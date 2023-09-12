branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 103,53 (-1,35) Инвестиции, 11 сен, 16:49 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 96,51 (-1,42) Инвестиции, 11 сен, 16:49
Путин заявил, что Запад разрывает торговые связи «своими же руками» Политика, 09:31
Как сотрудники вас обкрадывают: главные виды воровства в компании Pro, 09:30
Росавиация направила комиссию к месту экстренной посадки лайнера в поле Общество, 09:28
Путин назвал приоритет России на XXI век Политика, 09:18
Путин заявил о хорошей тенденции с «возвращенцами» Политика, 09:14
Ближе к заводам: почему киберриски сместились в сторону промышленности РБК и Kaspersky, 09:10
Посадка самолета в поле в Новосибирской области. Фоторепортаж Общество, 09:08 
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Выступление Путина на ВЭФ. Прямая трансляция Политика, 09:06
Пожарный рассказал подробности эвакуации с севшего в поле лайнера Общество, 09:04
О чем уведомить российские госорганы после переезда в Казахстан Pro, 09:04
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле. Главное Общество, 09:03
Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле в Новосибирской области. Видео Общество, 08:50
Греф заявил, что не ожидает нового повышения ключевой ставки Финансы, 08:46
Работодатели США возвращают всех в офисы. Вот на какие меры они идут Pro, 08:43
ВЭФ ,  
0 

Греф заявил, что не ожидает нового повышения ключевой ставки

Греф: ЦБ в сентябре может воздержаться от повышения ключевой ставки
Сюжет
ВЭФ
Глава Сбербанка не ожидает нового ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшее время. Текущая ставка 12%, по словам Грефа, уже ограничивает экономический рост
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

На заседании 15 сентября совет директоров Банка России не повысит ключевую ставку, считает глава Сбербанка Герман Греф, а ко второму кварталу следующего года регулятор может перейти к ее снижению. Такое мнение он высказал на пресс-конференции во время Восточного экономического форума, передает корреспондент РБК.

«Лично я не ожидаю повышения, потому что, мне кажется, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регулятивных мер, которые были введены», — сказал глава «Сбера», отвечая на вопрос о возможных решениях регулятора в сентябре.

По словам Грефа, Банк России будет оперативно корректировать свою политику в зависимости от того, как рынок отреагирует на меры, которые уже приняты. Он также считает, что сохранение ставки на высоком уровне — «не очень длинная история».

«Все-таки ЦБ научился работать с такого рода инфляционными всплесками. По моим ощущениям, это долго не продлится и не кажется, что еще больше придется ужесточать, во всяком случае серьезно дальше не пойдут. Я думаю, что в течение трех месяцев будет понятно, как будет развиваться ситуация. Полгода, может быть, горизонт такой. Если все их меры дадут результат — а я уверен, что дадут результат, — я думаю, что мы приступим к циклу снижения. Не знаю, может быть, второй квартал следующего года», — отметил Греф.

Банк России начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики в июле, повысив ставку на 1 процентный пункт. В августе регулятор внепланово пересмотрел показатель, подняв ставку до текущих 12% на фоне увеличения инфляционных рисков и ослабления рубля.

По словам Грефа, «борьба с инфляцией — это всегда trade-in между экономическим ростом и воздействием на инфляционные тенденции» и уже принятые решения ЦБ имеют эффект.

Читайте на РБК Pro
Как удаленка и бездомные превратили Сан-Франциско в город-призрак
Как дефицит графических процессоров повлияет на рост рынка ИИ
Поставят на учет: пять мифов о психиатрии
ЦБ Турции поднял ставку до 25%: что будет с лирой и экономикой страны

«Меры, предпринятые Банком России для поддержания финансовой стабильности, конечно, ударят по экономическому росту, все предприятия это ощутят и банки тоже. Видим, что сокращение спроса на финансовые ресурсы наметилось, причем достаточно значимое», — сказал Греф, подчеркнув, что рост ставки скажется на финансовом результате Сбербанка в этом году. Впрочем, влияние на прибыль будет незначительным, добавил он.

Большинство опрощенных РБК экономистов (20 из 30 аналитиков банков, инвесткомпаний и экспертных институтов) ждут от ЦБ дальнейшего роста ставки в сентябре. По их прогнозам, регулятор может поднять ее до 13% или даже сильнее.

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Герман Греф ключевая ставка ЦБ
Герман Греф фото

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка

8 февраля 1964 года
Материалы по теме
Набиуллина назвала маловероятным скорое снижение ключевой ставки
Финансы
Аналитики разошлись в прогнозах о росте ключевой ставки
Финансы