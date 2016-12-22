В работе Альфа-банка произошел сбой

В работе Альфа-банка произошел временный сбой. Клиенты столкнулись с проблемами при оплате картами, рассказали РБК в кол-центре банка.

«Сбой был, происходил отказ [операций] по картам, но это было временно. Уже все восстановлено, система работает в штатном режиме», — сообщили в кол-центре.

По данным портала Downdetector, сбой произошел у клиентов в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах России. Отмечается, что 75% пользователей не смогли войти в систему, а 25% не имели возможности снять деньги в банкоматах.

«Не могу войти в интернет-банк, ни в мобильном приложении, ни в браузере у него не проходит оплата по карте в магазине», — отмечал на портале Сергей. Другой клиент банка Антон Глухов отметил, что в браузере у него не проходит оплата по карте в магазине.

В середине августа сбой произошел в работе мобильного сервиса «Сбербанк Онлайн». Пользователи столкнулись с проблемами при входе в приложение. Спустя несколько часов неполадки были устранены.