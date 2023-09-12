Греф заявил, что не ожидает нового повышения ключевой ставки

Глава Сбербанка не ожидает нового ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшее время. Текущая ставка 12%, по словам Грефа, уже ограничивает экономический рост

Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

На заседании 15 сентября совет директоров Банка России не повысит ключевую ставку, считает глава Сбербанка Герман Греф, а ко второму кварталу следующего года регулятор может перейти к ее снижению. Такое мнение он высказал на пресс-конференции во время Восточного экономического форума, передает корреспондент РБК.

«Лично я не ожидаю повышения, потому что, мне кажется, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регулятивных мер, которые были введены», — сказал глава «Сбера», отвечая на вопрос о возможных решениях регулятора в сентябре.

По словам Грефа, Банк России будет оперативно корректировать свою политику в зависимости от того, как рынок отреагирует на меры, которые уже приняты. Он также считает, что сохранение ставки на высоком уровне — «не очень длинная история».

«Все-таки ЦБ научился работать с такого рода инфляционными всплесками. По моим ощущениям, это долго не продлится и не кажется, что еще больше придется ужесточать, во всяком случае серьезно дальше не пойдут. Я думаю, что в течение трех месяцев будет понятно, как будет развиваться ситуация. Полгода, может быть, горизонт такой. Если все их меры дадут результат — а я уверен, что дадут результат, — я думаю, что мы приступим к циклу снижения. Не знаю, может быть, второй квартал следующего года», — отметил Греф.

Банк России начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики в июле, повысив ставку на 1 процентный пункт. В августе регулятор внепланово пересмотрел показатель, подняв ставку до текущих 12% на фоне увеличения инфляционных рисков и ослабления рубля.

По словам Грефа, «борьба с инфляцией — это всегда trade-in между экономическим ростом и воздействием на инфляционные тенденции» и уже принятые решения ЦБ имеют эффект.

«Меры, предпринятые Банком России для поддержания финансовой стабильности, конечно, ударят по экономическому росту, все предприятия это ощутят и банки тоже. Видим, что сокращение спроса на финансовые ресурсы наметилось, причем достаточно значимое», — сказал Греф, подчеркнув, что рост ставки скажется на финансовом результате Сбербанка в этом году. Впрочем, влияние на прибыль будет незначительным, добавил он.

Большинство опрощенных РБК экономистов (20 из 30 аналитиков банков, инвесткомпаний и экспертных институтов) ждут от ЦБ дальнейшего роста ставки в сентябре. По их прогнозам, регулятор может поднять ее до 13% или даже сильнее.