банка). В рамках соглашения выкупу у «Траста» подлежат активы на сумму около 94 млрд руб. Пакет «Траста» в СФИ может стоить около 4 млрд руб., исходя из цены акций на бирже.

В пресс-службе «Траста» отказались от комментариев.

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Сафмар», Михаил Гуцериев, Мосбиржа
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