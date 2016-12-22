В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Большинство пользователей мобильного сервиса Сбербанка сообщают, что не могут войти в приложение, другие отмечают, что не могут получить выписку по счету или совершить платеж

Фото: Анна Белкина / Интерпресс / ТАСС

Пользователи «Сбербанк Онлайн» столкнулись с трудностями при входе в сервис. Об этом РБК заявили в пресс-службе банка.

​«По техническим причинам некоторые клиенты могут сталкиваться с проблемами при входе в «Сбербанк Онлайн». В ближайшее время все неполадки будут устранены. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — заявили РБК в Сбербанке.

В свою очередь, в кол-центре банка оператор посоветовала зайти заново в личный кабинет, а если проблема со входом или выполнением операций будет продолжаться, воспользоваться услугой позднее.

По данным портала Downdetector, который отслеживает работу интернет-сервисов, сбой произошел примерно в 19:00 мск. Большинство столкнувшихся с проблемами в работе сервиса пользователей (62%) отмечают, что не могут войти в приложение. Еще 26% не могут получить выписку по счету, 11% не могут совершить платеж со счета.

При попытке войти в приложение «Сбербанк Онлайн» корреспонденту РБК высветилось сообщение: «Операция временно недоступна. Повторите попытку позже». Отчеты о проблемах в работе мобильного сервиса Сбербанка, по данным Downdetector, поступают из Московского региона, из Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Новосибирска, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и Уфы.

В последний раз технический сбой в работе «Сбербанк Онлайн» происходил в середине июля. Он продлился чуть более двух часов.