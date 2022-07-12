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Финансы ,  

Россияне купили на бирже рекордный за три года объем валюты

Регулятор в апреле—июне зафиксировал устойчивый приток валюты на внутренний рынок, в результате в банковском секторе сформировалась избыточная валютная ликвидность
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Фото: Wael Hamzeh / EPA / ТАСС
Фото: Wael Hamzeh / EPA / ТАСС

Россияне в апреле—июне купили валюту на бирже на 0,4 трлн руб., что больше показателей за аналогичные периоды прошлых трех лет, говорится в обзоре рисков финансового рынка, подготовленном Банком России.

«Население за этот период приобрело валюту на бирже на 0,4 трлн руб. За аналогичный период в предыдущие три года физические лица также покупали валюту, но в меньших объемах — 0,05, 0,2 и 0,3 трлн руб. в 2019, 2020 и 2021 гг. соответственно», — говорится в материале ЦБ.

В обзоре указывается, что в апреле—июне 2022-го был устойчивый чистый приток валюты на внутренний рынок, это способствовало формированию избыточной валютной ликвидности в банковском секторе. Фактически единственной категорией продавцов валюты на внутреннем рынке стали системно значимые банки (13 кредитных организаций, на долю которых приходится 77% активов банковского сектора России), в основном они продавали валюту, полученную клиентами-экспортерами.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

На бирже с апреля по июнь системно значимые банки продали евро и доллары на 2 трлн руб., остальные преимущественно покупали валюту.

«Устойчивый приток валюты на внутренний рынок при сохранении сдержанной динамики импорта способствовал укреплению рубля. За период с апреля по июнь 2022 г. рубль укрепился к доллару США на 38,2%, к евро — на 36,5%», — говорится в обзоре.

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Фото:«РБК Инвестиции»

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В начале марта ЦБ запретил россиянам покупать наличную валюту, снимать деньги можно было только с уже существующих валютных вкладов и только в долларах в пределах $10 тыс. Безналичная покупка валюты не ограничивалась. 18 апреля Банк России разрешил продавать наличную валюту гражданам, но только ту, что поступила в кассы с 9 апреля. В мае продавать клиентам любую иностранную валюту, кроме долларов и евро, стало можно без ограничений. Оставшиеся ограничения на продажу наличной валюты до сентября снимать не планируется, отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Валюта рубли доллары Евро Банк России
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