Бинбанк сообщил о техническом сбое в работе карт и сайта

Из-за некорректного обновления программного обеспечения клиенты Бинбанка могли столкнуться с проблемами при использовании платежных карт, сайта и дистанционных услуг банка. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Бинбанка.
Там отметили, что обновлением программного обеспечения занималась одна из подрядных организаций банка. В результате некорректного обновления произошел технический сбой и «некоторые клиенты могли столкнуться с нестабильной работой карт, сайта и дистанционных каналов обслуживания», пояснили в кредитной организации.
В пресс-службе заверили, что специалисты банка в настоящее время работают на устранением проблемы. «В ближайшее время работа всех систем будет стабилизирована», — заверили в Бинбанке.
С сентября 2017 года Бинбанк проходит процедуру санации через механизм Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В будущем кредитную организацию планируют объединить с банка «Открытие», который также находится на санации, и через три года продать.